Cuáles son los libros más vendidos en Amazon España este 28 de junio

(Ilustración: Jovani Pérez)

Desde La Biblia hasta Don Quijote de la Mancha, han sido varios los títulos que expertos han nombrado como “los libros más vendidos en la historia”, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Existe un largo debate entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que después de la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los grandes retos es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la fama de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este martes 28 de junio en Amazon España.

(Foto: Cuartoscuro)

1. ARTA en el apocalipsis máximo

Autor: Arta Game

Número de páginas: 160

ARTA ESTÁ EN PELIGRO ¿SOBREVIVIRÁ AL APOCALIPSIS MÁXIMO? Adéntrate en el nuevo libro del youtuber del momento para descubrirlo. En la Tierra están pasando cosas extrañas: PRIMERO, los volcanes del mundo han entrado en erupción. DESPUÉS, ha habido un gran apagón. AHORA han aparecido bichos raros por todas partes. El mundo entero está en riesgo y Arta y sus amigos tienen que huir del planeta si quieren sobrevivir. Pero no será nada fácil, aún menos cuando algunos de ellos desaparecen por el camino. Y si algo tiene claro Arta es que no piensa dejar a nadie atrás. Cada minuto que pasa es una oportunidad perdida de poder sobrevivir.. ¿CONSEGUIRÁN RESISTIR AL FIN DEL MUNDO Y ESCAPAR A TIEMPO?ACOMPAÑA A ARTA GAME EN SU VIAJE MÁS ÉPICO ¿Estás preparado para salvar al mundo del apocalipsis?

2. VACACIONES SANTILLANA 1 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO

Autor: Vv.Aa

Números de páginas: 80

3. VACACIONES SANTILLANA 2 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO

Autor: Varios

Número de páginas: 80

4. CALIGRAFÍA DIVERTIDA CON PAUTA MONTESSORI: Chistes para niños en letra ligada escolar para mejorar escritura, comprensión lectora y ortografía fácil y con una sonrisa.

Autora: Carla Moreno Río

Número de páginas: 108

Mejora tu escritura, comprensión lectora y ortografía de manera fácil y con una sonrisa con tu caligrafía divertida con pauta Montessori y chistes en letra ligada escolar. Lee el chiste o acertijo gracioso y échate unas risas. Además, mejoras tu comprensión lectora* y te libras del estrés. ¿Qué estrés? -Dos más uno. Comprensión lectora: Como lees para “pillar” el chiste, entrenas tu atención lectora. No debes responder a preguntas para demostrar que lo has entendido, tu risa lo hará. Repasa los trazos de letra clara, comprensible y bonita para iniciarte con confianza en la escritura. Escribe. La pauta Montessori te marca los límites de todos los trazos para que consigas una escritura bonita y perfectamente formada. Mantén la concentración, la repetición te ayuda a memorizar el chiste y podrás regalar risas y buen humor a tus amigos y familia cuando se los cuentes. Colorea los dibujos que acompañan los chistes para personalizar tu caligrafía y hacerla única. Tu letra va a mejorar tanto que te van a dar unas ganas locas de estudiar tus apuntes o incluso de enmarcarlos. Fichas de ortografía fácil de homófonas: ¿Haber o a ver? ¿hay, ahí o ay? ¿Sí o si? ¿Hecho o echo? Estas palabras y muchas otras suenan igual, pero tienen distinto significado y se escriben de forma diferente y, a veces, nos confundimos. Hemos incluido unas infografías con este tipo de palabras con un dibujo y una frase para que te sea sencillo diferenciarlas y las escribas de forma correcta. Tener buena ortografía es de guapos. Disfruta de tu momento de concentración y desconexión de pantallas, practica la caligrafía o «el arte de escribir bello» y descubre que la mejor forma de afrontar la vida es con un poco de humor. Mejorar tu letra y ortografía nunca fue tan divertido.

5. El caso Alaska Sanders (Literaturas)

Autor: Joël Dicker

Número de páginas: 592

«Sé lo que has hecho». Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de Mount Pleasant, una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que, once años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalowood. En esta Ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado y, entre ellos, especialmente el de Harry Quebert.

(Foto: EFE/Mariscal/Archivo)

6. Rumbo a... 2º. (Cuadernos vacaciones)

Autor: Diego Montero Domínguez

Número de páginas: 96

Refresca lo que has aprendido en 1.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por el Caribe y navega con los piratas mientras te preparas para 2.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.

7. ¡VACACIONES! Libro Preescolar para Niños 3-6 Años: Cuaderno de Vacaciones de Verano

Autor: Ediciones Alfa

Número de páginas: 170

Por fin está aquí la versión para las vacaciones de verano del libro de actividades para Educación Infantil más adorado ¡Más de 170 páginas increíbles para vivir un verano de diversión y aprendizaje! ¡Sí, has leído bien! Este nuevo cuaderno de vacaciones para niños contiene más de 200 juegos estimulantes, actividades, ejercicios y manualidades de todo tipo, todos ellos con temática veraniega. Será el compañero perfecto para ti y tu hijo durante este tiempo. Por si fuera poco, tu hijo desarrollará sin darse cuenta muchas habilidades esenciales para su vida escolar. De hecho, según un estudio de la Universidad de Oxford, los niños que abordan el aprendizaje con ejercicios y juegos educativos en edad preescolar tienen el doble de posibilidades de tener un expediente académico brillante en el futuro. Todo ello, mientras mantienen la vista alejada de las pantallas y dispositivos (es la gran ventaja de las actividades de la vieja escuela… ¡son siempre una buena inversión!).Por ello, se trata de uno de los regalos para niños más apreciados, también por los padres. Este es un pequeño adelanto de lo que encontrarás entre las numerosas páginas de este libro: El exclusivo calendario del verano 2022 para anotar las vacaciones, los campamentos de verano, el final y el comienzo de las clases y todos los demás acontecimientos importantes (además de servir como repaso de los días y los meses. Actividades de trazar líneas y formas, útiles para aprender a sujetar el lápiz y mover la mano correctamente siguiendo trayectorias predefinidas, antes de empezar a escribir. Fichas de aprendizaje del alfabeto y los números con temática veraniega que los pequeños completarán encantados (más de 33 fichas de preescritura, prelectura y cálculo para trazar y escribir). Juegos de resolución de laberintos: tu hijo deberá encontrar palas, cubos y muchos más elementos veraniegos en estos rompecabezas que fomentan la lógica y la capacidad de resolución de problemas de forma divertida. Ejercicios de encontrar diferencias entre dos imágenes y otras actividades de observación. 9 manualidades sencillas y divertidas para colorear, recortar y pegar: el pequeño construirá pequeños objetos como un camión de los helados, y aprenderá a usar las tijeras y a mejorar la destreza manual mientras se divierte. Y mucho, mucho más… Este volumen tiene una estructura óptima para la mejora gradual y constante de las habilidades. Además, el aprendizaje «disfrazado» a través de juegos y actividades nunca resulta aburrido, ya que mantiene al niño ocupado durante varias horas (y así, tú también podrás tener tu ratito de relajación).

8. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autora: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo.

9. Cuaderno De Lenguaje. Puente 3º Curso Primaria. Ejercicios Básicos Para Preparar El Paso A 4º Curso - 9788478874521: Lenguaje 3 Primaria

Autor: R.M. Martín

Número de páginas: 32

Cuaderno de ejercicios de lengua para repasar los contenidos curriculares mínimos de tercer curso de primaria y preparar la entrada a cuarto curso de primaria.

10. VACACIONES SANTILLANA 3 PRIMARIA ACTIVIDADES DE REPASO PARA EL VERANO

Autores: Varios

Número de páginas: 80

Lectores en España

(Foro: EFE/José Méndez)

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: