La Fundación ACNUR Argentina impulsa “La Hinchada Solidaria Más Grande del Mundo”, una campaña nacional de apoyo a refugiados

El objetivo es acompañar y visibilizar la situación de más de 110 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo

La Fundación ACNUR Argentina impulsa una campaña nacional en el marco del Mundial 2026 y el Día Mundial del Refugiado: busca movilizar a la sociedad para que, a través de la firma en fundacionacnur.org, cada persona convierta su nombre en una estrella dentro del “Poncho del Millón de Estrellas”. El objetivo es acompañar y visibilizar la situación de más de 110 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo, en un contexto de múltiples crisis y guerras, según informó Fundación ACNUR Argentina.

Las cifras actuales revelan la dimensión del desafío: el 40% de quienes han debido abandonar su hogar por la fuerza son niños y niñas, y dos tercios del total proceden de Sudán, Afganistán, Siria, Ucrania y Venezuela. Sudán concentra la emergencia de desplazamiento más extensa a nivel global, con casi 11,6 millones de personas obligadas a huir por la violencia, el hambre y las violaciones a los derechos humanos, señaló Fundación ACNUR Argentina.

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Según el estudio global 2025 “Actitudes Globales hacia los Refugiados” realizado por IPSOS y presentado con motivo del Día Mundial del Refugiado, Argentina encabeza el ranking mundial de optimismo acerca de la integración de personas refugiadas, con el 67% de los encuestados acordando que quienes llegan podrán integrarse con éxito en la nueva sociedad. Además, el 79% de la población apoya el derecho a buscar refugio en cualquier país, muy por encima del promedio global del 67%.

Dos niños refugiados juegan fútbol en una calle del campamento de Zaatari, mostrando un momento de alegría y resiliencia en su vida diaria. (Créditos ACNUR - Shawkat Alharfoush)

La campaña “La Hinchada Solidaria Más Grande del Mundo”, lanzada en la previa al Mundial de Fútbol 2026, propone reunir a más de un millón y medio de personas dispuestas a firmar y sumar su nombre como gesto concreto de acompañamiento. Cada firma se convertirá en una estrella personalizada, sumándose al tradicional Poncho Azul de la organización, que a partir de esta iniciativa será el “Poncho del Millón de Estrellas”.

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El movimiento de los Ponchos Azules, nacido en 2020, suma actualmente a más de un millón de participantes en Argentina y se ha convertido en el símbolo de una sociedad que brinda abrigo y protección a las personas desplazadas y refugiadas. La prenda, de fuerte raigambre cultural argentina, representa hospitalidad y refugio, y se resignifica en esta campaña como una reconstrucción simbólica del abrigo perdido en el exilio.

Osvaldo Laport, embajador de Buena Voluntad de ACNUR, subrayó la trascendencia de la problemática: “La realidad es alarmante: en el mundo, 1 de cada 70 personas debió huir para salvar su vida. Detrás de estas cifras hay historias, familias, mucho dolor, pero también mucha resiliencia. No podemos ser indiferentes, cada uno desde su lugar puede hacer algo.”

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La campaña suma apoyos de figuras públicas como Claudia Villafañe, Pablo Giralt, Georgina Barbarossa y Noel Barrionuevo, quienes ya manifestaron su respaldo a las personas refugiadas y desplazadas.

Once niños corren y juegan con entusiasmo sobre un terreno arenoso, levantando nubes de polvo y mostrando expresiones de pura alegría en un entorno rural. (Créditos ACNUR - Xavier Bourgois)

De acuerdo con Alfredo Botti, director general de Fundación ACNUR Argentina, la meta es movilizar la pasión colectiva del fútbol argentino hacia una causa humanitaria: “Queremos demostrar que también podemos ser la hinchada más grande cuando se trata de acompañar a quienes más lo necesitan. Cuando alguien firma, no solo suma una estrella: está diciendo ‘me importa’, ‘te veo’, ‘no estás solo’. En un contexto tan difícil, esa empatía también transforma una ocasión de vulnerabilidad extrema en una oportunidad”.

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ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, trabaja desde hace más de 75 años en la protección internacional y la asistencia humanitaria a quienes han debido abandonar su hogar a causa de conflictos y persecuciones. Su acción abarca más de 130 países y está financiada enteramente por contribuciones voluntarias, lo que permite brindar ayuda sostenida a miles de familias y personas apátridas.

En América del Sur, la Oficina Regional de ACNUR tiene sede en Buenos Aires desde 1965 y opera en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

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Fundación ACNUR Argentina se dedica a informar, sensibilizar y recaudar fondos para acompañar las operaciones del ACNUR a nivel mundial, canalizando la solidaridad local en ayuda concreta a quienes han perdido todo al verse obligados a huir.