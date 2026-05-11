Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 11 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,76 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,13% respecto al cierre anterior de 5,76 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,03%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 11,35%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño en los últimos días, marcando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,16%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,21%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.