México registró el segundo día más violento del año mientras AMLO enviaba condolencias a las víctimas de Texas

Un grupo de 15 hombres armados bajó de tres camionetas y disparó a las personas que se encontraban en el Hotel Gala y los clientes de un bar contiguo en la colonia Lindavista (REUTERS/Juan Moreno)

El mismo día de la conmoción mundial por la masacre de 20 niños y dos profesores en una escuela primaria de Uvalde, Texas; México tuvo una de las jornadas más violentas de los últimos años, aunque sin tanta atención mediática.

El martes 24 de mayo se registró el día más violento del año y el segundo con más homicidios dolosos en todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

En todo el país se registraron 118 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Guanajuato, una de las regiones más violentas de México en los últimos años, encabezó la lista con 19 muertes violentas en dicha jornada. Le siguieron el Estado de México, con 11 homicidios; Chihuahua, Sonora, Morelos, Nuevo León, con siete cada uno; y Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Michoacán, con seis.

Y es que la noche anterior un grupo de 15 hombres armados bajó de tres camionetas y disparó contra las personas que se encontraban en un hotel y dos bares de Celaya, la ciudad que hace un año lideró el Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo con 109,38 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el lugar fallecieron 10 personas, mientras que una mujer que resultó herida murió cuando era trasladada al hospital. Ocho de las víctimas fueron mujeres y tres hombres, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya.

AMLO reconoció que fue uno de los “días más difíciles”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (REUTERS/Henry Romero)

El propio presidente reconoció este jueves 26 de mayo que el pasado martes fue uno de los días “más difíciles” en el país respecto al tema de homicidios.

“Acabamos de tener, anteayer, un día de los más duros, difíciles, con 118 homicidios. Afortunadamente hoy ya fueron 65″, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Sin embargo, López Obrador descartó que su gobierno deba hacer ajustes en la estrategia de seguridad, pues consideró que “se ha avanzado”, aunque reconoció que es un tema muy complejo.

“Se ha avanzado y vamos a avanzar más. ¿Por qué tenemos ventaja? Primero, porque no permitimos la corrupción; segundo, porque no hay contubernio, está bien definida la autoridad, no hay asociación delictuosa; y lo otro, y más importante, estamos atendiendo las causas”, sostuvo.

Gobierno de México / Youtube

“Sí (hay homicidios), pero no es el Estado. Sí (hay muertes) y tratamos de evitarlas pero hay una gran diferencia: no es el Estado”, insistió.

Personajes de la oposición criticaron al presidente por mandar sus condolencias a los familiares de la masacre de Texas. “Enviar mi condolencia, mi dolor (...) Mandarles un abrazo fuerte como hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país. Nos duele mucho que hayan estas desgracias”, expresó el mandatario.

Una de ellos fue Javier Lozano, extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien señaló la omisión de Lópes Obrador respecto al segundo día más violento de su administración: el primero fue el 1 de diciembre de 2019, cuando se registraron 127 homicidios dolosos.

“Recuérdenle al angelito que, tan solo ayer, mataron a 118 mexicanos en su propio país. Digo, por si quiere extender sus condolencias de este lado. Ah, y díganle que los desalmados asesinos gozan de cabal salud. Que no se aflija”, reclamó Lozano.

La cifra de homicidios del martes refleja la ola violenta en México, que registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

