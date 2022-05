Día de las Madres: qué artículos deberías eliminar de tu lista regalos para ser un hijo ejemplar

El Día de las Madres en México se celebra el 10 de mayo (Foto: Captura)

La figura de la madre es una de las más importantes y respetadas en México; pese a que su labor está presente los 365 días del año, cada 10 de mayo se celebra y agradece todo el trabajo y amor que como mamás brindan, así como el papel tan importante que juegan en la vida de a quienes por nueve meses cargaron en sus vientres.

Por ello, desde pequeños a los niños se les inculca que en esta fecha tan importante se debe tener una atención especial con sus madres. Si bien los más pequeños pasan horas ensayando un tierno bailable para presentar en el festival de su primaria o pegando cuidadosamente coditos de sopa crudos para alguna manualidad, conforme van pasando los años estos obsequios terminan por perder su encanto y las personas buscan regalarle a su madre algo que refleje y englobe todo el amor que sienten por ellas.

Bajo dicha premisa, resulta necesario considerar que, así como hay muchas opciones de regalos para el día de las madres que pueden ser ideales para festejarlas en su día, también hay muchos otros que no causan el mismo efecto emocionante y gustoso en ellas, por lo que a continuación ponemos a tu alcance un listado de algunos artículos que definitivamente deberías de eliminar de tu lista en este 10 de mayo.

Los electrodomésticos son el peor regalo para el Día de las Madres (Foto: Archivo)

Encabezando el listado y esperando que no sean de los artículos más obsequiados de este año, se encuentran los electrodomésticos. Si bien en distintas ocasiones y con el pasar de los años se ha hablado sobre el mal gusto que tiene regalar este tipo de objetos en el día de las madres, aún existen personas que consideran que regalar una lavadora, una licuadora o una estufa es una buena opción para este 10 de mayo.

Aunque son objetos esenciales para el hogar, el motivo por el cual no se deberían de regalar en el Día de la Madres recae en que refuerzan el estereotipo e idea de que el trabajo doméstico está ligado únicamente a las mujeres y en especial a aquellas que son madres. Desafortunadamente, el lavar, cocinar, planchar o barrer, son acciones que se le han adjudicado por años al sexo femenino, llegando incluso a ser considerada una “obligación” de las mujeres.

En pleno siglo XXI la sociedad busca deconstruir muchos de los ideales que por años se han estructurado, entre ellos el aprehender que los quehaceres del hogar son tarea de cualquier adulto funcional, sin importar su sexo. Por ello, regalar este tipo de artículos no es la mejor opción para esta ocasión.

Los artículos para compartir tampoco suelen ser una gran opción (Foto: Carla Cutri 162)

Siguiendo la pauta de los electrodomésticos, los artículos para el hogar tampoco son la mejor opción para regalar este 10 de mayo. Lámparas, vajillas o muebles entran en este listado debido a que no se consideran exclusivos del Día de la Madres e incluso, tienen la desventaja de que no es un artículo únicamente para las mamás sino que todos los que habitan en la casa tendrán que compartirlo.

Del mismo modo si se planea regalar alguna entrada para un evento cultural o deportivo es importante asegurarse que realmente sea del agrado de la mamá y que si se piensa compartir dicho obsequio con alguien más sea de la forma más orgánica posible, sin que se pierda la verdadera intención del detalle.

Es necesario destacar que compartir no es una mala acción, no obstante, son las mismas madres quien a lo largo de su vida comparten todo con sus hijos: su cuerpo, tiempo, espacio, gustos, por lo que este Día de las Madres, regalarles algo exclusivamente para ellas podría ser el mejor detalle que reciban, aunque sea una vez al año.

Los artículos de belleza son una buena opción para regalar (Foto: Captura)

Los artículos de belleza y de cuidado personal son una buena opción de obsequio para este 10 de mayo, sin embargo, hay que poner mucha atención en qué tipo de artículos de este tipo regalar pues existe una gran diferencia entre regalar un perfume de un dulce olor y un producto para bajar de peso que acentúe alguna inseguridad que, como todo ser humano, las madres también tienen.

Si por otra parte, quisieras sorprender a tu mamá con alguna comida o cena asegúrate que no sea ella la encargada de cocinar o limpiar el desastre que este tipo de acciones suele dejar. Una opción más viable sería acudir a su restaurante favorito o algún sitio que llevara tiempo queriendo visitar.

Las madres suelen decir que el amor es el mejor regalo que pueden recibir en esta especial fecha y es cierto, si las condiciones económicas no permiten comprarle algún artículo de su preferencia, siempre está la opción de cortar una rosa de alguna jardinera o plasmar en una carta el cariño que se les tiene. No hay excusa, el peor regalo es no obsequiarles absolutamente nada; ya que si de plano escribir no es lo tuyo o no encuentras flores en el camino, retomar aquella coreografía de El Ratón Vaquero del kínder seguro le regalará una buena risa a tu madre este 10 de Mayo.

SEGUIR LEYENDO: