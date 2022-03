Ayuntamientos de Juárez cedieron 32% de El Chamizal, sin cumplir con decretos legales

Ilustración: Carlos Mendoza





Al menos seis administraciones del Ayuntamiento de Ciudad Juárez han entregado, a través de comodatos, 107 hectáreas (de un total de 333.26), lo que corresponde a más de una tercera parte de lo que originalmente era el parque público El Chamizal, un patrimonio nacional mexicano. Estas acciones las realizaron sin crear un Consejo Administrador, como lo establece el decreto federal que lo rige. De acuerdo con grupos de ciudadanos y abogados, estas entregas se realizaron de manera irregular y fuera de los acuerdos con el gobierno federal.

Históricamente, este predio se mantuvo en disputa entre Estados Unidos y México desde 1911 y fue hasta 1976, es decir, 65 años después, que se oficializó la restitución de 148.115 hectáreas al territorio mexicano, las cuales se sumaron a 185.165 hectáreas existentes, completando un total de 333.26 hectáreas, de acuerdo con José Luis Hernández Caudillo, historiador y miembro del grupo “Juárez de Ayer”.

Debido a que estas tierras eran terrenos federales y a que las autoridades encargadas de regularlas se encontraban en la Ciudad de México, se decide desincorporar a El Chamizal de la Federación para ceder 248.47 hectáreas al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de mayo de 1987.

El resto de las hectáreas, es decir, 84.79, fueron entregadas al Estado y la Federación en los decretos de 1978 y 1979.





De acuerdo con el artículo quinto del decreto de 1987, se requería la creación de un Consejo Administrador para que el Ayuntamiento de Juárez lo manejara.

Este órgano de revisión debería estar conformado por representantes del Gobierno Federal, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, además de representantes de diversos sectores y personalidades del Municipio, para coadyuvar con la administración, protección y mejoramiento de las áreas verdes y las instalaciones del parque público, indica el documento.

Asimismo, el artículo sexto señala que, si se le diera al terreno un uso diferente, total o parcial, sin la autorización del Gobierno Federal, se revertirá la donación con todas sus mejoras y accesiones.

Decreto sobre la entrega de 248 hectáreas al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1987.

A través de varias solicitudes de información, entrevistas, así como a través de la verificación física de los espacios públicos, este medio documentó que al menos el 32 por ciento de El Chamizal fue entregado en comodatos, sin que se constituyera este Consejo Administrador.

Los terrenos que se encuentran entregados en comodato equivaldrían a unos 155 campos de fútbol, con las medidas reglamentarias, en donde se edificaron escuelas, campos de fútbol y oficinas gubernamentales. Esta cifra no considera los espacios invadidos y los entregados sin contratos o sin documentación oficial.

Al respecto, Daniel Delgadillo Díaz, integrante del colectivo Árboles en Resistencia y del Frente por la Defensa de El Chamizal, denuncia que las entregas de estos comodatos, además de ser “ilegales”, atentan contra el patrimonio de la ciudadanía.

“El Chamizal no puede ser subdividido. El Chamizal es un solo territorio. Nadie ha autorizado que sea seccionado. El convenio es muy claro cuando dice que cualquier actividad tiene que ser aprobada por el Consejo Administrador”, señala.

Vista aérea de la Plaza de la Mexicanidad y la escultura de la “X”, inaugurada en el 2013 durante la administración del presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal. (Foto/Luis H. Cardona)

Los abogados Víctor Reyes Gloria y Luis Benítez coinciden y aseguran que con base en la legalidad, las administraciones municipales han violentado y omitido lo que se estipula en el decreto federal.

Víctor Manuel Reyes Gloria, abogado en materia civil y escritor juarense, indica que el contrato de donación de El Chamizal está condicionado, ya que se le impusieron dos condiciones al Municipio tras su entrega: que se constituyera un Consejo de Administración y que no se destinaría a cuestiones ajenas a su vocación natural de parque.

“Se dieron por el Cabildo muchos comodatos y actos sin que existiera el Consejo Administrador. Esos actos, en mi opinión como abogado, son inexistentes jurídicamente, por ausencia de consentimiento como requisito de validez”, comenta.

Por su parte, el abogado Luis Benítez interpuso un amparo en los juzgados federales de esta frontera, debido al uso ilegal de los terrenos de El Chamizal por parte del Ayuntamiento, según lo que se encuentra asentado en el amparo con el número 357/2021, con fecha del 11 de mayo del 2021, el cual se publicó al día siguiente de manera formal y en el que se demanda al Municipio de Ciudad Juárez por la privatización de espacios públicos.

“Todo lo que vea ahí (en El Chamizal), lo que vea con rejas, con candados y todo eso, todo es ilegal. Eso es lo que estamos esperando que determine un juez”, dice.

Entrada lateral a la Plaza de la Mexicanidad, que prohíbe la entrada de vehículos. Todo el espacio cuenta con malla ciclónica. (Foto/Angélica Villegas)

Cabe señalar que en el transcurso de esta investigación, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez presentó una iniciativa ante Cabildo para la conformación del Consejo Administrador, la cual fue votada en noviembre del año pasado. Es decir, 34 años después.

Además, el pasado 1 de febrero, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar anunció en conferencia de prensa que, tras una reunión con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, acordaron realizar una revisión “muy puntual” de la limitación geográfica de El Chamizal, para tener un mapa exacto de las zonas en las que está dividido.

Descontrol sin regulación de los terrenos

A pesar de que más del 70 por ciento de El Chamizal está a cargo del Municipio (ya que tiene en su poder 248 de las 333 hectáreas), existe una desorganización respecto a los terrenos que se encuentran ocupados, así como las mismas autoridades desconocen en dónde tienen facultades y en dónde no.

De acuerdo con la respuesta obtenida a la solicitud de información 080155922000003 en la Plataforma Nacional de Transparencia, existen al menos 25 contratos de comodato celebrados por el Municipio de Ciudad Juárez, los cuales obran en la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento. Aunque algunos de los contratos están repetidos.

El secretario del Ayuntamiento de la administración municipal 2021-2024, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en entrevista con este medio, menciona que desconocen cuántos contratos estaban activos. Después hizo llegar a este medio, a través de su asistente, una lista de sólo ocho contratos en comodato que se encuentran activos en la zona de El Chamizal.

“Estamos tratando de regularizar las cosas porque, sí ha sido un tema muy complejo y que me parece que tampoco ha dado certeza para nadie ni para el Municipio ni para los ciudadanos”, comenta.

Placa del parque El Chamizal colocada durante la administración federal 1970-1976, en conmemoración de la entrega de los terrenos por parte de Estados Unidos a México. (Foto/Angélica Villegas)

El 2 de febrero de este año, la coordinadora de Administración y Control de Proyectos Especiales, Adriana Fuentes Téllez, da a conocer ante medios locales que el Municipio mantiene 21 contratos en comodato en El Chamizal, los cuales serían revisados en las próximas semanas en conjunto con Semarnat, dependencia que encabezará la investigación.

El 1 de marzo la funcionaria realizó otra rueda de prensa en la que corrige y afirma que son 17 los contratos en comodato que están activos, aunque desconoce si pudiera haber más.

“Son 17 los comodatos que existen, que sabemos hasta el día de hoy. Quizá haya más. Se ha venido trabajando en un análisis profundo para saber en qué términos y cómo está realmente El Chamizal”, comenta.

Sin embargo, a través de las solicitudes realizadas vía transparencia, del acceso a contratos por parte de ex funcionarios y en el Registro Público de la Propiedad (RPP), además de la verificación física, se contabilizaron al menos 25 espacios ocupados, entre dependencias municipales y estatales, escuelas, parques privados, un estadio, clubes de fútbol y plazas públicas, entre otros.

El director de Gobierno, Pedro Martínez Chairez expone que están haciendo la recopilación de información, aunque indica que desconocen cuáles son las áreas que le corresponde al Ayuntamiento de Ciudad Juárez regular, ya que no cuentan con un mapa que defina los límites.

El historiador juarense y ex regidor del Ayuntamiento durante la administración 2007-2010, José Mario Sánchez Soledad menciona que esta problemática se mantiene desde hace décadas, situación que nunca ha sido regularizada por el Municipio de Juárez.

Indica que, de acuerdo con los mapas que se encuentran en el Registro Público de la Propiedad sobre los terrenos de El Chamizal, existen predios federales y estatales que son utilizados por el Ayuntamiento como oficinas municipales, además de otros que fueron entregados en comodato sin que se tuviera injerencia en ellos.

“No todo es parque. De acuerdo con su tenencia original, hay otros usos que no son de parque y no fueron donados al Ayuntamiento, pero eso se quedó en el ‘limbo’. Se quedó en el limbo entre comillas porque están registradas en el Registro Público Federal”, refiere.

Expone que, como historiador y mientras fue funcionario público, se dedicó durante varios años al estudio de El Chamizal, y encontró muchas irregularidades que hasta el momento no se han podido esclarecer.

“Yo ya hice una ‘calca’ de los usos actuales y del mapa original. Se ve dónde hay muchas posesiones ilegales porque no le corresponden (al Ayuntamiento)”, establece.

Comisión de Administración del Chamizal

Aun cuando el decreto federal de 1987 determina que “El Chamizal es una superficie importante desde el punto de vista ecológico en la zona fronteriza, además del valor histórico, cultural, social y político que representa para el país”, diferentes administraciones han entregado acuerdos de comodato en muchas ocasiones, haciendo caso omiso de la creación de un Consejo Administrador.

Apenas a finales del año pasado el regidor Jorge Gutiérrez Casas presentó la iniciativa para la creación de este Consejo, la cual fue aprobada por Cabildo en la sesión ordinaria número cinco de la administración 2021-2024, y en la que se le otorgaban 90 días para la conformación de dicho órgano.

El regidor comenta que esta acción tiene el propósito de “darle certeza jurídica” a los terrenos de El Chamizal y que todo pase a ser del ámbito municipal, ya que hay partes que todavía pertenecen a la Federación, otras que son del Municipio y una mínima parte que todavía es del Estado.

Aprueba el cabildo Reglamento para el Consejo Administrador de El Chamizal. Regidor Antonio Domínguez Alderete (izq), presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar (en medio) y secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel (der.). Foto/Cortesía Comunicación Social del Municipio

De acuerdo con el oficio REG/ADA/056/2021, obtenido de la página de transparencia del Municipio, el Consejo estará integrado por un representante de Semarnat, CILA, SEDATU, por parte de la Federación; de SEDUE y de JMAS, por parte de Gobierno del Estado y por parte del Municipio el presidente municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Ecología, la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Servicios Públicos y un regidor.

También de otros sectores se invitará a un representante de COCEF y del IMIP. Todos los anteriores con derecho a voz y voto.

Por parte de la sociedad civil podrán participar personas que cuenten con conocimientos relacionados con El Chamizal, sin embargo, éstos sólo tendrán derecho a voz, pero no a voto en las decisiones del Consejo.

Gutiérrez Casas, quien estará a cargo del Consejo por parte de los regidores del Ayuntamiento, anota que actualmente se encuentran en la conformación del Reglamento (aprobado en Cabildo el pasado 16 de diciembre).

También, que propondrán la creación de un Fideicomiso de El Chamizal, con la intención de rentar a los comodantes los terrenos del parque público y así adquirir recursos. Aunque aseguró que no existe una finalidad de “lucro” sino que los recursos se destinarán al mantenimiento del espacio.

“Insisto en la parte del mantenimiento y en la parte de una renta del uso del espacio público y que esa renta se vaya directamente a un Fideicomiso que ayudará al mantenimiento de las áreas verdes. No hay finalidad de lucro, pero, al final de cuentas, es la cuestión del mantenimiento”, declara.

El regidor y vocal de la Comisión de Obras Públicas, Joob Quintín Flores Silva expresa que están velando porque se respete El Chamizal, hablando de sus superficies, y lo que ya está en comodato así se mantenga, pero que no se le siga quitando más terreno al parque.

Hace algunos meses, de acuerdo con un medio local, Flores Silva se pronunció en contra de algunas obras que se encuentran dentro de El Chamizal, como es el caso de Plaza de la Mexicanidad y la escultura de la “X” del artista Sebastián, ya que consideró que se estaban “privatizando” los espacios públicos, puesto que estos sitios están enrejados e incluso mantenían cerrados con candado.

Al respecto, expone que no se deben privatizar los espacios, además de que existen comodatos irregulares como es “el caso del DIF, el estadio de fútbol (de la UACJ) y algunas otras áreas”, incluso la propia presidencia municipal es parte de El Chamizal.

Salón de la Fama del Deportista Juarense, cerrado con malla ciclónica, ya que es de uso exclusivo. (Foto/Luis H. Cardona)

Las donaciones y comodatos, con y sin contratos del Municipio

Con base en la información de la solicitud número 080155922000003 de Transparencia, desde 1992 un espacio de 2 mil 116 metros cuadrados se encuentra en comodato con Sedesol, para la realización de un Centro de acopio y recuperación de especies silvestres.

Tres años más tarde, la asociación “Fútbol Rápido de Ciudad Juárez A.C”, recibió en comodato, sin contrato de por medio (ya que no existe un documento que lo avale), 14 mil 491 m2.

En 1995, el Patronato de Softball de Ciudad Juárez (Cheramis) recibió en comodato 6 mil 810 m2, por un periodo de 15 años, aunque hasta la fecha siguen ocupando ese espacio.

La Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez desde 1998 mantiene vigente un contrato por tiempo indeterminado para la operación de un Centro de información turística, en una superficie de 2 mil 810 m2.

En el 2001, el DIF municipal se apropia de 35 mil 412 m2 para el desarrollo de áreas recreativas, juegos infantiles, rehabilitación de áreas verdes para uso exclusivo de las familias, sin que tampoco exista un contrato. Lo anterior, de acuerdo con el historiador José Mario Sánchez Soledad.

Fachada de la entrada del DIF Municipal. A pesar de que es un espacio recreativo sólo está abierto ciertos días y cuando se realizan eventos por parte del Municipio. (Foto/Luis H. Cardona)

En ese mismo año, el Salón de la Fama del Deportista Juarense, el Sindicato Único de Trabajadores Municipales y la Escuela de Futbol Astros recibieron contratos en comodato 2 mil 980 m2; 32 mil 498 m2 y 35 mil 517 m2, respectivamente. Mientras que la Liga Latino de Fútbol recibió 13 mil 503 m2 en el 2002, de acuerdo con la información obtenida a través de transparencia.

La zona de El Chamizal se considera hasta la fecha una región importante, debido a su cercanía con dos de los tres puentes internacionales en colindancia con El Paso, Texas.

Luis Mario Baeza Cano, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), refiere que el valor de los terrenos cercanos a El Chamizal tiene que ver con el tipo de construcciones y del valor catastral que se usa para el pago de impuestos.

Explica que, de acuerdo con la información que maneja la Dirección de Catastro del Municipio, el costo por metro cuadrado en el área de El Chamizal es de 600 pesos. Aunque también hay espacios que se han llegado a comercializar entre los entre 80 y 100 dólares por metro cuadrado, es decir, entre mil 600 y 2 mil pesos, dependiendo de qué tan cerca estén de los puentes.

Escuelas beneficiadas

Actualmente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es propietaria de un territorio de 20.83 hectáreas, luego de que le fueran donados los terrenos a través de dos contratos.

El primero de ellos data del 2004, cuando el entonces presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal celebra ante el Notario Público #10, Enrique Córdova Reyes, un contrato de enajenación a título gratuito por 192 mil 834 metros cuadrados a favor de la universidad, así como el valor del inmueble es de 92 millones 560 mil 602 pesos, de acuerdo con el libro 4224 folio 67 del Registro Público de la Propiedad.

La carpeta integrada presenta un testimonio de la escritura pública con el número 14677, en donde se indica que la donación del terreno de la universidad se hizo a través del presidente municipal y el rector de la UACJ, en aquel entonces, el doctor Francisco Fornelli Lafón.

Acta ante el notario público número 10 del contrato de enajenación a título gratuito por parte del Ayuntamiento de Ciudad Juárez para la donación de 192 mil 834 m2 a favor de la UACJ.





Sin embargo, este espacio ya estaba ocupado desde mediados de los 80, año en que se tomó este territorio de El Chamizal para la construcción de la universidad, sin ningún documento de por medio, según el historiador juarense José Hernández Caudillo.

Además, otro espacio de 38 mil metros cuadrados se entregó también a la UACJ, en donde actualmente se encuentra la construcción del Estadio Olímpico “Benito Juárez”, de acuerdo con la versión publicada en la página digital de la UACJ.

Originalmente, el terreno fue cedido a título gratuito al Gobierno del Estado para la construcción de un estadio deportivo, de acuerdo con el decreto federal publicado en 1979. Sin embargo, en 1986 se entrega en comodato a la universidad.

El espacio actualmente pertenece “oficialmente” a la UACJ, el cual se comparte con el equipo de fútbol de primera división “Los Bravos”, ya que en este lugar se realizan los partidos y es la sede para la venta de boletos, como se pudo constatar.

Aunque, según el testimonio de José Mario Sánchez Soledad, la UACJ es propietaria también de un terreno de 1.64 hectáreas, el cual se encuentra a un costado del DIF Municipal y en donde se localiza la alberca olímpica.

A pesar de que físicamente se encuentran estos espacios en la zona de El Chamizal, no se encontró ningún documento que explique su origen.

El COBACH y el conflicto con “Titanes”

Lo que anteriormente se conoció como la preparatoria de El Chamizal, ahora el plantel 19 del Colegio de Bachilleres (Cobach), ubicado sobre la avenida Universidad en el cruce con la calle Rafael Pérez Serna, justo a un costado de ICSA de la UACJ, también ocupa un terreno de lo que se considera parque público.

En el expediente CM-030/2021 se indica que, de acuerdo con los Certificados de Identificación de Fincas del Registro Público de la Propiedad, la escuela se encuentra dentro de lo que forma parte de las 248 hectáreas del parque público El Chamizal.

El documento refiere que se realizó una solicitud de comodato por parte del plantel 19 de la institución educativa para el uso de tres terrenos: uno de 38 mil 169 m2, otro de 493 m2 y otro más de 10 mil m2, los cuales suman en total 48 mil 663 m2. La solicitud fue aprobada por unanimidad del Cabildo el 27 de agosto del 2021, para el desarrollo de la “Ciudad Deportiva Cobach”.

Enrique Torres Valadez, regidor de la administración 2021-2024 y quien se desempeñó en este mismo cargo del 2018-2021, expone que los terrenos donde se encontraba el Cobach eran municipales, así como se tuvo la necesidad de remover de un espacio de El Chamizal al Club de fútbol Titanes, para utilizarlos para la construcción del Centro de Exposiciones.

“Se les ofreció la alternativa de cambiar sus espacios para una zona que se encuentra a un costado, en lo que son las canchas de tenis del Municipio, en el área de El Chamizal y muy cercano precisamente al Cobach 19″, agrega.

Campo de fútbol de “Club Titanes de Ciudad Juárez”. Este es el espacio que estuvo en disputa con el Colegio de Bachilleres plantel 19, anteriormente la Preparatoria de El Chamizal. (Foto/Luis H. Cardona)

Sin embargo, el Cobach contaba además con otro espacio de 31 mil 706 m2, los cuales le fueron “arrebatados” 20 mil m2 para entregarlos al Club deportivo “Titanes”, de acuerdo con el expediente CM-004/2021.

El entonces director de los planteles de los Colegios de Bachilleres en la zona Norte, Eduardo Limón Alonso, platica que, esta modificación sobre el comodato de esos terrenos significó una pérdida para la comunidad estudiantil, ya que ese espacio era utilizado como campo de béisbol de la preparatoria.

“Hay un comodato que data de más de 50 años, en el que el Gobierno Federal le asigna esos terrenos a la preparatoria de “El Chamizal”. El Municipio alegaba que esos terrenos eran propiedad de ellos y que nosotros teníamos en posesión”, explica.

La resolución de Cabildo concluyó entonces que, de esos terrenos, se entregarían 20 mil m2 para la Liga Titanes y 11 mil m2 se quedarían para el plantel 19, dice.

Limón Alonso indica que esta situación representó una pérdida de unos 2 millones de pesos, pues en el campo de béisbol se realizaron aportaciones de los padres de familia, de empresas privadas y de la propia escuela.

El contrato CM-005/2021, obtenido a través de la solicitud 080155921000465 vía Transparencia, que se encuentra vigente para Club Titanes Juárez A.C, estipula que se autoriza el comodato de un terreno municipal de “dominio público” ubicado en el Parque El Chamizal, con una superficie de 31 mil 706 m2 para el desarrollo de un campo de fútbol americano.

Privatización del espacio público

La doctora en Urbanismo y profesora-investigadora de la UACJ, Elián Coral Moreno Sánchez, consideró que El Chamizal se ha ido privatizando.

“Se supone es un parque federal. Ya nada más tiene la placa en la entrada, pero ha dejado de ser público. Igual donde tienen las instalaciones del DIF, ya no es público. Es muy muy poco lo que hay de público, aunado a esto, es una región hidrográfica. Hay pozos. Las últimas investigaciones sugieren que muy pronto se va a ‘botar’ (reventar) si no se modera esta región hidrológica de El Chamizal”, asevera.

La especialista, dentro de su artículo “Espacio público abierto transfronterizo. Análisis comparativo del área correspondiente al territorio del Parque el Chamizal en(tre) Ciudad Juárez, Chihuahua–El Paso, Texas”, presenta un mapa en el que se muestra el uso actual del terreno de El Chamizal.

Refiere que los terrenos de El Chamizal se han ido fraccionando, pues actualmente alberga las instalaciones de la desaparecida Prepa de El Chamizal (Colegio de Bachilleres plantel 19), de ICSA de la UACJ, del Museo de Arqueología, de la oficina de Visitantes y Convenciones de Ciudad Juárez y del Centro de información turística, además de estacionamientos.

También se encuentra la Dirección de Parques y Jardines, la unidad deportiva, el centro acuático de Desarrollo Integral de la Familia (AQUADIF), el parque del DIF, las oficinas de la Dirección de Transporte Público, las instalaciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el Poliforo Juan Gabriel, la alberca olímpica, campos de tiro y un estadio pertenecientes a la UACJ.

Estadio Deportivo de la UACJ, compartido con el equipo de fútbol Los Bravos. (Foto/Luis H. Cardona.)

En el caso del DIF, el historiador José Mario Sánchez Soledad también apunta que se donaron 1.64 hectáreas al Municipio sin contrato de por medio.

La urbanista menciona que, además, para el 2005 se inauguró el Parque Extremo y la Mega Bandera, así como a partir del 2013 se construyó la mega escultura de la “X” dentro de un circuito cerrado denominado la Plaza de la Mexicanidad, con una dimensión de 42 mil m2, aparentemente propiedad del Municipio, por lo que no existe contrato.

En su artículo, la urbanista puntualiza que, actualmente, y tras la indiferencia mostrada por administraciones federales, estatales y municipales, a poco más de cuatro décadas del re-incorporamiento de El Chamizal, nunca se ha trazado un diseño general o un Plan Maestro para esta área.

En esa zona se encuentra también la Escuela de Vialidad del Municipio, sitio que pertenece a la Coordinación de Seguridad Vial, sin embargo, se desconoce su territorio total, ya que no existe un documento que avale su construcción en ese lugar ni la fecha en que inició operaciones.

Además, de acuerdo con la información recabada, el Municipio mantiene un comodato vigente en un espacio de 4 mil 324 m2 para el Museo de Arqueología, documentado en el acta SA/GOB/087/2018.

También con la asociación USMC Strategic Alliance, según el acta SA/GOB/334/2019, donde se cede un terreno de 9 mil 612 m2 para la construcción de un centro comunitario, el cual hasta la fecha no se ha concretado. Este terreno se conoce como “El Punto”, zona donde el Papa Francisco celebró una misa binacional el 17 de febrero del 2016.

Éste podría ser el único contrato celebrado de manera “legal”, reconocido por la Federación a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), según con la solicitud con el número de folio 33001632100011 presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La administración del ex presidente Armando Cabada Alvídrez entregó durante el 2019, a la asociación de Motoclubs Unidos de Juárez, A.C. 14 mil 777.069 m2, de acuerdo con el acta JUR/CM/005/2019. Así como 19 mil 794.515 m2 al Club Río Bravo Softball Sport Park A.C, según el acta JUR/CM/005/2021.

Asimismo, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento mantiene activos dos contratos para la operación del pozo 5-R y el pozo 17-R, con las dimensiones de 2 mil 856.230 y 688.100 m2, respectivamente, documentado en las actas JUR/CM/13/2021 y JUR/CM/15/2021.

La urbanista reitera que la privatización del espacio público ha significado una pérdida para la comunidad y no sólo en términos de metros cuadrados, pues se trata de “un saqueo total de los terrenos de El Chamizal en aras de intereses casi personales”.

Empresarios beneficiados

Activistas y miembros del colectivo “Frente por la Defensa de El Chamizal” han señalado en varias ocasiones las irregularidades con las que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez opera conforme a la entrega de comodatos, pues refieren que existe un favorecimiento de intereses en pro del sector empresarial.

“A la ciudad no solamente le faltan parques, sino que los poquitos que tenemos, como El Chamizal, cada vez se van haciendo más pequeños, se van privatizando para provecho de inversionistas que lo único que van a poner es infraestructura, pero que no se les va a cobrar”, plantea Carlos Murillo González, sociólogo maestro en Ciencias Sociales y miembro del Frente.

Tal es el caso de la entrega en comodato para la construcción del Centro de Convenciones y Visitantes, operado por el Fideicomiso Paso del Norte, en el que se encuentran incluidos los miembros del Consejo Coordinador Empresarial.

Dentro de la primera etapa del proyecto, se contempla la inversión de más de 250 millones de pesos, con recursos principalmente de la Federación, pero también del Municipio y el Estado, además de la Iniciativa Privada, según relata Francisco Moreno Villafuerte, director general de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y asesor del Centro de Convenciones y Visitantes.

Declara que existe un documento legal para la utilización de El Chamizal como zona de “exposición”, donde anteriormente se llevaba a cabo la Feria Juárez en esa zona de El Chamizal.

Aunque el recinto del Centro de Convenciones se localizará en “El Hoyo” (espacio por debajo del nivel de la calle), donde ahí aplica el uso de suelo de turismo, ya que es un recinto ferial que logra atraer a las ciudades, según explica.

El contrato en comodato entregado por el Municipio para esta obra se encuentra documentado en el oficio de la Dirección de Gobierno SA/GOB/446/2021, el cual indica que la persona moral “Exposiciones y Convenciones de Juárez AC” recibe por tiempo indeterminado un terreno de 71 mil 848.522 m2, de acuerdo con la solicitud de información con el número 080155921000045.

El entrevistado comenta que este proyecto será de mucho beneficio para la comunidad juarense, debido a la derrama económica que supone para la localidad, así como por las actividades gratuitas para las familias.

Terreno entregado en comodato para la edificación del Centro de Convenciones, ubicado frente a El Punto. (Foto/Luis H. Cardona)

“Es cierto que el recinto tiene, de primera instancia, una visión privada, pero también hay mucho desarrollo para Ciudad Juárez. Sí es parte de El Chamizal, pero hay muy poquitos árboles y el proyecto que tenemos va a reforestar con más de 500 árboles”, añade Moreno Villafuerte.

En tanto que Rogelio Ramos Guevara, presidente de CANACO en Ciudad Juárez y miembro del CCE, indica que hubo algunas oposiciones por parte de ecologistas y por parte del Cobach para la donación de los terrenos, aunque al final se aprobó por Cabildo.

“Si el Municipio nos lo dio en comodato es por algo. Ahí estuvo el secretario del Ayuntamiento atento a todo el clausulado del contrato y pues no creo que ellos, como abogados, se hayan equivocado”, afirma.

Sin embargo, otros miembros del mismo Fideicomiso han manifestado que el proyecto se mantiene “en secreto”, pues no se les ha informado sobre los avances ni se les ha consultado sobre las decisiones que se tomarán.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) que forma parte del Fideicomiso Paso del Norte, señala que se ha anunciado mucho la construcción de un Centro de Convenciones, pero sólo se queda en proyectos y colocaciones de “primeras piedras”.

“Te soy sincero, como CANACINTRA desconocemos todas esas cuestiones que están detrás de eso. Se ha presentado cuál sería el proyecto arquitectónico, pero desde el punto de vista de cuál es el plan de ejecución, cuál va a ser el avance de aquí a abril y luego el segundo avance de abril a septiembre no nos han presentado nada. Tampoco sabemos quiénes son los contratistas ni cuánto va a costar”, sostiene.

Respecto a este inmueble, tras la reunión de autoridades municipales y la delegada de Semarnat, el alcalde dio a conocer que las obras y proyectos que estaban contemplados en esta zona de El Chamizal serían suspendidos hasta nuevo aviso, entre ellos, el Centro de Convenciones.

FC Bravos y funcionaria pública beneficiada

La empresaria Alejandra De la Vega Arizpe, una de las herederas de la cadena comercial Del Río y propietaria del equipo de fútbol “Bravos” de primera división, desempeñaba un cargo público cuando el Cabildo de Ciudad Juárez, encabezado por Armando Cabada Alvídrez como presidente municipal, le entregó en comodato dos terrenos.

Uno de una dimensión de 229 mil 56 m2 y otro de 15 mil 89 m2. El segundo, compartido con el Instituto Municipal de la Juventud, de acuerdo con el oficio de la Dirección de Gobierno SA/GOB/2256/2019, obtenido a través de Transparencia.

Uno de los espacios, le fue quitado al Club de Veteranos de Fútbol de Ciudad Juárez, de acuerdo con la versión de Arcadio Serrano García, representante de la asociación civil.

El también ex director de Obras Públicas, durante la administración 2004-2007, explica que el comodato se les entregó durante la época del entonces alcalde municipal, Francisco Villarreal Torres (administración 1992-1995).

Serrano García, revela que el ex presidente Armando Cabada Alvídrez “les quitó” el comodato del espacio total, debido al “compadrazgo” que existe entre él y uno de los principales socios de Bravos, Arturo Muñoz, así como se les presionó para desalojar el lugar.

Incluso, el director del Club de Veteranos acusó a Alejandra De la Vega Arizpe (en ese entonces representante del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado) de “quitarles” el servicio de agua para el riego de los campos.

“Ahora (El Municipio) nos quiere cobrar un predial de 700 mil pesos, pero pues es un terreno municipal. O sea, ¿cómo le van a querer cobrar predial a un terreno municipal? Por ahí va la cosa y Los Bravos quieren los campos”, agrega.

Campos del Club de Veteranos de Futbol de Ciudad Juárez en comparación con el campo del equipo de Bravos. (Foto/Luis H. Cardona)

Durante la administración pasada, en la sesión de Cabildo No. 53 del Ayuntamiento de Ciudad Juárez se aprobó la entrega en comodato de los dos terrenos mencionados al equipo de Los Bravos.

En esa sesión, el alcalde en turno (Armando Cabada Alvídrez), declaró que no se trataba de un acuerdo o relación simple o con “cualquier institución’', ya que “empresarios juarenses arriesgaron por lo menos 20 millones de dólares para tener un equipo de primera división”.

“No es cualquier institución con quien estamos acordando esto. Están comprometiéndose a entregar 500 becas para niños de escasos recursos y de reparar dos canchas de pasto sintético, de reparar el edificio. Entonces seamos serios en esto. No estamos hablando de acordar con cualquier institución, sino de acordar con alguien que le ha traído prestigio a la ciudad. Así de puntual”, repuso.

Para la versión por parte de FC Bravos S. de R. L de Capital Variable, se intentó contactar a la propietaria del equipo, Alejandra De la Vega Arizpe, sin embargo, no respondió a las peticiones para concretar una entrevista.

Respecto a la entrega de las becas, Adriana Fuentes Téllez, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales del Municipio de la presente administración, recalcó que se está trabajando en una revisión de todos los contratos.

“No sé si se entregaron o no las entregaron (las becas). Ahorita se está haciendo una investigación profunda porque vino la secretaria del Medio Ambiente (María Luisa Albores titular de SEMARNAT). De los comodatos, estamos viendo porqué hay algunos vigentes y otros no. Se está haciendo una revisión de todo y cada terreno es diferente para la utilización que les dieron”, comenta.

Lejos de la regularización

Integrantes del Frente por la Defensa de El Chamizal, abogados, urbanistas, historiadores y ex funcionarios, incluso funcionarios activos, entrevistados para el presente reportaje coincidieron en que existió una falta de organización en cuanto la entrega de comodatos de El Chamizal, pues no solo fueron pospuestos muchos de los proyectos para el mejoramiento del espacio público sino que también se fue sectorizando.

“La última palabra la tiene la Federación, ni siquiera el Cabildo. Es un parque público federal, así está constituido y el Cabildo pues debe de acatar (el decreto). El Cabildo ha tomado esta figura ‘de voy a repartir el espacio de El Chamizal’ cuando realmente no es suyo, es federal”, condena la urbanista Elian Coral Moreno Sánchez.

Mientras que el abogado Luis Benitez, indica que se han realizado proyectos para aprovechar el Chamizal y no se concluyen, como ocurrió en el caso del “Mega-parque El Chamizal”, en el cual se contempló una inversión de más de 2 mil 100 millones de pesos y nunca se implementó.

En tanto que Daniel Delgadillo Díaz, integrante del Frente por la Defensa de El Chamizal ha manifestado en varias ocasiones que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez favoreció al gremio empresarial.

A través de esta investigación se detectó también que la administración municipal pasada, encabezada por Armando Cabada Alvídrez, fue la que más contratos en comodato entregó de El Chamizal.

“Lo que se requiere es un ordenamiento desde la tenencia. Mientras no se ordene la tenencia del parque va a seguir existiendo la bronca”, concluye el historiador José Mario Sánchez Soledad.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

