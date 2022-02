Tres espectaculares playas de Puerto Vallarta que puedes disfrutar con 5 mil pesos

Puerto Vallarta es uno de los lugares con mayor afluencia turística

México es una tierra rica en lugares de gran hermosura, ya sea por su ubicación geográfica, su historia cultural, su valor histórico o la belleza de sus paisajes. Muchos de estos han sido adecuados para recibir un gran flujo de personas, tal es el caso de uno de los lugares con mayor afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros: Puerto Vallarta.

Es uno de los destinos turísticos más visitados del país. En el año de 2021 recibió alrededor de 18 millones de turistas, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Jalisco y se encuentra en el Pacífico en el estado de Jalisco. Es famoso por sus hermosas playas, así como por sus esculturas y sus miradores hacia las costas.

Gracias a su ubicación disfruta de un clima cálido la mayor parte del año y tiene una importante conexión con mercados extranjeros que lo han posicionado como uno de las derramas económicas importantes del país. Cuenta con una red de más de 2 mil establecimientos de hospedaje de todo tipo, lo que hace que su oferta para vacacionar sea variada.

La región está dividida en dos por el Río Cuale en la región norte y la sur, de acuerdo con la Secretaria de Turismo. En la zona norte se encuentra la plaza de armas y el anfiteatro Los Arcos, famosos en la ciudad. A pesar de tener numerosas playas, estas solo son algunas de las más famosas ubicadas en la zona sur.

Playa los Muertos

A pesar de su tétrico nombre, es una de las playas más icónicas y visitadas de Puerto Vallarta en la Zona Romántica o de Olas Altas. En ella se encuentra el Malecón que sirve como mirador. Además están las formaciones rocosas de las Pilitas y el Pulpito, donde está la famosa estatua “El Niño sobre el Caballo de Mar”. Se encuentra cercana a una zona hotelera con diversos locales de comida y bebidas.

Al ser de las más famosas, los precios son mucho más accesibles desde los 775 pesos por noche y en otros portales hay hoteles que cobran 77 pesos por noche sin contar los restaurantes con precios variados ubicados en la zona. Si a esto le sumamos el precio del viaje redondo por cuatro días, de sábado a martes, en las aerolíneas más populares tomando como punto de partida a la Ciudad de México que rondan entre los mil 100 pesos a los mil 400, sería en total 3 mil 425 con la primera opción y mil 331 pesos con la segunda.

Playa los Muertos es de las más concurridas y famosas de Puerto Vallarta (Foto: Instagram/@visitpuertovallarta)

Playa Conchas Chinas

Nombrada así por sus conchas de moluscos curvilíneas, es una de las más famosas por sus aguas tranquilas y cristalinas delimitadas por rocas en las que se puede practicar esnórquel o viajar en kayak. Además es muy concurrida por ser el lugar predilecto para las parejas, pues se han celebrado numerosas bodas en el lugar.

Está ubicada a 10 minutos en auto del centro de Puerto Vallarta y es de fácil acceso por sus cercanía con la Zona Romántica. Dependiendo de la cercanía de los hoteles, estos pueden llegar hasta los 8 mil pesos, pero los hay más cercanos alrededor de 2 km de distancia a tan solo 673 pesos. Contando el viaje redondo y las tres noches saldría en 3 mil 119 pesos.

La playa Conchas Chinas es reconocida como uno de los lugares más románticos de Puerto Vallarta (Foto: Instagram/@valentincd13)

Playa las Gemelas

Es una de las menos concurridas, pero no por su falta de belleza, sino por estar más escondida que las demás. A ella llegan los lugareños que conocen mejor la zona. Sin embargo, eso no significa que no se pueda llegar pues queda a 20 minutos en auto del centro de Puerto Vallarta, a 9 km al sur de la plaza de Armas.

Los hoteles más baratos de acuerdo con los sitios de hoteles se encuentran de 6 a 9 kilómetros del lugar y van de los mil 500 hasta los 5 mil. Uno de los hoteles se encuentra a 2.4 km de la playa con el costo de mil 254 y otro a 1.9 km de la playa está a 2 mil 732 pesos. Sumado al viaje redondo da un total de 3 mil 832 pesos.

La playa las Gemelas es de las menos concurridas, por lo que es visitada por aquellos que quieran pasar un rato más tranquilo (Foto: Intagram/@vallartaplus)

El hospedaje en el lugar, la mayoría ubicado en la zona costera, ronda entre los 800 pesos hasta los 3 mil dependiendo el lujo y cercanía de los establecimientos de la costa. De 3 a 2 kilómetros alejados de las playas están las residencias y departamentos que van de los 700 a 800 pesos principalmente ubicados en la zona sur mientras que cerca del mar ascienden de mil a más de 2 mil.

Puerto Vallarta cuenta con una variada oferta de hospedaje (Foto: Instagram/@homia.mx)

Ya acercándose más al norte, cercana a la zona hotelera, los precios rondan entre los 2 mil hasta más de 10 mil pesos y un único lugar que llega hasta los 60 mil. Mientras que los resorts y hoteles de la zona norte van de los mil pesos hasta los 20 mil.

Los hoteles por su parte se mantienen entre los mil hasta los 7 mil por noche.

De igual forma la Secretaría de Turismo del estado organiza recorridos gratuitos en la entidad para que las personas que carezcan de los recursos económicos necesarios o estén en condiciones de escasos recursos puedan conocer las actividades culturales, los icónicos lugares así como las características del estado. Para ello solo tienes que llenar un formulario en la página de la secretaría de Jalisco.

Las personas que pueden aplicar para esta convocatoria son únicamente originarios de la entidad con escasos recursos. Una vez registrado se llevará a cabo un sorteo, las personas ganadoras serán informadas a través de línea telefónica. Serán citados para revisar la documentación adecuada y la entrega de boletos de forma gratuita por Jalisco con tres acompañantes.

