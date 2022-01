Cuántos y cuáles volcanes se encuentran activos en México

Según el Servicio Geológico Mexicano existen 42 volcanes que se pueden considerar activos en el país. (Foto: Cuartoscuro)

México no sólo es una de las naciones reconocidas a nivel mundial por su importancia artística y cultural, también se caracteriza por ser un país megadiverso en su flora y su fauna. De igual manera, es una región que resguarda un gran valor geológico que se relaciona directamente con su ubicación geográfica.

Dentro de todos los fenómenos naturales que el territorio ofrece, se encuentran un número considerable de montañas, montes, colinas, cordilleras y volcanes. De hecho, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, existen más de 2 mil volcanes, los cuales conforman al Anillo de Fuego del Pacífico, mejor conocido como Cinturón Circumpacífico.

Aunque la cifra sea bastante alta, el Centro Nacional de Prevención y Desastres (CENAPRED) reportó que existen 42 volcanes que se pueden considerar activos en el país. Respecto a esto, CENAPRED explica que un volcán se cataloga como activo cuando se tiene registros de movimientos eruptivos en los últimos 10 mil años.

Por este motivo, la la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirma que como la mayoría de los 42 no han reportado anomalías en los últimos 1000 años, un gran porcentaje de éstos no representa peligro, no obstante, aún hay 14 volcanes en los que se ha producido actividad durante estos últimos 500 años.

De acuerdo con la Secretaría, entre esta lista destacan: el Popocatépetl, Bárcena, Evermann, Volcán de Fuego Colima, Chichón, Citlaltépetl (Pico de Orizaba), Ceboruco, Sangangüey, Paricutín, Jorullo, Xitle, San Martín Tuxtla, Tres Vírgenes y Tacaná.

Ante esto, el Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recalcó que este listado se puede reducir a 7 si se considera la actividad perceptible (fumarolas y sismos) de los recientes 250 años. Entre este grupo se encuentran:

1. Popocatépetl

Imagen del volcán Popocatépetl (Foto: Twitter/@PCPueblaCapital)

Es el volcán que más actividad ha registrado últimamente, incluso, según la UNAM, se considera uno de los más peligrosos del mundo, debido a que “más de 25 millones de personas habitan a menos de 100 km del cráter”. Por este motivo es uno de los más vigilados por la CENAPRED.

Es el segundo volcán más alto de México, su nombre viene del náhuatl que significa “montaña que humea”. Se ubica en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México.

2. Citlaltépetl - Pico de Orizaba

Vista del "Citlaltépetl" o Pico de Orizaba desde la carretera Xalapa-Coatepec en Veracruz. (FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM)

El nombre también viene del náhuatl y significa Monte de la estrella. Según en Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la particularidad de este volcán se encuentra en que es el único cráter que tiene lava congelada en su interior. También es la montaña más alta de México y el volcán más alto de Norteamérica.

Se encuentra entre los límites de Puebla y Veracruz. El registro de su última erupción conocida fue en 1846, no obstante, se detectó actividad sísmica ligera en 1992.

3. Volcán de Colima

El Volcán de Colima (FOTO: SERGIO TAPIRO VELASCO /CUARTOSCURO.COM)

Es otro de los lugares que han reportado movimiento, pues su última erupción fue en 2013. La CENAPRED monitorea constantemente los cambios en el volcán, ya que, al igual que el Popo, se considera muy peligroso. Se ubica en los límites de Colima y Jalisco.

4. Evermann

Volcán Evermann, tesoro escondido en el Archipiélago Revillagigedo. (Foto: Dominio Público)

Se destaca por tener una estructura submarina, es posible ver la cumbre del volcán que sobresale del agua. Se localiza en la Isla Socorro, en el Archipiélago de Revillagigedo, Colima. Su última erupción ocurrió en el fondo del mar el 29 de enero de 1993 y finalizó en febrero de 1994.

5. Chichonal - Chichón

Volcán el Chichón. (Foto: Dominio Público)

Se le conoce como un volcán estratificado activo, lo cual quiere decir que su mecanismo de acción no es como el de los demás. Su actividad se considera más letal debido a que en vez de arrojar lava, despide emisiones de cenizas y gases dañinos.

Se encuentra en el noroeste de Chiapas. La última vez que hizo erupción fue en de abril y mayo de 1982, un evento lamentable porque dejó “un saldo de 2 mil muertos y 20 mil personas desplazadas”.

6. Bárcena

El cráter volcánico del Bárcena en la isla de San Benedicto, México (Foto: Dominio público)

También se ubica en Colima, en la Isla San Benedicto del Archipiélago de Revillagigedo. De acuerdo con la UNAM “una de sus características es el delta de lava que se formó en la costa tras su última erupción en 1952 que ahora se encuentra endurecido”.

7. Ceboruco

Imagen del volcán Ceboruco

Está al extremo oeste del Eje Neovolcánico Mexicano en el estado de Nayarit. La última erupción más fuerte fue en el año 1870, la cual dañó significativamente miles de hogares de las poblaciones cercanas. El volcán se considera activo debido a que se han reportado múltiples fumarolas.

