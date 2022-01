Profeco: Ricardo Shieffeld reportó “saldo blanco” en ventas del Día de Reyes

Ricardo Sheffield Padilla es titular de Profeco. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La mañana de este viernes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo que el pasado Día de Reyes hubo buenas ventas en todo el país, y se estuvieron supervisando jugueterías y panaderías, para detectar posibles abusos en precios de juguetes y rocas del Día de Reyes.

El funcionario declaró, en entrevista para WRadio, que se tuvieron pocos reportes y quejas en el país sobre estos temas, pues solo se reportaron tres proveedores de juguetes en Puebla y uno en la Ciudad de México que no exhibieron los precios de los juguetes. También, dijo que hubo un reporte sobre una panadería que no exhibió el precio de las roscas, sin embargo, no fueron problemas graves.

Dijo que “hubo un saldo blanco”, en este tema. “Afortunadamente fue más vigilar que resolver problemas porque hubo muy pocos”, declaró el funcionario.

Precios en gasolinas

En el programa se le preguntó sobre los precios de las gasolinas, los cuales han reportado un serio aumento, a lo que dijo que la mejor manera de tratar este tema es bajando al celular la aplicación de “Litro por litro”, la cual es gratuita para Andoid o IOS. Mencionó que en esta se puede ver los precios que maneja cada gasolinera, y a partir de ahí, decidir cual es la mejor opción.

El funcionario señaló que el pasado día de reyes no hubo mayores problemas con los precios de juguetes y rosca de reyes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO

Sheffield mencionó que la mejor manera de terminar con el abuso de las gasolineras es señalarlas. “En cualquier lugar hay opciones que están en los precios promedio, pero también en cualquier lugar hay gandayas”, declaró el titular de la Profeco.

También expuso que por medio de la app “Litro por litro” se puede denunciar a las gasolinerías que abusan en sus precios, para ellos exhibirlos y sancionarlos.

Y es que consumidores de gasolina se quejaron de que los primeros días del año hubo un aumento en los precios del combustible, que iban desde los 21 hasta los 25 pesos por litro, dependiendo del lugar en donde se comprara. Además, choferes de transporte pagaron por litro de diésel más de 22 pesos promedio en las carreteras del país.

Este aumento sorprendió a los consumidores, pese a que ya estaba previsto por la actualización del IEPS, y que el 31 de diciembre pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Gobierno Federal para impulsar un estímulo fiscal hacia los combustibles.

Consumidores reportaron un aumento en las gasolinas excesivo, desde el pasado 1 de enero. (Foto: Cuartoscuro)

Y es que según el acuerdo, esta semana, que fue del 1 al 7 de enero del 2022, no podría superar los 21.50 pesos por litro de combustible, en la gasolina regular de 87 octanos, por lo que ahora el monto subsidiado por el gobierno ascenderá a los 3.26 pesos por litro. 1.05 más que la semana anterior, cuando el estímulo no superaba los 2.21 pesos por litro.

Productos de higiene menstrual

Otro tema que se tocó, fue sobre la tasa cero de productos de higiene menstrual.

Sheffield dijo que en días pasados, tuvo una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con los principales distribuidores de este tipo de productos, como son Walmart, Oxxo, Aurrerá, etc, con quienes se inició un operativo desde el pasado mes de diciembre. Dijo que esta semana, desde el día primero, se monitoreó que en el país no haya un aumento en los productos de higiene menstrual de más del 8%, que es la inflación del año pasado. Dijo que esto va a significar un ahorro de un 10%.

Recomendó reportar cualquier anomalía al número de la Profeco, que es: 5568 8722.

A partir de este año, los productos de higiene menstrual tendrán una tasa 0% en el IVA. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Cabe recordar que las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, tendrán una tasa 0% en el IVA, desde el pasado 1 de enero, según se especificó en el Paquete Económico 2022 durante el año pasado.

“Para atender este proceso natural existen en el mercado productos sanitarios, como son las toallas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual. Dichos productos están gravados en el IVA con la tasa del 16%. El gravar los productos que atienden la menstruación significa que este impuesto tiene una incidencia económica en las mujeres por una condición biológica y natural del género femenino”, se puede leer en el documento.

