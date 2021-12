“Con precaución, con cuidado”: el mensaje navideño de Claudia Sheinbaum

En el audiovisual Sheinbaum apareció junto a un árbol de navidad(Foto: Tw @claudiashein)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum envió un mensaje navideño a los capitalinos.

Fue desde su cuenta de Twitter donde compartió un video en el que agradeció a la sociedad por colaborar con las medidas sanitarias y así lograr reducir los efectos de la pandemia por Covid-19.

“Gracias a la solidaridad de todas y todos, hoy podemos volver a pasar una linda noche con las personas que amamos. Mis mejores deseos y un abrazo con cariño, feliz navidad”, puede leerse en la descripción.

Asimismo, en el audiovisual Sheinbaum apareció junto a un árbol de navidad y un atuendo rojo característico de la temporada.

“En estas fechas el mejor regalo que podemos dar y recibir es afecto y apoyo. Son tiempos para dar gracias y abrazar la vida. Esta navidad, con precaución, con cuidado, valoremos estar reunidos con las personas que amamos, con la familia, con las amigas, con los amigos. Les deseo de todo corazón una feliz navidad”, destacó la mandataria.

Los internautas no tardaron en reaccionar al respecto y algunos de ellos elogiaron a la política y le enviaron buenos deseos.

Sheinbaum agradeció a la población (Foto: CDMX)

“Muchas felicidades mi gran jefa pase una muy linda navidad gracias por ser como es linda y respetuosa con todos los ciudadanos gracias por ese gran gobierno por todo lo que ha echo por mi gran cdmx y por ser parte de esta gran 4T un abrazo muy grande lleno de fraternidad y amor”, escribió un usuario de Twitter.

Mientras que otros criticaron el mensaje y ahondaron en lo peligroso que aún resulta asistir a reuniones debido a la contingencia sanitaria.

“Si está enterada que las reuniones familiares sólo pueden ser como mínimo con 10 personas? Habemos muchos que tenemos una familia grande y no podremos reunirnos porque preferimos cuidarnos, ya que usted NO HACE NADA, más que hacer sus absurdos festejos y no dar seguimiento!”, expresó otro cibernauta.

Además de la jefa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje navideño a sus seguidores, a la vez que recordó el nacimiento de Jesucristo, a quien describió como un librepensador y reconoció su gran amor por los pobres.

La jefa de gobierno mandó un mensaje navideño (Foto: Twitter/Claudiashein)

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario federal indicó que hace más de dos millones de años Cristo llegó al mundo, y desde su llegada, personas de distintas religiones lo reconocen por su infinito amor a los pobres y a las personas olvidadas.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo señaló que Mahatma Gandhi sostuvo que no había nadie que haya realizado más por la humanidad que Jesús, por lo que pidió a los ciudadanos seguir su ejemplo.

“Hoy a media noche, hace más de dos mil años, nació Jesús Cristo, y muchos, aún librepensadores y de otras religiones, lo reconocen por su amor a los pobres y olvidados. Gandhi decía: “No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús” Sigamos su ejemplo. Felicidades”, mencionó.

Junto a la publicación, el primer mandatario compartió la pintura Cristo destruye la cruz (1943) del muralista mexicano José Clemente Orozco, cuadro que, puntualizó, tiene su historia. “Indaga”, agregó.

SEGUIR LEYENDO