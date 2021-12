“Brutal subordinación a AMLO”: Kenia López Rabadán contra Morena por controversia contra el INE

Kenia López Rabadán criticó al presidente de la Cámara de Diputados por acudir a la SCJN (Foto: PAN)

Desde que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió posponer el proceso de la Revocación de Mandato por falta de presupuesto, este organismo ha sido objeto de numerosas críticas por parte de los promotores de la llamada 4T, donde condenaron una supuesta falta de compromiso en la promoción del proceso consultivo al que se sometería el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2022.

Sin embargo, y más allá de cualquier crítica, lo más trascendental en esta situación ocurrió este martes 21 de diciembre, pues Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional contra el organismo autónomo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se lleve a cabo la Revocación de Mandato.

A través de redes sociales, el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció que, con las facultades que le confiere la ley como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, presentó la controversia que busca frenar la decisión del instituto a cargo de Lorenzo Córdova.

Sergio Gutiérrez Lona promovió una controversia ante la SCJN contra el INE (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

“Con las facultades que me confiere la ley como Presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la SCJN, en contra del acuerdo emitido por el INE en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”

Luis Genaro Vázquez, representante jurídico de la Cámara de Diputados, fue el responsable de presentar el oficio ante la SCJN. En el documento se apercibe la probabilidad de que el INE pudo haber caído en contradicción al no continuar con el proceso de Revocación de Mandato, pues el órgano electoral es el máximo responsable de organizar y materializar este tipo de actividades de participación ciudadana.

En consecuencia, Kenia López Rabadán, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), criticó el quehacer del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja y acusó una “brutal subordinación” ante el presidente de la república.

AMLO condenó que el INE no le diera continuidad a la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

“El presidente de los Diputados, Sergio Gutiérrez (no te preocupes nadie lo conoce), escuchó decir 2,000 veces que no corregirían el Presupuesto 2022. No le dieron dinero al INE y ahora mete una Controversia. Es una brutal subordinación a AMLO. Por eso ¡Urge! otro gobierno”, escribió López Rabadán desde su cuenta oficial de Twitter.

Junto con Kenia López, el Frente Cívico Nacional (FCN) salió en defensa del INE y expresó en el escrito “En defensa de la República, la Democracia y las Instituciones Democráticas”, que los responsables de terminar con la Revocación de Mandato fue Morena y sus aliados (PT y PVEM) por retirarle 4,913 millones de pesos al instituto en la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

El FCN fue creado en noviembre de este año y se definió como una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo impulsar una candidatura opositora a Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024, con lo cual se suma a FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO), Futuro 21 y Sí por México.

En el texto publicado por este nuevo ente anti 4T se especifica que “es inaceptable el ataque contra el INE, cuando los verdaderos responsables de afectar la consulta son Morena y sus aliados (PT y Verde) debido a la asfixia presupuestal que impusieron de manera dolosa, impusieron(sic) al INE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022″.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, promovió no darle seguimiento a la Revocación (Foto: EFE / Jorge Núñez)

Asimismo, aseguraron que el gobierno federal busca doblegar al INE, pues “en su afán de concentrar poder quiere destruir todo lo que represente un dique o contrapeso a sus abusos”.

Finalmente, cabe recordar que Carla Humphrey, miembro del Consejo General del INE, afirmó que parte del problema en esta controversia es la aversión por parte de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a salir de su zona de confort.

“Creo que el INE, y (específicamente), los consejeros que llevan más tiempo (Lorenzo Córdova y Ciro Murayama), pero hay al menos otro, tienen un escenario en el que ya no quieren salir de la zona de confort, ya no quieren hacer las cosas distintas, ya no quieren pensar en la ciudadanía y ver cuáles son las formas de potenciar el voto, potenciar que la gente participe, acuda a votar, acuda a estos ejercicios de participación ciudadana”, declaró para un programa en YouTube.

