Sopas instantáneas podrán regresar al mercado si cambian el envase de unicel por de cartón: Profeco

Maruchan y Cup Noodles de Nissin son las marcas que utilizan unicel (Foto: Cuartoscuro)

A un mes de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que retiraría del mercado algunas presentaciones de sopas instantáneas por ser perjudiciales para la salud, una de las marcas afectadas busca regresar cambiando sus vasos de unicel por cartón, lo que podrían replicar las demás.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, señaló este viernes en entrevista para Milenio que, de las 129,937 unidades de sopas instantáneas de diferentes marcas que fueron inmovilizadas, las de Maruchan no serán reetiquetadas, sino retiradas para regresarlas envasadas en cartón encerado.

“La retiraron del mercado (Maruchan Ramen). La empresa está por proponernos un esquema para cambiar en futuros lotes el vaso de unicel, por cartón encerado. Nada más que están por presentarnos el calendario para hacerlo. El producto es fabricado en Estados Unidos, todas las sopas Maruchan vienen importadas de allá, y la empresa nos va a presentar el calendario para ir cambiando los vasos de unicel por cartón encerado”

Marcas sopas instantáneas reeditadas del mercado (Foto: Profeco)

El funcionario explicó que con estos cambios en la presentación se reducirá el riesgo de afectaciones a la salud de los consumidores, pues aunque se pueden adquirir en cualquier lugar y cocinarse a través de microondas “no va a pasar nada”. Sin mencionar que es un material más ecológico, a diferencia del unicel que tarda entre 500 y 800 años en degradarse.

“Normalmente, cuando los compras, y más en la calle, ves que te los calientan en el microondas. Le ponen agua fría, lo meten al microondas y te lo comes. Pues por el tipo de envase que se usa, si lo metes al microondas, es un peligro para tu salud, porque a la hora que se calienta, este tipo de envase que aparte contamina muchísimo, le pasa químicos al alimento que luego pasa a tu cuerpo. Resulta peligroso para tu salud, venenoso”

En este sentido, lo más correcto es calentar el agua en un cazo y luego verter el contenido de la sopa.

Al ser cuestionado sobre si Nissin, la empresa que fabrica las Cup Noodles, que también usa vasos de unicel cambiara el envasado, el titular de la Profeco dijo: “Con ellos no hemos tenido contacto todavía”.

Un hombre disfruta sus noodles en una plaza de la CDMX (Foto: Cuartoscuro)

En su edición de octubre de la Revista del Consumidor, se presentó un Estudio de Calidad donde se analizó 33 marcas de sopas instantáneas en diferentes contenedores: vaso de unicel, tazón o sobre. Se concluyó que algunas no cumplen con la norma del etiquetado, no declaran la información nutrimental del producto o no contienen alguno de los ingredientes que dicen tener.

Por ejemplo, varias presentaban cantidades ridículas de vegetales y pollo; inlcuso, otras mostraban las instrucciones de preparación en inglés o chino

Estas infracciones, en conjunto, llevaron a inmovilizar productos de Buldak Cheese, Ottogi Ramyon, Chikara Udon, J-Basket, Knorr, Myojo, Selecto Brand, Kraft, Nongshim, Sapporo y Maruchan, que puedes consultar aquí.

(Foto: Profeco)

Más allá del incumplimiento de la normativa, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor insistió en que ingerir regularmente sopas instantáneas es perjudicial para el organismo. Principalmente, porque son productos con alto contenido en sodio, pero también, por los potenciadores de sabor que utilizan.

“Consumirlas en exceso de forma habitual puede derivar en enfermedades crónico-degenerativas tales como <b>diabetes, obesidad, hipertensión </b>por causa de una mala alimentación [...] Además, del sodio proveniente de la sal adicionada, contiene otros ingredientes como el glutamato, inosinato y guanilato de sodio, <b>potenciadores de sabor</b> cuya función es hacer que la lengua resulte más receptiva a los sabores salados y fuertes”

México es el segundo país de Latinoamérica que más consume sopas instantáneas.

