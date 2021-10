“Es intolerable”: Simón Levy se pronunció contra Gertz Manero por fotografías de Lozoya

Simón Levy nuevamente fue tema de conversación tras haber anunciado que otorgaría una recompensa a quien demostrara la validez de las imágenes donde aparece Emilio Lozoya (Foto: Facebook/Simón Levy)

Tras la difusión de una serie de fotografías protagonizadas por Emilio Lozoya Austin, ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue captado disfrutando de una cena en un lujoso restaurante ubicado en la Ciudad de México (CDMX), el empresario Simón Levy causó conmoción en redes sociales debido a que ofreció una recompensa de USD 500 a cambio de que comprobaran la validez de las fotografías y también que la autoría original de las instantáneas fue la periodista Lourdes Mendoza.

Horas más tarde de haber realizado la propuesta, el ex subsecretario de Turismo del Gobierno de México de diciembre del 2018 a mayo del 2019, aseguró que las imágenes son auténticas, aunque desmintió los dichos de Mendoza y señaló que éstas no fueron tomadas por ella. En este contexto, el emprendedor se pronunció en contra de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y calificó como “intolerable” la circunstancia en la que reapareció Lozoya.

“No sé que está esperando el Fiscal Gertz para renunciar. Es intolerable lo que pasó con Lozoya. Caricaturiza la impunidad como nunca. Por el bien de México se debe ir”, escribió Simón Levy en su cuenta oficial de Twitter durante la mañana de este lunes 11 de octubre.

Simón Levy criticó a Alejandro Gertz Manero por la fotografía de Lozoya (Foto: Twitter/ @SimonLevyMx)

Las reacciones a su comentario no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios de esta misma red social criticaron el trabajo que ha realizado el titular de la FGR en el organismo federal autónomo, otros se mofaron de él e ironizaron sobre los USD 500 que ofreció para hallar quién tomó las fotografías del ex funcionario de Pemex.

“Por delante de todo, aun siendo mediático, las preguntas son: ¿Puede Lozoya ir ahí? Nadie se lo ha preguntado. ¿Qué tipo de libertades tiene?”, “Lozoya está arraigado, no en arresto domiciliario. Tiene libre tránsito en la CDMX. Gertz ha sido ineficiente pero no debe salir sólo por una foto que no demuestra nada que no supiéramos”, “¿Y la actitud del presidente no la vas a criticar?” y “La FGR no dicta las condiciones de un arraigo, es el Poder Judicial. Creo que tu queja es válida y nos representa a muchos, pero es en la ventanilla equivocada”, fueron algunos comentarios que recibió Levy en su publicación.

Asimismo, durante la tarde de este lunes el empresario se mofó de las figuras públicas a las que les causó molestia la recompensa que ofreció por las fotografías de Emilio Lozoya, incluyendo a Lourdes Mendoza, quien compartió columnas de opinión de otros periodistas en su Twitter, en las que se vincula al empresario con la construcción de un edificio que “violaba la ley”.

La columnista Lourdes Mendoza aseguró ser la autora de las imágenes (Foto: Twitter/ @lumendoz)

Ante esto, Levy redactó el siguiente mensaje en redes sociales: “Si hoy sacaron espuma por la boca por los USD 500 dólares que ofrecí y pagué, no quiero ver lo que van a hacer cuando venga la sorpresa de Diálogos x El Porvenir. Va frutsi, galletas y también a todos los trolls y bots y hasta cheve nos toca juntos”.

En la trayectoria de Simón Levy destacan su carrera política y empresarial. En este sentido, el también empresario asumió el cargo de Subsecretario de Planeación y Política Turística del Gobierno mexicano de diciembre del 2018 a abril del 2019, mes en que presentó su renuncia.

Además, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno capitalino, fungió como director general de la Agencia de Promoción de Inversiones y de Desarrollo de la Ciudad de México (PROCDMX).

SEGUIR LEYENDO: