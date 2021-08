“Si tantas pruebas tiene de su inocencia, por qué salió corriendo”: Epigmenio Ibarra se lanzó contra Ricardo Anaya

Ricardo Anaya acusó a AMLO de persecución (Fotos: Cuartoscuro/Twitter)

Luego de que el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, informara que posiblemente se exiliará del país, tras llegarle un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX), el periodista y cineasta Epigmenio Ibarra le mandó un mensaje al panista, en el que le pregunta que si tiene tantas pruebas de su inocencia, ¿por qué salió corriendo?

En su mensaje, dado a conocer por medio de redes sociales, Ibarra cuestionó a Anaya sobre por qué no va a la audiencia en el Reclusorio Norte y exhibe y avergüenza a sus perseguidores.

“Pregunto a Ricardo Anaya: Si tantas pruebas tiene de su inocencia, si, como dice, la acusación de la @FGRMexico en su contra está plagada de falsedades; por qué salió corriendo? Por que no va a la audiencia en el reclusorio norte y exhibe y avergüenza a sus perseguidores?”, se lee en el tuit de Epigmenio.

Ricardo Anaya Cortés, informó el pasado lunes, por medio de un video posteado en sus redes sociales, que recibió un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX) y sugirió que se exiliaría de México para poder contender en las elecciones presidenciales de 2024.

Por medio de su cuenta de Twitter, el panista anunció que “los delitos que me imputan ‘solo’ suman 30 años de prisión” e ironizó con las propias palabras del presidente al decir que “¡Menos mal que su fuerte no es la venganza!”.

“Aunque López Obrador lo niegue, fíjate como sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa”, comenzó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Ricardo Anaya resumió el documento en su poder asegurando que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citaba este jueves 26 de agosto para una audiencia vía Zoom que terminaría de realizarse en el Reclusorio Norte.

Por otro lado, dio a conocer que los delitos que se le imputan le impondrían hasta 30 años de cárcel. “Menos mal que no hay persecución política y que tu fuerte no es la venganza, Andrés Manuel, si no imagínate”, recordó el panista.

Por otra parte, este jueves, Anaya comenzó a hacer frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, a través de sus redes sociales, donde dio a conocer que las propiedades que han sido señaladas entre sus acusaciones son parte de donativos hechos por miembros de su familia.

Anaya dio a conocer, por medio de un video, que posiblemente se exiliaría de México. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Entre las pruebas que ha compartido el panista estuvo una foto de hace 25 años, donde el político aparece de joven en el Club Campestre 7C, una de las propiedades implicadas, que asegura era de su madre. “Esta foto se tomó hace 25 años. Estoy en la casa Club Campestre 7C. Desde entonces la casa era de mi mamá y me la regaló muchos años después”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Resulta que esa casa es una de las nuevas pruebas contra mí, según la Fiscalía de AMLO. ¡Dan pena!”, arremetió el mexicano.

Ricardo Anaya contestó a las afirmaciones de la FGR y aseguró que la supuesta entrega de dinero a cambio de su voto a favor de la reforma Energética de Enrique Peña Nieto fue ocho meses después de la legislación referida.

Agregó también que llevaba seis meses fuera del cargo cuando se llevó a cabo la presunta transacción monetaria y, por último, cuestionó si un voto a favor es prueba de que ocurrió un acto de corrupción como del que se le acusa.

Además, en cuanto a las supuestas declaraciones patrimoniales a su nombre, el político mexicano aseguró que se trata de dos casas donadas. “A AMLO SÍ le pueden donar un rancho, y él puede donarlo a sus hijos. En mi caso ¡prueba aportaciones de Lozoya!”, criticó desde sus redes sociales.

Por otro lado, recalcó que una de las propiedades es de su madre desde 1993 y la otra de su suegra desde 1996. Y es que, de acuerdo con el diario Milenio, la esposa de Ricardo Anaya habría obtenido una de las propiedades, Club Campestre 404, en 2015 como donación de su madre. Supuestamente tras haber recibido los “sobornos” de Emilio Lozoya.

