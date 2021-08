Autoridades federales ingresaron a La Bartolina sin avisar a Madres Buscadoras de Tamaulipas

Alejandro Encinas estuvo presente en la misión a La Bartolina (Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

La tarde de este viernes, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dio a conocer que autoridades federales ingresaron a La Bartolina, un predio ubicado en Tamaulipas donde se asegura hay cientos de restos humanos pertenecientes a personas desaparecidas.

La inspección estuvo a cargo de esta institución, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes dieron un recorrido por el lugar.

Sin otorgar más detalles sobre su misión, la CNB simplemente se limitó a compartir el mensaje y una serie de fotografías donde se observa a integrantes del gobierno, como Alejandro Encinas.

La Comisión Nacional de Búsqueda informó sobre el ingreso al predio (Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

No obstante, las Madres Buscadoras de Tamaulipas no estuvieron presentes en el recorrido y recriminaron esta decisión a través de redes sociales. Delia Quiroa, abogada del Colectivo Nosotras, respondió al tuit de la CNB y se quejó de que no fue invitada la Unión de Madres Buscadoras.

“Gracias por invitarnos @Busqueda_MX los familiares de desparecidos tenemos derecho a saber qué pasa en la Bartolina”, redactó. No obstante, hasta el momento, no ha recibido respuesta alguna.

Quiroa compartió desde su cuenta de Twitter una transmisión en vivo realizada este mismo viernes desde el perfil de Facebook “Troncoso Mx”, donde se les observa a las afueras de la FGR para solicitar la búsqueda de personas desaparecidas en predios ya identificados, como La Bartolina.

Delia Quiroa, miembro de las Madres Buscadoras de Tamaulipas, denunció que no fueron invitadas (Foto: Twitter/@DeliaQuiroa)

De acuerdo con lo señalado con María Icela Valdez Chaires, representante del Colectivo de Búsqueda de Personas 10 de Mayo, se encontraban a las afueras de la dependencia para intentar ser recibidas por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien nunca aparece en las instalaciones.

Asimismo, intentaron solicitar un cuerpo de peritos y al Ministerio Público (MP) para ingresar a La Bartolina y dar fe sobre los restos encontrados en el predio, pero todo apoyo fue negado y les pidieron no hacer públicas sus peticiones en los medios de comunicación.

“Es un campo de exterminio con miles de restos humanos, y ellos quieren tapar en colusión con el gobierno de Tamaulipas, con Irving Barrios y Elizabeth Almanza. Toda la vida han sido cómplices y han estado asesinando, escondiendo y desapareciendo personas”, señaló Chaires, quien también responsabilizó a los funcionarios federales y estatales sobre cualquier daño que pudiera ocurrir al ingresar a La Bartolina.

“Yo quiero que todo el país sepa que son unos corruptos, omisos, abusivos y maltratan a las madres que andan buscando a sus hijos, que andan haciendo el trabajo que ellos deberían de estar haciendo en vez de estar de huevones, cuida puertas, aviadores cobrando un sueldo que no merecen”, ahondó en su queja.

La Bartolina es considerado como un campo de exterminio donde terminan los restos de cientos de personas desaparecidas (Foto: Twitter/@Busqueda_MX)

Por su parte, Delia Quiroa denunció que las autoridades no están poniendo empeño en exhumar los restos de La Bartolina, pues, mencionó, van una vez cada seis meses, extraen algunos huesos y abandonan el lugar por un largo tiempo. Posteriormente resguardan los hallazgos, pero no los identifican o se hacen investigaciones.

Quiroa aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido la única dependencia que les ha brindado apoyo en este caso, pero que de poco servirán sus declaraciones, pues no se encargan de gestionar las misiones de búsqueda o la asignación de personal para ingresar a los predios donde, señalan, hay restos humanos.

“Nos estamos dando cuenta que la Fiscalía no coopera con la ciudadanía, no coopera con las víctimas. Son indiferentes, dicen que sí te van a atender, pero al final no lo hacen (...) Nosotros vamos a ir para allá (La Bartolina) y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ese predio sea procesado”, dijo Quiroa.

Finalmente denunció que las autoridades han entregado cuerpos erróneos a algunas familias, además de que jamás han capturado a un responsable de la desaparición y ejecución de aquellas personas. ”No hay una satisfacción por parte de las víctimas (...) esto ya no puede seguir así”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO