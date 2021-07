Cuántos años podrían pasar en prisión los responsables de asesinar a perro en Tlalnepantla

El pasado 28 de julio fueron detenidos Gloria "N" y Fernando "N" (Foto: FGJEM)

El pasado 28 de julio, autoridades del Estado de México detuvieron a Fernando “N” de 35 años de edad y a Gloria “N” de 29, presuntos responsables de torturar y asesinar a golpes al perro Silver en Tlalnepantla.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedaron a disposición de un Juez, quien determinará su situación legal.

Por ello, y debido a que el maltrato animal está penado en la entidad mexiquense, surgió la duda sobre la pena que podrían pagar estas personas debido al delito que cometieron en su domicilio ubicado en la colonia Santa María Tlayacampa.

Gracias a este trágico evento, este jueves el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad endurecer las sanciones por maltrato animal e imponer hasta seis años de prisión a quien “cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga”.

El Congreso del Estado de México decidió endurecer las penas contra maltrato animal (Foto: Twitter/@Legismex)

Las penas podrían incrementar hasta a nueve años de cárcel cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales.

Además, se establecieron hasta cuatro años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, que se podrían incrementar a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido.

Esta propuesta de reforma al Código Penal estatal fue realizada por la diputada María Elizabeth Millán García, quien también impulsó se la modificación de la Ley Orgánica Municipal para establecer que cada ayuntamiento deberá contar con un Consejo y una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal, los cuales desarrollarán programas de esterilización y adopción de perros, gatos y animales de compañía, además del control poblacional de mascotas en situación de calle por medio de la esterilización.

Además, esta unidad deberá ser habilitada por los ayuntamientos en un plazo no mayor a un año y tendrá la misión de esterilizar al 10% del total de animales en situación de calle anualmente.

El video denuncia muestra al menos 8 integrantes de la familia que asesinó a Silver (Foto: Captura de pantalla / Twitter @Ro_Monster_)

Elizabeth Millán destacó la necesidad de contar con un programa integral que atienda la población de animales en situación de calle, pues se calcula que una perra y sus descendientes en 7 años pueden tener hasta 15,360 cachorros. También destacó que poco más de 70% de animales de compañía se encuentran en situación de calle, problema que crece 20% anualmente.

Ante ello, indicó que el control de población de animales en situación de calle deberá ser mediante la esterilización masiva, campañas permanentes de vacunación y la tenencia responsable de animales de compañía, más no con matanzas, pues “la violencia contra los animales es causa y consecuencia de la violencia social, además de que en el Estado de México los municipios con mayor índice de maltrato animal son también los de mayor violencia humana”.

Eugenio Derbez, quien alzó la voz para pedir justicia para Silver, celebró la detención de los dos presuntos responsables y esta decisión del Congreso mexiquense, por lo que les dedicó un mensaje de agradecimiento a los legisladores locales desde su perfil oficial de Twitter.

“Se aprueba en EDOMEX, por unanimidad, iniciativa que, entre otras cuestiones, eleva las penas por maltrato animal. GRACIAS @Legismex @DipPRIedomex @GPMorenaEdomex @GPPAN_Edomex”, compartió el actor y director.

