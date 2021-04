Dan no rotundo a Félix Salgado Macedonio: Instituto Electoral de Guerrero descartó por completo la candidatura

(Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero determinó por unanimidad -en sesión extraordinaria- la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos a la gubernatura del estado a Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Adela Román Ocampo.

En el caso de Salgado Macedonio, el organismo electoral también ordenó a Morena sustituir al exalcalde de Acapulco en las próximas 48 horas, al acatar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) y la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La sesión del IEPC duró solo 20 minutos, luego de que tuvo un retraso de hora y media para su arranque.

Por su parte, Salgado Macedonio detalló que el domingo 18 de abril partirá en caravana desde la capital del estado hacia la Ciudad de México, para presentar personalmente la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Félix Salgado Macedonio, y Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguraron que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Morena/Twitter

Al mediodía de este viernes, en Chilpancingo, Salgado Macedonio había informado que no había sido notificado por parte del INE, por lo que dijo tener la “percepción” de que había una estrategia dilatoria para favorecer “al otro” candidato, de quien no dijo nombre.

La noche del pasado 13 de abril, el INE reiteró la decisión de cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debido a que incumplió en tiempo y forma, con la entrega de sus gastos de precampaña.

Por seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó cancelar la candidatura del guerrerense y también le dio un plazo de 48 horas para que Morena sustituya a Salgado Macedonio.

El debate se basó en la proporcionalidad del castigo de quitarle la candidatura, contra la “baja” cantidad de dinero que el candidato y su partido fallaron en fiscalizar.

De acuerdo con el documento que se discutió en la sesión, el INE propuso que Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román también queden sin registro a la candidatura y sin la posibilidad de participar en el proceso de reposición.

Es por eso que el Instituto perfiló a Luis Walton Aburto, quien solo sería acreedor a una multa de 217, 200 pesos, por haber cometido una omisión en su informe de precampaña, el cual sí entregó.

Reportes del INE indican que Walton Aburto se registró como precandidato el pasado 4 de diciembre de 2020 y el 2 de marzo presentó gastos por “distintos conceptos por 502,000 pesos”; sin embargo no lo eximio de su responsabilidad para entregar el informe correspondiente, pero si es posible advertir que “tuvo la intención de transparentar los recursos utilizados en precampaña”.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

En el caso del candidato de Morena en Michoacán, Raúl Morón, el INE también canceló su candidatura, con los mismos argumentos que con Salgado Macedonio, pero concedió un plazo de hasta 5 días para que el partido haga la sustitución de candidatura.

Al arranque de la sesión del Consejo, ocurrida el 13 de abril, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que “a este INE, a estas consejeras y consejeros electorales, nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales”, sostuvo.

En el mismo sentido se pronunciaron todos los consejeros que integran al Instituto, luego de que Félix Salgado Macedonio, amagó con “encontrar” en sus casas a los consejeros que se sancionaron su registro, amenazó con un juicio político al árbitro electoral y sugirió que, si él no aparece en la boleta, impedirá los comicios en Guerrero

Ciro Murayama, otro de los consejeros atacados y amenazados de manera directa por el excandidato morenista, también se pronunció.

“”Me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación. Y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas”, dijo.

Y destacó “La falta no es de quien la ve y la sanciona, sino de quien la comete. Y, por supuesto, no ha lugar a que se amenace con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las pretensiones de quien infligió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno”, enfatizó.

SEGUIR LEYENDO: