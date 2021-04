AMLO reflexionó sobre la vida de Cristo y su “preferencia por los pobres y por la paz”

Imagen de archivo (Foto: EFE/Presidencia de México)

Este Viernes Santo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó la vida y obra de Jesucristo,la cual -dijo- es reconocida por creyentes y no creyentes.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano escribió: “La vida y la obra de Jesús Cristo, por lo general, es reconocida por creyentes y no creyentes. Las coincidencias siempre apuntan a su preferencia por los pobres y por la paz”.

En un segundo mensaje, López Obrador destacó: “No es extraño que un pintor comunista como David Alfaro Siqueiros, haya hecho una obra que se exhibe en el Museo Vaticano conocida como «Cristo de la paz». En el reverso, Siqueiros anotó esta frase: «Cristiano: ¿qué has hecho de Cristo en más de dos mil años de su doctrina?»”, seguido de la imagen del hijo de Dios realizada por el muralista mexicano.

Andrés Manuel López Obrador suspendió sus tradicionales conferencias mañaneras en Palacio Nacional el Jueves y Viernes santos, para pasar estos días en su Quinta de Palenque, Chiapas, donde descansará el resto de la semana para retomar sus actividades el próximo lunes 5 de abril.

Previo a tomarse estos días de asueto, el mandatario mexicano recomendó a los mexicanos que durante las vacaciones de Semana Santa se cuiden y tomen conciencia de que la pandemia de COVID-19 continúa, por lo que dijo que “hay que procurar no enfermarnos”.

Durante su conferencia del 29 de marzo, el político tabasqueño resaltó que además de los fallecimientos, se debe tomar en cuenta que las personas que se enferman pueden padecer secuelas que afectan al organismo y “nos lo va a cobrar con el paso del tiempo”.

“Recomendarles a todos que nos cuidemos, ya sabemos como cuidarnos, no se prohíbe nada, prohibido prohibir. Es cosa de tomar conciencia la pandemia continua desgraciadamente, está bajando el número de contagios pero hay pandemia y hay que procurar no enfermarnos hasta que tengamos la vacuna que nos proteja. Porque no solo es lo lamentable lo doloroso de las vidas humanas que no son números, no son estadísticas”, insistió.

Imagen de archivo (Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

Recordó que esta pandemia hace más daño a las personas que padecen enfermedades crónicas. “Entonces cuidémonos ahora en semana santa, con todas las medidas”, reiteró.

Hasta este jueves 1 de abril, en México se han confirmado 2, 244,268 casos totales y 203,664 defunciones por el virus del SARS- CoV-2.

Respecto a los casos acumulados por entidad de residencia, las 10 primeras que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Coahuila, Querétaro y Tabasco, que en conjunto conforman cerca de dos tercios (68%) de todos los casos acumulados registrados en el país.

La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 27% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos (>3,000 casos), seguidas de Guanajuato, Puebla, Querétaro y Chihuahua como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en su conjunto concentran el 65% de los casos activos del país.

