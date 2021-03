La misteriosa muerte de la “Emperatriz de Los Ántrax”, la mujer que sedujo al narco

El 14 de septiembre de 2019 fue encontrada muerta al interior de una habitación en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán (Foto: Archivo)

Bella, armada y poderosa líder de una peligrosa célula delictiva, Claudia Ochoa Félix, también conocida como La Emperatriz de Los Ántrax, elevó su imagen a una figura inquietante por sus publicaciones en redes sociales y su muerte está rodeada de misterio.

Ochoa Félix alcanzó la fama cuando se le relacionó sentimentalmente con José Rodrigo Aréchiga, El Chino Ántrax, asesinado en mayo de 2020 en Culiacán, Sinaloa.

El 14 de septiembre de 2019 fue encontrada muerta al interior de una habitación en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, declaró la Fiscalía General del Estado. El hallazgo se dio alrededor de las 18:50 horas del sábado, cuando el cuerpo de la mujer de aproximadamente 35 años de edad fue localizado sin vida en la cama de una habitación.

Con motivo del aniversario, su hermano Sergio Ochoa compartió una publicación a través de Instagram donde se puede leer una carta y observar fotografías inéditas de "La Emperatriz de Los Ántrax" (Foto: Instagram @sergioochoafelix)

Inicialmente se reportó que fue una sobredosis la que causó la muerte de Ochoa Félix, sin embargo, otros reportaron que fue asfixiada. El viernes por noche, La Emperatriz asistió a un centro nocturno de la ciudad y al amanecer se retiró con un hombre a dicho domicilio: horas más tarde, cuando su acompañante la quiso despertar, ésta no respondió, por lo que llamó a la Cruz Roja.

Al llegar al lugar los paramédicos confirmaron que estaba muerta. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las primeras investigaciones y levantaron el cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios de ley.

Juan José Ríos Estavillo, fiscal general del Estado de ese entonces, señaló que de acuerdo con los estudios que le fueron practicados al cadáver fue descartado que haya muerto luego de algún ataque violento. La dependencia aseguró que su fallecimiento se debió a una asfixia por broncoaspiración, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas y drogas ilegales, confirmó la FGE de Sinaloa.

En junio de 2014 y en compañía de su hermano y sus tres hijos, Ochoa Félix leyó ante la prensa un documento en el que señalaba que era víctima de calumnias y difamaciones que la ponían en peligro (Foto: Facebook/ Claudia Berenice Ochoa Félix)

Ríos Estavillo dio a conocer que el hombre que la acompañaba proporcionó información detallada sobre el lugar donde convivieron y lo que consumieron. Sin embargo, se negó a proporcionar más detalles sobre las sustancias que habrían matado a Ochoa Félix.

Claudia Berenice Ochoa Félix nació en 1987, pero se hizo famosa en 2013 luego de que se difundieran fotografías suyas en las redes sociales donde aparecía portando armas de fuego, conduciendo vehículos de lujo y pasando su tiempo en residencias de lujo y por viajes en el extranjero.

Luego de meses de rumores, en junio de 2014 y en compañía de su hermano y sus tres hijos, Ochoa Félix leyó ante la prensa un documento en el que señalaba que era víctima de calumnias y difamaciones que la ponían en peligro.

“Se me menciona como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico y se exhiben fotos en las que ni siquiera soy yo… Estas cuentas de Facebook y de Twitter en las que me hacen referencia, no son mías, yo no las abrí”, explicó entonces (Foto: Facebook/ Claudia Berenice Ochoa Félix)

Entonces, aseguró tener estudios en enfermería, negó tener vínculos con grupos delictivos y también señaló que no era la mujer que aparecía en las fotografías por lo que presentaría demandas judiciales contra los medios de comunicación que la habían señalado por ser La Emperatriz de los Ántrax.

“Se me menciona como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico y se exhiben fotos en las que ni siquiera soy yo… Estas cuentas de Facebook y de Twitter en las que me hacen referencia, no son mías, yo no las abrí”, explicó entonces.

El Chino Ántrax

Han pasado más de cuatro meses del asesinato de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, El Chino Ántrax, en Culiacán, quien fuera el líder de ese brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Aréchiga Gamboa cooperó con las autoridades estadounidenses para reducir su condena y purgar cinco años en libertad condicional: a cambio otorgó información de la organización encabezada por Ismael El Mayo Zambada (Foto: Twitter)

Quien fuera jefe de sicarios de El Mayo Zambada, escapó a inicios de mayo de la prisión domiciliaria en la que se encontraba en San Diego, California, luego de convertirse en un “narcosoplón”. Pero a la luz de los hechos, su opción fue volver a su terruño, pero solo fue para encontrar la muerte.

El Chino Ántrax tenía cuentas pendientes con el Cártel de Sinaloa, el mismo que lo llevó de un humilde taquero a un estrafalario sicario que presumía su opulento estilo de vida en redes sociales junto a personajes famosos como Paris Hilton.

Aréchiga Gamboa cooperó con las autoridades estadounidenses para reducir su condena y purgar cinco años en libertad condicional. A cambio otorgó información de la organización encabezada por Ismael El Mayo Zambada.