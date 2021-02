AMLO reveló que un magnate intentó pagar sus impuestos con despensas

Foto: EFE/ Presidencia de México

Luego de insistir que el combate a la corrupción es el tema prioritario de su gobierno, lo que ha generado “mucha inconformidad” entre la élite política y empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que un empresario estadounidense de un corporativo internacional asentado en México, intentó pagar sus impuestos con despensas.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que era indignante la lista de las grandes empresas que no pagaban sus impuestos.

“Yo ya no quiero hablar más del tema porque es muy fuerte. Pero si yo presento la lista de las empresas que no pagaban impuestos y cuánto se les condonaba, es indignante. ¿Cómo obligar al pueblo a pagar impuestos, a contribuir y los de arriba no pagaban? Pues por eso financiaban campañas, por eso las guerras sucias en contra de nosotros”, aseguró.

“Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero porque habíamos mantenido una conversación con un grupo de empresarios y le corrí la cortesía de decirle, es un estadounidense. Entonces yo no hablo inglés pero tenía un traductor. ‘No te han informado que no han pagado, algo así como 10,000 millones de pesos. Entonces me dice ‘sí tengo información. Ya se que las están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas?” (risas), reveló López Obrador.

El mandatario continuó narrando la anécdota.

“‘Oiga, no me está entendiendo (le dijo el presidente), le estoy informando que tiene una deuda y que están en la ilegalidad y que si no resuelven este asunto fiscal, tenemos la necesidad de proceder penalmente. Eso es lo que le estoy planteando, le estoy corriendo la cortesía de avisarle porque estamos a punto de presentar una querella, entonces queremos llegar a un acuerdo. Mande a sus abogados y que no le engañen. Yo me acuerdo que me comentó ‘es que me dicen estamos fuertes’ pues no, ya no están tan fuertes. Pero esto es muy importante, que se acabe la corrupción”, insistió.

El presidente mexicano enfatizó que la corrupción, la impunidad y el influyentismo van a desaparecer y eso lo deben entender todas las personas que estaban acostumbradas a moverse con total impunidad.

" (...) Todo eso tiene que desaparecer y poco a poco lo van a ir entendiendo, no hay manera de que eso prospere.. ya se acabó la robadera (...) Ahora ¿quieren hacer negocios lícitos? está permitido.. ¿Quieren invertir, crear empleos, contribuir al desarrollo del país? Adelante, sin obstáculos, vamos a buscar siempre simplificar trámites, que no tengan que pagar tantos impuestos, que no tengan que moches.. Y es una actividad lícita, pero además muy importante por su contribución al desarrollo, la actividad empresarial”, señaló.

“El empresario primero lleva tiempo, a veces es hasta un asunto familiar. Luego batallan para reunir la nómina, para poder pagar a los trabajadores, para conseguir mercado. No es fácil, tiene que pagar impuestos, porque los de arriba no pagaban, pero el de la tienda de abarrotes, el pequeño empresario, mediano empresario, tenía que pagar. Y arriba se decidía que se necesitaba una reforma fiscal porque había que recaudar más ¿ y a quién se le cargaba la mano? al pequeño, al mediano empresario.. el de arriba no”, aseveró.

López Obrador aseguró que debido a estos cambios, sus adversarios lo tildan de “loco”.

“Por eso dicen este está loco, no está cuerdo.. porque querían que predominara la idea de que el que no transaba no avanzaba, inclusive un presidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México.. imagínense esa barbaridad… entonces ¿Cómo le llaman a esta corrupción, el influyentismo?: Cómo lo concebían porque no internalizaban que estaban actuando mal.. no, eran negocios… era de lo más normal. Y estamos hablando claro, de los grandes negocios, de los más arriba. Pero también llegaba a los de más abajo, porque había una actitud aspiracionista en sectores de clase media que querían hacer lo mismo”, dijo.

El caso de Felipa Obrador

Más adelante, el político tabasqueño se refirió al tema de su prima Felipa Obrador, quien obtuvo contratos millonarios con Petróleos Mexicanos. Aseguró que a ese respecto , él tiene “la conciencia tranquila”.

“Me fue a ver el director de Pemex (Octavio Romero) a decirme que mi prima Felipa estaba participando en un concurso y le dije no, y resultó que le buscaron la forma y no tuvo el cuidado suficiente y al final salió con un contrato. Se enmendó el problema, se le quitó el contrato, un escándalo, yo me quedé con mi conciencia tranquila, que es el principal tribunal de cada quien”, aseguró.

