Es la corrupción, no las obras: AMLO rechazó cancelar sus megaproyectos para destinar los recursos al combate de la pandemia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la mejor manera de tener presupuesto, es combatiendo la corrupción, ya que aseguró, se obtiene el dinero para realizar las megaobras y para adquirir vacunas contra el COVID-19.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que al “no permitir la corrupción”, su gobierno se ha ahorrado más de un billón de pesos.

“La mejor manera de tener presupuesto es combatiendo la corrupción.. hay que combatirla, no solo de índole moral sino porque es mucho lo que se recupera.. Entonces no hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la comprar de las vacunas y para hacer las obras porque no se permite la corrupción”, reiteró.

“Nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción, más de 1 billón de pesos… eso es lo que yo calculo en el tiempo que llevamos en el gobierno”, aseguró.

Información en desarrollo...