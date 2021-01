Gertz Manero advirtió que habrá más imputados por el caso Lozoya; Jorge Luis Lavalle ya fue llamado a comparecer

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que habrá más imputados en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury es el primero de varios.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, indicó que los nombres se darán a conocer conforme se establezca la estructura y solidez del caso.

Haciendo referencia a la investigación del general Salvador Cienfuegos, quien fue exonerado de los cargos de los cuales se le acusaba en Estados Unidos, Gertz Manero señaló que los imputados serían mencionados en su momento, a fin de evitar obstáculos en el proceso.

Pero no los voy a descalificar, no quieren que me pase lo que le pasó a esos señores en Estados Unidos