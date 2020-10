“Este güey va a necesitar que le extirpen el cerebro”: la humillación de un maestro de NL a un joven con asperger

Video: @liliflorees10

La nueva normalidad ha traído una nueva dinámica de clases por internet donde la interacción no siempre es la óptima, sin embargo ahora un incidente detonó la ira de miles de internautas que viralizaron la humillación que recibió un joven con asperger por parte de su profesor de ingeniería en Nuevo León.

El docente fue identificado como César Augusto Leal Chapa, maestro en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y los internautas lo señalan de burlarse de un alumno diagnosticado con Síndrome de Asperger.

Los hechos ocurrieron durante una clase en línea, misma que fue grabada y ahora circula en diversas plataformas.

“Eh cabrón te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano pinche burro, no te chifles güey, hazlo… la ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados…Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual, Jesús hazlo, échalo andar güey no nos interrumpas”, así se dirigió el profesor contra el alumno de nombre Jesús.

Posteriormente siguió insultándolo por no mostrar sus trabajos con suficiente rapidez, incluso más adelante lo volvió a insultar: “Este güey va a necesitar que le extirpen el cerebro. No te voy a dar otra oportunidad, muéstrame tu trabajo a la 1,2 y 3… ya no, ni modo”.

La Asamblea Estudiantil de la UANL, convocó a una concentración el próximo lunes en la Flama de la Verdad situada de Rectoría, en redes los alumnos y compañeros de Jesús señalaron que buscarán justicia y la destitución del maestro.

“Exigimos una disculpa pública por parte de Rogelio Garza Rivera y un verdadero compromiso para preparar sus docentes, además exigimos la destitución de este y todos los docentes sin vocación en la UANL”, aseveró la Asamblea.

Mientras algunos tuiteros expresaron que el maestro hacía bien en ser estricto y no dejarse de la “generación de cristal”, mucho más opinaron que el alumno jamás fue irrespetuoso sino que su comportamiento se debía a su asperger y que la humillación e insultos que recibió por parte del docente no debían ser aceptados o minimizados.

Otros señalaron que conocían a Jesús, algunos fueron sus compañeros y afirmaron que él padecía esta enfermedad pero que su inteligencia era notoría, incluso ayudaba a muchos de ellos a entender los diversos problemas de matemáticas cuando se les dificultaban.

Otros docentes señalaron que él fue su alumno y que a pesar de su enfermedad siempre fue un buen estudiante, destacado y aplicado, por lo que no se merecía ese trato discriminatorio.

“Los pobres ya se quedaron”: la frase de un maestro en una clase virtual, que indigna a México

alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartieron un video en Facebook para denunciar el comportamiento clasista de uno de sus docentes, quien fue identificado presuntamente como Jorge Santijeral, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), que pertenece a la mencionada casa de estudios.

Al principio de la grabación, se ve cómo el maestro se dirigió al grupo y les pidió que prendieran sus cámaras. Sin embargo, uno de ellos le explica que no puede activarla porque la tiene rota.

“Está descompuesta, está totalmente rota, no puedo sacar mi video”, dice el alumno.

“¿Entonces qué sentido tiene que tomen clase si no pueden tener los elementos?”, contestó enojado el docente.

En ese momento, el universitario se defiende y recuerda que hay muchas familias en México que no cuentan con la economía necesaria para adquirir nuevos dispositivos o reparar los que ya tienen.

“Profesor, eso es muy poco considerado, considerando que muchos compañeros no tienen acceso a sus cámaras. Muchos sus familias no pueden ni siquiera costearse una webcam”, dijo.

“Ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron”, respondió tajantemente el profesor.

El comentario del docente detonó el enfado de las redes sociales, que calificaron su actitud de clasista y le recriminaron su falta de empatía.

