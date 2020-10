“No tienen profesionalismo y les falta ética”: la furiosa crítica de AMLO al New York Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este viernes en contra del periódico estadounidense The New York Times, al asegurar que carece de ética y profesionalismo, luego de que en abril de 2020, diagnosticó que habría una caída de 20% en las remesas.

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que aunque no sabía de la nota del diario estadounidense a la que hizo referencia un reportero, señaló que al New York Times le falta ética y profesionalismo.

“Me interesa mucho el dato porque son muy famosos este periódico, pero no tienen profesionalismo y les falta ética sobre todo… estamos hablando del New York Times, o sea, porque apantallan ¿no?.. New York Times, Wall Street Journal.. ya salió en el Financial Times, ya salió en The Washington Post… Antes, cuando la política la hacían los de arriba, cuando la política era de las minorías, a los políticos les importaba muchísimo lo que podía decir un editorial del New York Times, que lo preparaban aquí mismo”, aseveró.

“Krauze me acuerdo que su artículo sobre el mesías tropical, lo publicó allá, le abrieron el espacio. No sé si en el Washington Post o en el New York Times”, señaló.

El mandatario mexicano destacó que, contrario a lo señalado por el diario estadounidense y organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, las remesas tuvieron un incremento del 10% en el mes de septiembre.

“Pues todos esos pronósticos fallaron, afortunadamente, y lo que tenemos que sacar como conclusión es que nuestros paisanos mexicanos, migrantes, nos están ayudando mucho mucho mucho.. es agradecerles mucho a los paisanos migrantes porque ahora que más se necesita, en contra de todos estos pronósticos, más nos están ayudando”.

“Y ya tengo el dato, hasta finales de septiembre, y y sigue el mismo porcentaje, 10% de incremento en remesas con relación al año próximo”, aseveró.

Aunque reconoció que los empresarios mexicanos ayudan mucho en el desarrollo nacional con inversión y empleos, no se compara con la derrama de las remesas que envían los paisanos cada mes.

“Los empresarios de México están ayudando en el desarrollo nacional, porque permanentemente, cotidianamente, mantiene sus actividades productivas, hay solo registradas en el imss cerca de un millón de empresas, eso es una actividad permanente, incluso con la crisis afortunadamente se mantuvieron la mayoría de las remesas, no hubo mortandad de negocios, como también se pronosticaba.. o hubo pero no en la cantidad que se pensaba, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. el sector privado representa en inversión y en empleos como el 70% de la economía nacional, estoy hablando de todas las pequeñas empresas, que son las que más participan y que más empleo generan, medianas y las grandes, como 70%… El resto, es el sector público y el sector social, así en términos muy generales”, dijo.

“Si vemos la inversión anual que llega al país por lo que se invierte en México, ahí sí las remesas ocupan el primer lugar, porque significan la principal fuente de ingresos del país, estamos hablando de 40,000 millones de dólares, es lo que estimamos para este año. A como está ahora nuestro peso, que se está apreciando, de todas maneras es como un billón de pesos”, destacó.

Destacó que lo que se recibe por cuestión de remesas, significa tres veces más que lo que el trato suscrito con los empresarios mexicanos.

“En efecto, si se compara con lo que se suscribió, estamos hablando de tres veces más las remesas que el convenio de los 300,000 millones, que es 1 punto del Producto (interno Bruto, PIB), pero no es todo el sector privado. Es la inversión en algunos proyectos y queda abierto el mecanismo para que se siga llegando a acuerdos de inversión. Las remesas nos ganan incluso a nosotros, nunca se había destinado tanto dinero para atender a los pobres y de todas formas, es más el monto de las remesas que lo que nosotros destinamos a atender a los pobres”.

Incluso, el mandatario mexicano aseguró que las remesas “son una bendición” porque ayudan a las familias más pobres.

“La remesa es una bendición porque llega a más abajo, a 10 millones de familias, que reciben en promedio de 300 a 350 dólares mensuales, en promedio. Eso es lo que nos está salvando ante la crisis, entonces vamos a sumar esfuerzos, voluntades, recursos para sacar adelante al país. por eso lo del acuerdo con el sector privado y van a venir otros proyectos y va a seguir creciendo el monto de inversión”, aseveró.

