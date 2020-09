Quién es el empresario vinculado por el gobierno de AMLO a Javier Corral y al Cártel de Sinaloa

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, negó tener relación con el empresario Carlos Cuevas Abundis, acusado de homicidio y señalado de tener vínculos con el Cártel del Pacífico (Foto: Archivo/Reuters)

El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, está en el ojo del huracán al ser relacionado con Carlos Cuevas Abundis, un empresario señalado por robo de combustible o huachicoleo y por presuntos nexos con un cártel del narcotráfico.

Una imagen de 2019 en un evento de Delicias para poner en operación una planta tratadora de aguas residuales registró la presencia de Corral y del empresario, mostró este viernes Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador.

“Es una persona que se ha dedicado a la delincuencia organizada y al llamado huachicol”, dijo Mejía.

La imagen que exhibió el gobierno federal sobre la relación del gobernador Javier Corral y el empresario detenido Carlos Cuevas Abundis (Foto: Archivo)

Carlos Cuevas Abundis es un empresario originario de Delicias, Chihuahua pero en meses pasados ha sido señalado por cometer diversos delitos. Actualmente está preso.

El gobierno federal dijo que el empresario tiene nexos criminales con Juan Carlos Pérez Rodríguez alias El Placas, un operador del Cártel de Sinaloa y encargado del huachicoleo en Delicias, Chihuahua.

Cuevas Abundis confesó meses atrás en un video que se dedicaba al robo de combustible a la petrolera paraestatal Pemex.

“Mando gente a picar el tubo y tengo dentro del grupos de los especiales que me dicen a qué horas entrar y salir y dentro de la instrumentación de Pemex que igual me dicen que va a correr gasolina o diesel y cuándo entro o cuando salgo, porque suena la alarma, y los de México no han querido jalar, le pego así y me arreglé con la PGR, con el licenciado Jiménez, él me enseñó cómo manejar toda la documentación”, relata Carlos Cuevas.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, han tenido diferencias en los últimos meses (Foto: Archivo/Reuters)

Cuevas fue detenido en marzo pasado y recluido en el Cereso número 1 de Chihuahua por el presunto asesinato de sus dos escoltas, encontrados sin vida en enero de 2020.

El historial de Carlos Cuevas incluye también la tortura de dos sujetos que fue captada en un video. En las imágenes se observa a los dos hombres en el suelo, boca abajo, con las manos atadas. Cuevas Abundis porta una navaja y corta parte de la oreja de uno de los hombres atados quien grita “yo no lo vendí jefe”. “Por qué me querían vender a mí y a mi carnal”, pregunta Cuevas Abundis. El empresario da la orden de que los asesinen.

El subsecretario indicó que existe una red de políticos acaparadores de agua y presuntamente vinculados a toda esta trama.

“A este sujeto Carlos Cuevas se entregó una obra de tratamiento de aguas residuales, tiene relación de amistad con el diputado Valenciano, que ha sido el más activo operador, tanto en las movilizaciones como en el Congreso local”, dijo el subsecretario de Seguridad federal.

Javier Corral rechazó los señalamientos del gobierno federal sobre nexos con el narco (Foto: Archivo/EFE)

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó las acusaciones en su contra y negó tener algún vínculo con Carlos Cuevas a quien calificó de pseudo empresario.

Corral Jurado lamentó la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios y afirmó que se trata de manipulación de la información.

“Porque aunque los haya dicho Ricardo Mejía, quien está detrás de esta manipulación es el propio presidente de la República”, dijo Corral.

El chihuahuense añadió que su gobierno actuó contra Cuevas cuando se enteró de sus vínculos con la delincuencia organizada, lo que llevó a su captura.

“Ustedes saben cuál es el tema de este pseudo empresario, cuando el gobierno (local) se enteró de su posible vínculo con la delincuencia organizada no sólo investigó sino actuó y lo detuvo. Claro que eso de manera deliberada no se va a decir en la mañanera”, dijo Corral.

El gobernador Corral consideró que la información dada a conocer por el gobierno federal es una manipulación ruin.

“Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México. Haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue Peña Nieto, a un presidente que siembra el odio que manipula y falta a la verdad”, dijo.

Aclaró que nunca se le concesionó la planta de aguas residuales a Cuevas Abundis, la cual fue inaugurada en noviembre de 2019 en el municipio de Delicias.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Quién empezó el fuego: cómo inició la polémica entre AMLO y Javier Corral

“Ruin y vulgar”: Javier Corral respondió indignado a los señalamientos en la mañanera de AMLO

Políticos, acaparadores y narcos: destapan red de contubernios detrás de conflicto por agua en Chihuahua

En plena crisis por el agua, López Obrador admitió que las conversaciones con Javier Corral están rotas