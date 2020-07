A petición de gobernadores, semáforo epidemiológico se actualizará cada 15 días: Olga Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero señaló que la actualización del semáforo epidemiológico se realizará cada dos semanas (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que éste se anunciará cada 15 días y no semanalmente, atendiendo a la petición hecha durante una videoconferencia por gobernadores de las entidades federativas.

“Ellos pidieron puntualmente y categóricamente que fuera cada 15 días, por eso es que el semáforo solamente se está actualizando cada 15 días, a petición expresa de los gobernadores”, señaló la funcionaria de acuerdo con información del periódico Reforma.

Asimismo, los mandatarios estatales argumentaron que resultaba complicado establecer políticas públicas en el lapso de una semana, según el cambio de color en el semáforo para cada entidad.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que ha hecho Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sobre la atención de la epidemia por COVID-19 en los estados, Sánchez Cordero advirtió que hay una corresponsabilidad para informar a la ciudadanía sobre la evolución de la transmisión de la enfermedad en México.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta este lunes 13 de julio se han registrado 304,435 contagios positivos y 35,491 fallecimientos por COVID-19 (Foto: Europa Press)

Asimismo, comentó que la demanda de los gobernadores también había sido escuchada por el subsecretario, el cual ha estado al frente de la estrategia para atender la contingencia sanitaria que registró el primer caso el 28 de febrero en el país. “Todos tenemos la obligación y la corresponsabilidad de informar las realidades que están sucediendo tanto en el país como en cada uno de los estados”, dijo.

Estas declaraciones de la titular de la Segob se dan después de que el pasado viernes, López-Gatell no presentara el semáforo que regiría las actividades permitidas para la semana que va del 13 al 19 de julio. En la conferencia de prensa vespertina el subsecretario argumentó:

Decidimos hoy no presentar el semáforo porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados. Entonces, hoy no vamos a presentar el semáforo y vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas al respecto

El pasado viernes, López-Gatell no presentó la actualización del semáforo epidemiológico para la semana que va del 13 al 19 de julio (Foto: EFE)

Señaló que, pese a que no es el caso de todas las entidades federativas, no es útil presentar el semáforo nacional “cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados, porque no hay información consistente para la evaluación.”

En este sentido, Sánchez Cordero reprobó que algunas entidades no presenten la información actualizada sobre el avance de la enfermedad de coronavirus en su territorio de manera pertinente. “Es un tema de subir la información en tiempo y forma, de eso se quejó el subsecretario en alguna ocasión y los Gobernadores le dijeron que sí estaban subiendo su información en tiempo y forma”, acusó.

Por otra parte, la funcionaria adelantó que el próximo jueves se entablará otra reunión virtual con los mandatarios de las entidades federativas del país.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud acusó que algunos estados no están reportando adecuadamente la situación de la epidemia de COVID-19 en su territorio (Foto: EFE)

Aunado a esto, Hugo López-Gatell ha venido alertando sobre un aumento de casos en algunos estados de la República Mexicana, por lo que llamó a la población y a sus gobiernos a tomar cartas en el asunto para revertir dicha situación.

Sin ánimo de culpar y esto no tiene nada que ver con la política, esto es una evaluación técnica, señales preocupantes de repuntes no sólo en estos estados, hay otros que iremos presentando en donde, cuando es la curva epidémica esperada, ya sabíamos que la íbamos a tener, cuando es un rebrote no hay que reclamar, pero sí hay que actuar, porque eso es lo que dijimos que es procedente, rectificar

Y es que la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 continúa acumulando casos positivos y decesos en México. De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Salud, hasta este lunes 13 de julio, se han registrado 304,435 contagios positivos y 35,491 fallecimientos por COVID-19.

