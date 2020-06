Jorge Castañeda se deslinda del BOA, pero no le disgusta la idea: “Ojalá sí se vaya a crear”

Jorge Castañeda (Foto: Cuartoscuro)

“No me disgustaría que existiera ese bloque. Me parecería muy bien, ojalá sí se vaya a crear”, respondió el político mexicano Jorge Castañeda sobre su mención en el documento del Bloque Opositor Amplio (BOA) que presentó este martes en su habitual conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que señaló como un plan de la oposición contra su gobierno y su partido, Morena.

En entrevista telefónica para Infobae México , el analista se deslindó del supuesto complot en contra del gobierno mexicano. “Por el momento, que yo sepa, no existe. Y en todo caso, no soy yo parte de él”.

El escrito que fue presentado se titula “Rescatemos a México”, y, de acuerdo con López Obrador, se trata de un plan orquestado por partidos políticos, gobernadores de estados, medios de comunicación y periodistas -nacionales e internacionales-, intelectuales, grupos empresariales, entre otros, cuyo objetivo principal es debilitar a su gobierno; promover el desplazamiento de Morena -partido del que él es fundador- de la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022.

El mandatario mexicano reconoció no tener la certeza de la validez del documento que, aseguró, les llegó de forma anónima a Palacio Nacional. Sin embargo eso no le impidió exhibirlo y revelar los nombres de quienes supuestamente tienen armado ese complot en su contra, como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva; o el que fuera Secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Fox, Jorge Castañeda.

“Es obvio que es un documento apócrifo; casi seguramente elaborado por el gobierno. En lo que a mí concierne, por lo menos, no soy parte de ningún bloque opositor. Si yo decido apoyar a algún candidato opositor para el 21, el 22 o el 24, lo haré públicamente como siempre lo he hecho”, afirmó el político mexicano.

Del otro lado de la línea, entre risas ocasionales, Castañeda señaló que se trata de “un documento bastante mal hecho, hecho a máquina. A López Obrador le gustan las máquinas, yo creo se quedó en la época de las máquinas de escribir, pero no le daría yo mayor importancia. Ni a mi inclusión ni a la inclusión de nadie".

Precisamente, sobre las demás figuras mencionadas, el político indicó que, a su parecer, se trata de un listado en el que decidieron apuntar a las personas y los medios que critican a López Obrador, a su gobierno y a la 4T. Además se dijo extrañado sobre su mención ya que, subrayó, últimamente se ha visto reducida su participación en medios mexicanos.

“Yo tengo acceso a muy pocos medios en México. Me han sacado de la radio y de la prensa escrita, por lo tanto no sé muy bien por qué me incluyen, si realmente no tendría mucho que aportar en ese sentido. Pero yo creo que hicieron simplemente una lista de la gente que habla, escribe, se manifiesta críticamente (contra AMLO) y sumaron todo, echaron todo por delante, lo que se les ocurriera: partidos, organizaciones empresariales y de la sociedad civil, universidades, todo lo que se les ocurrió”.

Pero lejos de verlo como algo mínimamente real, Jorge Castañeda consideró todo este asunto del BOA como un simple elemento distractor, con el cual el presidente de México evita hablar, y que se hable, de otros temas que ahora mismo preocupan a nivel nacional, como la pandemia del COVID-19 y las crisis en materia económica y de seguridad.

“Es un elemento distractor, sin menor duda es el objetivo primordial. Pero también buscan meterle miedo a las instituciones o personas nombradas ahí. Y no necesariamente de un ‘manotazo’ directo del gobierno en contra de los mencionados. Sino a los medios o patrocinadores que simpatizan con esas personas o esas instituciones”, explicó el político, añadiendo que, en ese último punto, lo que se busca es dejar claro que las personas u organizaciones a los que el escrito del BOA hace referencia forman parte de un grupo considerado contrario al gobierno nacional.

Y en referencia a que el presidente presentara un documento del cual reconoció no tener la certeza de su validez, Castañeda consideró que ese tipo de situaciones son posibles en parte, también, porque la prensa lo permite. “También es responsabilidad de los medios mexicanos (que el presidente diga cosas sin sustento) que se prestan a este ‘sainete’, no mandan a gente que pueda hacer preguntas serias, que estudien y lean los temas, y sobretodo dan por buenas muchas de las afirmaciones que él (AMLO) hace en las mañaneras”.

“Ojalá todo eso (el plan del BOA) fuera cierto. No lo es, me consta que no lo es, pero ojalá lo fuera. Porque sí me parece que todos aquellos que no están de acuerdo con este gobierno, con sus políticas y con la forma en que está destruyendo a este país, creo que deben unirse en el 2021. O definitivamente en el 2022, en la revocación de mandato. Ahí será imposible no tomar partido, no hay como, es sí o no”, finalizó Castañeda.

