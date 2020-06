Renunció Víctor Manuel Vucetich a los Gallos Blancos de Querétaro

Hasta el momento, no hay un técnico que remplace a Vucetich (Foto: Reuters/Juan Carlos Ulate)

“La relación laboral de Víctor Manuel Vucetich y el club Querétaro ha llegado a su fin en los mejores términos”, señaló la institución en comunicado.

La prensa deportiva mexicana ha conjeturado que el entrenador partió al conocer que habría reducción de plantilla y de salarios. “Desde su retorno a la institución, en el torneo Clausura 2019, consiguió darle estabilidad al equipo, además de la clasificación a la liguilla del Apertura 2019 y el récord de puntos de la institución”, comentó la nota oficial.

“Querétaro siempre será tu casa, ¡gracias Vuce!”, concluye el comunicado.

Vucetich tuvo una primera estancia con los Gallos entre el 2015 y el 2017, etapa en la que dirigió al brasileño Ronaldinho y alcanzó la final del Clausura 2015 que perdió con el Santos Laguna. En el Clausura 2020 el Querétaro llevaba un buen paso al suspenderse la competición por la COVID-19.

Con cuatro victorias, dos empates, cuatro derrotas y 14 puntos, el equipo aparecía en el décimo puesto con los mismos puntos del séptimo. Vucetich es el cuarto entrenador más ganador del fútbol mexicano con cinco títulos, dos con los Rayados de Monterrey, uno con León, otro con los Tecos y otro con el Pachuca.

Ha sido director técnico de equipos del fútbol desde 1995 (Foto: Twitter @Club_Queretaro)

Hace dos días el entrenador dijo a EFE que a los 64 años de edad no se había planteado la retirada ni se preocupaba por el futuro.

Todavía me quedan unos años por venir, quiero seguir en esto y veremos el día de mañana qué sucede. Trabajando bien es como se consigue la continuidad en el banquillo. Luego veré si se da una oportunidad en un área de asesoría, algo que quite menos energía que dirigir

Hasta el momento no hay un técnico que remplace a Vucetich, afirmó una fuente confidencial a la cadena ESPN y agregó que su retiro tuvo que ver con varios factores como que "la parte deportiva se va a reducir, o sea el plantel, y ‘Vuce’ sintió que era buen momento para estar con la familia y tomarse un tiempo”.

Comenzó a dirigir a los Gallos del Querétaro a mediados de la Jornada 8 del Clausura 2019 y también en el Apertura 2019, también continuaba en las 10 fechas del ahora cancelado Clausura 2020 y la Copa MX, donde el equipo quedó fuera al perder contra la FC Juárez.

El equipo despidió al ahora ex director técnico asegurando que es “Un ser humano ejemplar, que siempre defendió con orgullo nuestros colores, además de contar con una trayectoria impecable en el futbol mexicano”.

El entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich habría renunciado por la reducción de salarios (Foto: EFE/David Martinez Pelcastre)

Víctor Manuel Vucetich Rojas, también conocido con Vuce, nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de junio de 1955 y ha sido director técnico de 11 equipos del fútbol desde 1995 y ha recibido un total de 12 tarjetas rojas, tres de las cuales las obtuvo al dirigir a Rayados.

A mediados del mes de mayo, Vucetich dijo a Fox Sports que hay mucha corrupción en el fichaje mexicano, pues solo “son cinco o seis equipos los que aspiran realmente a buscar el campeonato”.

Destacó que hoy es primordial cuidar la salud de los involucrados en el futbol, mientras que los aspectos financieros y económicos no tan son prioritarios. “¿De qué me sirve tener más dinero cuando no hay salud?”, se preguntó.

También destacó que la Liga MX se encuentra mal manejada porque se toman decisiones “al vapor y demasiado apresuradas” e indicó que la gente que toma las decisiones tendría que estar capacitados en la materia. Por ejemplo, en el área de finanzas tendrían que ser los expertos en números quienes tomen las decisiones.

