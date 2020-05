Vucetich asegura que le queda cuerda como entrenador

El entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich. EFE/David Martinez Pelcastre/Archivo

Querétaro (México) 31 may (EFE).- Víctor Manuel Vucetich, uno de los estrategas más ganadores del fútbol mexicano, aseguró este domingo a Efe que a los 64 años todavía le queda cuerda como entrenador y no se preocupa por el futuro.

"Todavía me quedan unos años por venir, quiero seguir en esto y veremos el día de mañana qué sucede. Trabajando bien es como se consigue la continuidad en el banquillo. Luego veré si se da una oportunidad en un área de asesoría, algo que quite menos energía que dirigir", señaló el timonel de los Gallos de Querétaro.

Vucetich inició su andar como entrenador en 1988 en segunda división de México y en 1991 tuvo su primera campaña en la máxima categoría, en la que suma cinco títulos de liga, tres de copa y dos de segunda división.

Según el técnico, la explicación de su exitosa carrera está relacionada con su capacidad de reinventarse y en su perseverancia,

"Hay cosas que los técnicos tenemos que modificar a través del tiempo, nos tenemos que adaptar a los nuevos sistemas, quizá ese es el secreto de tantos años trabajando, porque el fútbol sigue siendo el mismo", indicó.

El entrenador cree que algunas de las claves para salir adelante en su profesión son manejar los vestuarios, saber elegir los jugadores y diseñar un esquema que encaje con ellos para obtener resultados.

Sus colegas contemporáneos están retirados, el argentino Ricardo La Volpe y los mexicanos Enrique Meza y Manuel Lapuente, entre ellos, a quienes Vucetich los considera maestros

"Todos tuvimos una forma de trabajar con ideas claras. Tuvimos éxitos, unos más, otros menos, pero al final seguimos siendo soldaditos para las batallas. Sigo ahí trabajando porque es parte de la pasión que tengo, aún me queda ánimo y visión", reiteró.

Con los Gallos de Querétaro vive una segunda etapa. A pesar de no contar con una plantilla cara, su equipo ha sabido mantenerse en un buen nivel y cuando se canceló el torneo Clausura por la COVID-19 aunque aparecía en el duodécimo escaño, estaba técnicamente en zona de clasificación, con 14 puntos, los mismos del séptimo lugar.

La suspensión del campeonato resultó un reto para todos los estrategas, lo cual reconoce Vucetich.

"Es difícil, porque no supervisamos a todos los jugadores con la máxima aplicación; en el momento en que se dé la oportunidad de retomar el fútbol espero que no lleguemos diezmados en la preparación física", aseveró.

Consideró el estratega que a raíz de la pandemia por el COVID-19, el mercado del fútbol variará en relación al costo de los jugadores y en los presupuestos para armar equipos, porque se cuidarán con lupa las inversiones.

"Los equipos tenemos dificultades financieras; no hay un ingreso, todo está congelado y por lo mismo se recortaron las nóminas o los salarios han bajado. Va a cambiar la forma de comprar y vender, esperaremos a ver la resolución, cuando esto pase nos vamos a dar cuenta del efecto que nos dejó", concluyó.