En el video publicado en Twitter, el Presidente dijo que “no hay que aprovechar una situación de crisis de salud para hacer cosas indebidas, estoy recibiendo un informe que me manda la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, me dice que hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores. Eso es injusto, es indebido. No las voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden. De acuerdo a la ley, no hay fundamento legal porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria. No pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores.”