"El primer problema es que no haya un diseño, existe la costumbre de que se contrata a un maestro albañil y por su experiencia construye más o menos bien, hace construcciones competentes pero no existe la certeza de qué pasará, no se sabe si será idónea. El segundo es el material de baja calidad, tal vez sea suficiente para una casa de un piso o de dos pero de más ya se corre un riesgo importante. Pero siempre será importante la participación de un experto que calcule cada material y orientación", agregó.