View this post on Instagram

Утренние мысли: Наша самооценка во многом определяет качество нашей Жизни. Мы получаем то,чего, как нам кажется, мы достойны!Причём самооценка -это вовсе не то, что мы заявляем о себе, говорим в слух, даже не то, что мы думаем!Наша реальная самооценка сидит в глубине нашего подсознания, убеждениями,заложенными еще нашими родителями и близким окружением! Ведь человеку очень сложно оценивать себя своими собственными глазами! Поэтому мы опираемся на то, что говорят другие! А другие что только не говорят, в силу уже своей искореженной самооценки! И день за днем,мы смотримся в эти кривые зеркала, наматываем на подкорку чужие мысли о нас,и формируем свою кривую реальность! А затем жалуемся на жизнь… И партнер не тот, и условия не те, и любви не хватает и денег! Но если заглянуть в подсознание… там такое количество убеждений вроде: «Да кто ж на меня позарится!», «Лучше плохонький, да мой!» «Большие деньги можно только наворовать!», «Надо много пахать, что бы хоть немного заработать!» и т.д и т.п. Вот эти червячки нашего сознания и делают нашу жизнь такой, какая она есть! Ведть каждый из нас, абсолютно каждый, волшебник, и может формировать свою собственную Жизнь, как захочет! Но… недостаток энергии, осознанности, не умение взять на себя ответственность за свою жизнь, обиды, злоба на Жизнь и претензии к ней, нехватка знаний, неверие, сомнения… всё это блокирует наши сверх способности! Самый доступный, и уже набивший оскомину способ, повышения самооценки, это ежедневное повторение Аффирмаций ( положительных утверждений о себе). Я советую потратить хотя бы один вечер на то, что бы отловить в своей голове и выписать в тетрадь все свои негативные утверждения о себе и жизни! А затем изменить их на противоположные! Например: «Большие деньги зарабатывают другие люди, а может воруют, скорее всего это грязные и нечестные деньги, или деньги их родителей. Или им повезло. С моей работой много не заработаешь!» Меняем на утверждение: «Можно заниматься любимым делом и зарабатывать много денег. Быть богатым это хорошо. Деньги любят меня. Я легко и непринужденно зарабатываю большие деньги! Я заслуживаю получать большие гонорары за мою работу!» Продолжение в коментах ⬇️⬇️