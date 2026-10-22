México

Huevos turcos: cómo preparar la receta tradicional con yogur cremoso y mantequilla especiada

Una combinación de huevos pochados, ajo, hierbas frescas y especias convierte ingredientes cotidianos en una propuesta irresistible para el desayuno o el brunch

Tazón con yogur blanco, dos huevos escalfados con yema expuesta, aceite con especias rojas, perejil picado y pan plano al lado.
Dos huevos escalfados descansan sobre una base de yogur con mantequilla aromatizada y hierbas, acompañados por una porción de pan plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los huevos turcos, conocidos en Turquía como çılbır, son una preparación que destaca por la combinación de sabores y temperaturas. Los huevos pochados se sirven sobre una base de yogur condimentado y se acompañan con mantequilla caliente aromatizada con pimentón. El contraste entre la yema suave, la textura cremosa y el toque especiado hace de este plato una alternativa diferente para comenzar el día.

Aunque su presentación puede parecer propia de un restaurante, prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece. La receta requiere ingredientes fáciles de conseguir y una cocción cuidadosa para conseguir que las claras mantengan su forma mientras las yemas conservan la consistencia deseada. El secreto también está en sazonar correctamente el yogur y evitar que la mantequilla se queme al incorporar las especias.

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Este plato puede disfrutarse durante el desayuno, en un brunch de fin de semana o como una comida ligera acompañada de pan tostado. Además, permite ajustar el nivel de picante y las hierbas según las preferencias de cada persona. Con una preparación sencilla y una presentación atractiva, los huevos turcos demuestran que no hace falta recurrir a ingredientes sofisticados para conseguir un resultado lleno de sabor.

Ingredientes para preparar huevos turcos en casa

Plato con dos huevos escalfados sobre crema blanca con condimento de aceite rojizo, pimentón y perejil picado, junto a pan plano.
Un plato hondo contiene huevos escalfados sobre una base de yogur, aderezados con mantequilla especiada y hierbas picadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar dos porciones, necesitas cuatro huevos frescos, 250 gramos de yogur griego natural sin azúcar, un diente de ajo pequeño, 30 gramos de mantequilla sin sal y una cucharadita de pimentón dulce. Estos ingredientes forman la base de la receta y aportan las principales texturas y aromas del plato.

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También necesitarás una cucharada de vinagre blanco para el agua de cocción, una cucharada de eneldo fresco picado, sal y pimienta negra al gusto. Si prefieres un sabor más intenso, puedes añadir media cucharadita de hojuelas de chile seco. Para acompañar, reserva unas rebanadas de pan rústico o tostadas, ideales para aprovechar la salsa y la yema.

La elección de los ingredientes influye en el resultado. El yogur griego aporta consistencia, el ajo añade profundidad y el eneldo ofrece un matiz fresco. Por su parte, la mantequilla mezclada con pimentón proporciona el contraste de color y sabor que caracteriza a esta preparación. Si no tienes eneldo, puedes utilizar perejil fresco, aunque el aroma será diferente.

Cómo preparar los huevos pochados y la salsa

Tres huevos escalfados, uno con la yema rota, servidos sobre yogur blanco con aceite rojo y hierbas picadas en un plato hondo.
Un plato de huevos turcos combina huevos escalfados sobre una base de yogur con mantequilla fundida con especias y hierbas picadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar la base de yogur. Coloca los 250 gramos en un recipiente, agrega el ajo finamente rallado, una pizca de sal y pimienta negra. Mezcla hasta integrar los ingredientes y reserva. Si el yogur está muy frío, déjalo reposar unos minutos a temperatura ambiente mientras continúas con la preparación.

Para pochar los huevos, calienta agua en una cacerola y añade el vinagre cuando esté a punto de hervir. Reduce el fuego para mantener una temperatura suave. Casca cada huevo en una taza pequeña y deslízalo cuidadosamente en el agua. Déjalo cocinar durante aproximadamente tres o cuatro minutos, hasta que la clara esté cuajada y la yema conserve la textura deseada. Retíralo con una espumadera y deja escurrir el exceso de agua.

Después, derrite la mantequilla en una sartén pequeña a fuego bajo. Incorpora el pimentón y, si lo deseas, las hojuelas de chile. Remueve durante unos segundos y retira del fuego para evitar que las especias se quemen. Este paso debe realizarse justo antes de servir para conservar el aroma y el sabor de la mantequilla.

Montaje y consejos para servir este plato

Cuenco con dos huevos escalfados sobre yogur blanco cubierto de aceite rojo y hierbas, junto a trozos de pan plano y una cabeza de ajo.
Un plato hondo reúne huevos escalfados sobre yogur condimentado con mantequilla de pimentón y hierbas frescas, junto a porciones de pan plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribuye el yogur condimentado en dos platos y extiéndelo hasta formar una base uniforme. Coloca dos huevos pochados sobre cada porción y vierte encima la mantequilla especiada. No es necesario cubrir completamente los ingredientes: dejar visibles algunas zonas de yogur y huevo permite apreciar los colores y hace más atractiva la presentación.

Termina con el eneldo fresco picado y, si te gusta, unas gotas de aceite de oliva. Sirve inmediatamente, cuando los huevos todavía estén calientes y el yogur conserve su textura cremosa. Acompaña con pan tostado para recoger la mezcla de salsa y yema, una de las partes más sabrosas de esta receta.

Para evitar errores durante la cocción, procura que el agua no hierva con demasiada fuerza, ya que las burbujas pueden separar las claras. También conviene vigilar la mantequilla: si el pimentón permanece demasiado tiempo al fuego, puede adquirir un sabor amargo. Ajusta la sal y el picante al gusto y prepara los ingredientes con anticipación para montar el plato sin prisas.

Los huevos turcos son una opción versátil para quienes desean variar el desayuno con una preparación aromática y reconfortante. La combinación de yogur, huevo y mantequilla especiada ofrece una experiencia distinta sin exigir técnicas complicadas. Servidos recién hechos y acompañados de pan, pueden convertirse en una alternativa especial para compartir durante una mañana tranquila o un brunch en casa.

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