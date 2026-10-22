México

Prevén que Vance evolucione a huracán categoría 3 el próximo sábado 24 de octubre: Guerrero y Michoacán en alerta por vientos

El SMN anticipa una rápida intensificación del ciclón en el Pacífico, aunque actualmente permanece lejos de costas mexicanas y sin efectos directos en territorio nacional

Vista satelital de nubes sobre el océano Pacífico con una franja naranja que marca la ruta prevista de un ciclón y la costa de México.
Un mapa satelital traza la proyección de desplazamiento e intensidad de un ciclón tropical sobre las aguas del océano Pacífico frente al litoral mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La tormenta tropical Vance podría experimentar una rápida intensificación durante las próximas horas y convertirse en un huracán categoría 3 el sábado 24 de octubre, de acuerdo con el pronóstico de trayectoria del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El ciclón se encuentra todavía lejos de las costas mexicanas y, por el momento, no ocasiona lluvias, viento u oleaje elevado en el territorio nacional. Sin embargo, su desplazamiento hacia el noroeste provocará que se acerque progresivamente a Guerrero y Michoacán durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

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Debido a que la trayectoria y la intensidad de los ciclones tropicales pueden modificarse, habitantes, turistas, pescadores y prestadores de servicios marítimos deberán mantenerse atentos a los siguientes avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Vance?

A las 09:00 horas de este jueves 22 de octubre, el centro de la tormenta tropical Vance se localizó en la latitud 9.7 grados norte y longitud 101.0 grados oeste.

Imagen satelital de una formación nubosa en espiral sobre el mar, con una línea que señala el núcleo del ciclón y rótulos en los bordes
Una captura satelital del Servicio Meteorológico Nacional ubica el centro de la tormenta tropical Vance sobre el océano Pacífico frente a México.

El sistema se ubicó aproximadamente a 810 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 95 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance presentó vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 kilómetros por hora y una presión mínima central de 997 hectopascales. Su desplazamiento era hacia el noroeste, con rumbo de 305 grados, a una velocidad de seis kilómetros por hora.

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El SMN informó que el ciclón se mantiene lejos del litoral y avanza lentamente. Por esa razón, hasta la emisión del aviso número cinco, no generaba efectos en México.

La velocidad de sus vientos aumentó durante las últimas 24 horas. A las 09:00 horas del miércoles 21 de octubre tenía vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75, mientras que la mañana de este jueves ya alcanzaba 95 kilómetros por hora con rachas de 110.

Vance podría convertirse en huracán categoría 3

El pronóstico del SMN anticipa una intensificación acelerada de Vance. Durante la tarde de este jueves podría convertirse en huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150.

Tabla con columnas de día y hora, coordenadas, velocidad del viento, categoría de huracán y ubicación frente a costas mexicanas
Una tabla detalla las coordenadas, la velocidad de los vientos y la distancia prevista de un huracán respecto a las costas de Guerrero y Michoacán.

Para las 06:00 horas del viernes 23 de octubre conservaría esa categoría, pero sus vientos aumentarían a 150 kilómetros por hora, con rachas de 185. Hacia la tarde del mismo viernes evolucionaría a huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215.

El momento de mayor intensidad se espera durante el sábado 24 de octubre:

  • Sábado 24, a las 06:00 horas: huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240.
  • Sábado 24, a las 18:00 horas: huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220.

En la escala Saffir-Simpson, un huracán categoría 3 es considerado un ciclón de gran intensidad. No obstante, la categoría describe la fuerza de los vientos alrededor del centro del sistema y no implica por sí sola que esas condiciones se presentarán en las costas mexicanas.

El pronóstico coloca a Vance a unos 615 kilómetros al suroeste de Acapulco durante la mañana del sábado y a 520 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo por la tarde.

Vance se acercará a las costas de Michoacán

Después de alcanzar la categoría 3, Vance podría debilitarse paulatinamente mientras continúa desplazándose hacia el noroeste.

Para la mañana del domingo 25 de octubre se pronostica que sea un huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215. Su centro se ubicaría aproximadamente a 440 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

El lunes 26 de octubre permanecería como huracán categoría 2 y se localizaría a unos 275 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205.

Para el martes 27 de octubre, el ciclón podría ubicarse a 220 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo. Sus vientos sostenidos serían de 160 kilómetros por hora, con rachas de hasta 195.

Este acercamiento justifica mantener vigilancia en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, pero el aviso consultado no establece una zona de prevención, vigilancia o alerta ciclónica para esas entidades.

Recomendaciones ante la evolución de Vance

Aunque no existe una alerta oficial en el aviso consultado, la población de las costas del Pacífico puede adoptar medidas preventivas:

  • Consultar los avisos del SMN y Conagua.
  • Evitar difundir mapas o trayectorias sin fecha de actualización.
  • Identificar refugios temporales y rutas de evacuación.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Atender restricciones a la navegación o actividades marítimas.
  • Seguir las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal.

La próxima actualización anunciada por el SMN estaba programada para las 15:15 horas del jueves 22 de octubre. El nuevo aviso permitirá conocer si se mantiene la rápida intensificación prevista y si existe algún cambio en la trayectoria de Vance.

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