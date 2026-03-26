Medio Ambiente

La contaminación por sustancias ilegales y medicamentos afecta a tiburones de Las Bahamas

Un reciente informe científico evidenció la presencia de compuestos farmacológicos, como analgésicos y antibióticos, y residuos de sustancias prohibidas en los grandes depredadores marinos del Caribe

Guardar
Un estudio revela la presencia de cocaína, cafeína y fármacos en el 100 % de los tiburones analizados en Las Bahamas AFP PHOTO / Pedro PARDO
Un estudio revela la presencia de cocaína, cafeína y fármacos en el 100 % de los tiburones analizados en Las Bahamas AFP PHOTO / Pedro PARDO

La imagen idílica de Las Bahamas como refugio natural se ha quebrado tras el hallazgo de residuos de cocaína, cafeína y fármacos en tiburones, evidenciando una contaminación química que desafía la noción de paraísos marinos aislados.

Un estudio publicado en la revista científica Environmental Pollution, realizado por investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU) —una de las instituciones universitarias de investigación más importantes del sureste de Estados Unidos— y liderado por el biólogo marino Jim Gelsleichter, detectó que el 100 % de los tiburones analizados presentaban restos de fármacos y cafeína, y el 40 % tenía benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína.

Esta investigación, que utilizó espectrometría de masas de alta resolución, confirma la exposición prolongada de los superdepredadores a sustancias de origen humano en la cumbre de la pirámide alimenticia.

Contaminación química en los tiburones de las Bahamas: hallazgos principales del estudio

El hallazgo científico documentó la presencia de antidepresivos, analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, cafeína y cocaína en los tejidos de los tiburones y benzoilecgonina. Estos datos confirman que los tiburones no solo están expuestos a contaminantes humanos, sino que los procesan activamente en su sistema fisiológico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso de bioacumulación y biomagnificación hace que antidepresivos, antibióticos y analgésicos se concentren en la cadena alimentaria marina de Las Bahamas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, la presencia de metabolitos en el plasma y músculo de los tiburones demuestra una exposición biológica real y sostenida. El trabajo se apoya en antecedentes sólidos: en 2022, el equipo de la bióloga Jennifer Rehage ya había detectado una media de siete fármacos distintos por ejemplar en peces macabí (Albula vulpes), una de las presas habituales de los tiburones en la región.

Proceso de bioacumulación y biomagnificación de fármacos en la red trófica marina

Para comprender cómo estas sustancias terminan en el músculo de un tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) o un tiburón tigre, el estudio explica la dinámica de bioacumulación y biomagnificación en la red trófica. Los tiburones no necesitan ingerir directamente una pastilla para estar expuestos: basta con ocupar su posición como superdepredadores en un ecosistema donde los contaminantes circulan por la cadena alimentaria.

El proceso comienza cuando organismos como el plancton y crustáceos absorben residuos farmacológicos presentes en el agua, debido a sistemas de tratamiento de aguas residuales ineficientes o inexistentes. Los peces pequeños que se alimentan de estos organismos acumulan las sustancias, y así, en cada salto trófico, la concentración aumenta. Los tiburones, al alimentarse de estos peces, terminan funcionando como un almacén químico final de toda la carga contaminante del ecosistema marino.

Vías de entrada de sustancias como la cocaína y los fármacos al ecosistema marino

Mientras que los fármacos llegan al mar a través de aguas residuales urbanas mal tratadas, la cocaína entra por rutas distintas. El texto señala que es frecuente que, durante operaciones de narcotráfico en el Caribe, los fardos de droga sean arrojados al mar. Cuando estos paquetes se rompen, liberan grandes cantidades de cocaína en puntos localizados. Los tiburones, animales curiosos y oportunistas, pueden ingerir estos residuos directamente o alimentarse de presas expuestas a la sustancia.

Un tiburón tigre nada bajo el agua, rodeado de botellas de plástico, redes de pesca viejas, una llanta y bolsas de basura flotando en un fondo marino verdoso.
El hallazgo pone en evidencia la incapacidad de los sistemas actuales de gestión de residuos para proteger la integridad química de los ecosistemas marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de benzoilecgonina en los tiburones confirma que la droga ha sido metabolizada, lo que implica una integración real de estas sustancias ilícitas en el sistema fisiológico de los animales.

Impacto biológico de los contaminantes sobre la salud y comportamiento de los tiburones

Aunque pueda llamar la atención la imagen de un tiburón bajo los efectos de las drogas, el impacto real es más complejo. Estudios previos en anguilas europeas demostraron que concentraciones ambientales de cocaína dañan el tejido muscular y alteran el sistema dopaminérgico, afectando la migración y supervivencia. En los tiburones, los fármacos y drogas actúan como disruptores neuroendocrinos, alterando ciclos de sueño, agresividad y capacidad de detección de presas.

La bioacumulación de estas sustancias debilita la resiliencia de los tiburones frente a otros estresores como el cambio climático o la sobrepesca, comprometiendo la integridad química y la capacidad de adaptación de la especie.

La publicación de estos resultados en Environmental Pollution marca un punto de inflexión en la percepción de salud de los océanos. El estudio concluye que la solución no está en limpiar el músculo de los tiburones, sino en reformar las infraestructuras terrestres y tomar conciencia de que cada medicamento o residuo puede terminar, a miles de kilómetros, en la sangre de un superdepredador.

Temas Relacionados

Contaminación MarinaBioacumulaciónTiburonesBahamasMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos restauran bosques de algas gigantes con nutrias marinas: claves para evitar un colapso ecológico

Un grupo de expertos trabaja en la bahía de Monterey, en California, y apunta a un esfuerzo urgente con depredadores naturales. Causas y consecuencias

Científicos restauran bosques de algas gigantes con nutrias marinas: claves para evitar un colapso ecológico

La historia real detrás de la serie “Emergencia radiactiva”: el accidente de cesio-137 que conmovió a Brasil

Cómo fue el desastre que sacudió a la ciudad de Goiânia en 1987 en el que se inspira la producción de Netflix. Qué pasó y por qué sigue impactando hoy

La historia real detrás de la serie “Emergencia radiactiva”: el accidente de cesio-137 que conmovió a Brasil

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Un nuevo estudio revela cómo estas aves emplean residuos de cigarrillo para proteger a sus crías de parásitos, aunque persisten dudas sobre los efectos tóxicos a largo plazo y los riesgos para su desarrollo en entornos urbanos

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Por qué el hielo invisible bajo la nieve está cambiando el riesgo de avalanchas en Estados Unidos

El aumento de temperaturas y las precipitaciones líquidas en zonas altas transforman la estructura del manto nivoso, generando desafíos inéditos para especialistas y habitantes de regiones alpinas

Por qué el hielo invisible bajo la nieve está cambiando el riesgo de avalanchas en Estados Unidos

¿La clonación serial de mamíferos es saludable? Un experimento japonés con ratones dio la respuesta

Un grupo de científicos logró obtener 58 generaciones continuas a partir de un solo ejemplar. Por qué los resultados muestran el impacto genético del método y la importancia de la reproducción sexual en animales complejos. La opinión de un experto a Infobae

¿La clonación serial de mamíferos es saludable? Un experimento japonés con ratones dio la respuesta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué alimentos no deberías guardar en papel aluminio para evitar que sus partículas alteren su sabor y la salud

Qué alimentos no deberías guardar en papel aluminio para evitar que sus partículas alteren su sabor y la salud

El crimen de Araceli Ramos: confirmaron la prisión perpetua para el ex prefecto Walter Vinader

Esta es la “Tarjeta Azul” con la que ONU Mujeres y la CDMX buscarán evitar la explotación sexual infantil en hoteles

Así está la intención de voto de los colombianos, según las más recientes encuestas: expertos analizaron los resultados

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Temas del día de EFE Internacional del 26 de marzo de 2026 (19.00 GMT)

Los cancilleres de Francia y Brasil hablan de Venezuela y Cuba en la ministerial del G7

Muere otro soldado israelí de 21 años en el Líbano, ya son cuatro desde ofensiva

Ecuador va a Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá con 99 atletas en 17 deportes

Francia desmiente haber retirado invitación a Sudáfrica en cumbre G7 por presiones de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Fox McCloud aterriza en ‘Super Mario Galaxy: la película’ y desata teorías de un gran crossover al estilo ‘Super Smash Bros’

Fox McCloud aterriza en ‘Super Mario Galaxy: la película’ y desata teorías de un gran crossover al estilo ‘Super Smash Bros’

Rumores, inteligencia artificial y humor: así enfrentó Shaquille O’Neal la polémica con Sabrina Carpenter

Polémica por broma racista sobre BTS en el programa de Jimmy Fallon

Hannah Montana pudo tener otro rostro: las actrices que audicionaron para el papel

A los 83 años, Paul McCartney anuncia un nuevo álbum de estudio: todos los detalles sobre ‘The Boys of Dungeon Lane’