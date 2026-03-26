La contaminación por sustancias ilegales y medicamentos afecta a tiburones de Las Bahamas

Un estudio revela la presencia de cocaína, cafeína y fármacos en el 100 % de los tiburones analizados en Las Bahamas AFP PHOTO / Pedro PARDO

La imagen idílica de Las Bahamas como refugio natural se ha quebrado tras el hallazgo de residuos de cocaína, cafeína y fármacos en tiburones, evidenciando una contaminación química que desafía la noción de paraísos marinos aislados.

Un estudio publicado en la revista científica Environmental Pollution, realizado por investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU) —una de las instituciones universitarias de investigación más importantes del sureste de Estados Unidos— y liderado por el biólogo marino Jim Gelsleichter, detectó que el 100 % de los tiburones analizados presentaban restos de fármacos y cafeína, y el 40 % tenía benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína.

Esta investigación, que utilizó espectrometría de masas de alta resolución, confirma la exposición prolongada de los superdepredadores a sustancias de origen humano en la cumbre de la pirámide alimenticia.

Contaminación química en los tiburones de las Bahamas: hallazgos principales del estudio

El hallazgo científico documentó la presencia de antidepresivos, analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, cafeína y cocaína en los tejidos de los tiburones y benzoilecgonina. Estos datos confirman que los tiburones no solo están expuestos a contaminantes humanos, sino que los procesan activamente en su sistema fisiológico.

El proceso de bioacumulación y biomagnificación hace que antidepresivos, antibióticos y analgésicos se concentren en la cadena alimentaria marina de Las Bahamas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, la presencia de metabolitos en el plasma y músculo de los tiburones demuestra una exposición biológica real y sostenida. El trabajo se apoya en antecedentes sólidos: en 2022, el equipo de la bióloga Jennifer Rehage ya había detectado una media de siete fármacos distintos por ejemplar en peces macabí (Albula vulpes), una de las presas habituales de los tiburones en la región.

Proceso de bioacumulación y biomagnificación de fármacos en la red trófica marina

Para comprender cómo estas sustancias terminan en el músculo de un tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) o un tiburón tigre, el estudio explica la dinámica de bioacumulación y biomagnificación en la red trófica. Los tiburones no necesitan ingerir directamente una pastilla para estar expuestos: basta con ocupar su posición como superdepredadores en un ecosistema donde los contaminantes circulan por la cadena alimentaria.

El proceso comienza cuando organismos como el plancton y crustáceos absorben residuos farmacológicos presentes en el agua, debido a sistemas de tratamiento de aguas residuales ineficientes o inexistentes. Los peces pequeños que se alimentan de estos organismos acumulan las sustancias, y así, en cada salto trófico, la concentración aumenta. Los tiburones, al alimentarse de estos peces, terminan funcionando como un almacén químico final de toda la carga contaminante del ecosistema marino.

Vías de entrada de sustancias como la cocaína y los fármacos al ecosistema marino

Mientras que los fármacos llegan al mar a través de aguas residuales urbanas mal tratadas, la cocaína entra por rutas distintas. El texto señala que es frecuente que, durante operaciones de narcotráfico en el Caribe, los fardos de droga sean arrojados al mar. Cuando estos paquetes se rompen, liberan grandes cantidades de cocaína en puntos localizados. Los tiburones, animales curiosos y oportunistas, pueden ingerir estos residuos directamente o alimentarse de presas expuestas a la sustancia.

El hallazgo pone en evidencia la incapacidad de los sistemas actuales de gestión de residuos para proteger la integridad química de los ecosistemas marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de benzoilecgonina en los tiburones confirma que la droga ha sido metabolizada, lo que implica una integración real de estas sustancias ilícitas en el sistema fisiológico de los animales.

Impacto biológico de los contaminantes sobre la salud y comportamiento de los tiburones

Aunque pueda llamar la atención la imagen de un tiburón bajo los efectos de las drogas, el impacto real es más complejo. Estudios previos en anguilas europeas demostraron que concentraciones ambientales de cocaína dañan el tejido muscular y alteran el sistema dopaminérgico, afectando la migración y supervivencia. En los tiburones, los fármacos y drogas actúan como disruptores neuroendocrinos, alterando ciclos de sueño, agresividad y capacidad de detección de presas.

La bioacumulación de estas sustancias debilita la resiliencia de los tiburones frente a otros estresores como el cambio climático o la sobrepesca, comprometiendo la integridad química y la capacidad de adaptación de la especie.

La publicación de estos resultados en Environmental Pollution marca un punto de inflexión en la percepción de salud de los océanos. El estudio concluye que la solución no está en limpiar el músculo de los tiburones, sino en reformar las infraestructuras terrestres y tomar conciencia de que cada medicamento o residuo puede terminar, a miles de kilómetros, en la sangre de un superdepredador.