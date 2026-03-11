Cómo el deshielo de los glaciares en Alaska aumenta los riesgos de inundación, según un estudio

El retroceso de los glaciares en Alaska provocó una expansión de más de 150 kilómetros cuadrados en la superficie de los lagos glaciares entre 2018 y 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lagos glaciares de Alaska han mostrado un crecimiento acelerado en los últimos años. Entre 2018 y 2024, estas masas de agua se expandieron más de 150 kilómetros cuadrados, una superficie superior a la registrada en décadas previas.

La causa principal de esta expansión es el retroceso de los glaciares, fenómeno que podría llevar a que los lagos cuadrupliquen su tamaño actual en el futuro cercano, según un trabajo recientemente publicado en la revista PNAS.

El retroceso glaciar y la transformación del paisaje de Alaska

La investigación, liderada por Daniel McGrath, docente de la Universidad Estatal de Colorado, señala que el origen de estos lagos se encuentra en las denominadas sobreprofundizaciones: fosas en forma de cuenco excavadas en el lecho rocoso por la intensa erosión de los glaciares en movimiento. Estas depresiones han quedado ocultas bajo el hielo a lo largo de milenios, pero en la actualidad se llenan rápidamente de agua de deshielo a medida que el clima se torna más cálido y los glaciares disminuyen su extensión.

El estudio combinó imágenes satelitales obtenidas entre 2018 y 2024 con modelos informáticos del espesor del hielo, permitiendo revelar la topografía oculta bajo la superficie glaciar. El equipo calculó la magnitud de las sobreprofundizaciones restando el grosor estimado del hielo de la elevación superficial del terreno, una metodología que brindó una visión precisa de la capacidad actual y futura de expansión de estos lagos.

La expansión futura de los lagos glaciares se estima significativa, ya que existen 14.500 kilómetros cuadrados de superficie potencial bajo el hielo sin conexión actual a los lagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecimiento acelerado y el potencial de nuevas formaciones

Uno de los hallazgos centrales subrayados por McGrath y su equipo es que el 80 % del crecimiento de los lagos desde 2018 tuvo lugar dentro de estas sobreprofundizaciones. Esto indica que la morfología excavada por los glaciares proporciona el espacio necesario para una expansión sostenida de las masas de agua. Además, el estudio identificó 14.500 kilómetros cuadrados de superficie sobreprofundizada actualmente cubierta por hielo pero aún no vinculada a los lagos. Estos datos sugieren un potencial considerable para la formación de nuevos lagos a medida que continúe el retroceso glaciar.

La transformación no es homogénea: tanto el número como la extensión acumulada de los lagos marginales de hielo han aumentado a nivel global en las últimas décadas. Muchos de estos lagos se asientan en cuencas subglaciales talladas por los procesos erosivos, ampliando aún más la posibilidad de cambio paulatino en el paisaje.

Los investigadores advierten que las tasas actuales de expansión, los factores que la impulsan y los límites máximos que podrían alcanzar estos lagos no han sido correctamente cuantificados hasta ahora. La importancia de obtener estimaciones fiables radica en los peligros asociados a las formaciones lacustres, que pueden originar inundaciones, alterar sistemas hidrológicos y ecológicos, e incluso acelerar el flujo y el retroceso de los mismos glaciares.

La presencia de lagos junto a glaciares acelera el retroceso del hielo hasta en un 54 % comparado con glaciares sin lagos asociados, impactando la dinámica glaciar regional (Freepik)

Impacto en la dinámica glaciar y en el turismo local

El informe recalca que la presencia de lagos marginales junto a los glaciares afecta directamente a la velocidad de desaparición del hielo. Según los registros del equipo, los glaciares con este tipo de lagos experimentaron una reducción de entre 23 % y 54 % mayor que aquellos de tamaño equivalente pero sin lagos asociados.

Un caso ejemplar es el glaciar Spencer, ubicado en las montañas Kenai. Aquí, un lago recientemente formado ha transformado el paisaje y ahora también atrae al turismo, gracias a los icebergs que flotan en sus aguas. Esta área se ha convertido en uno de los nuevos focos de interés para visitantes, lo que ilustra cómo estos procesos físicos impactan no solamente en el medio ambiente, sino también en la vida social y económica regional.

La investigación también analizó la velocidad del movimiento del hielo en las proximidades del frente glaciar. Estos análisis permitieron discernir cómo la formación de lagos influye en la dinámica general del retroceso glaciar, aportando información valiosa para anticipar qué regiones estarán más expuestas a cambios rápidos y a riesgos de inundación debido al desborde inesperado de lagos.

Herramientas de predicción y riesgos asociados

Las conclusiones del estudio ofrecen una herramienta predictiva, basada en la correlación directa entre el retroceso glaciar y el crecimiento de lagos. Los autores expresaron en el artículo: “Nuestros hallazgos muestran que el crecimiento de los lagos marginales al hielo estuvo estrechamente correlacionado con el retroceso de los glaciares a través de la profundización excesiva del lecho glaciar, lo que proporciona una explicación simple para el crecimiento histórico y una herramienta para identificar lagos y glaciares que pueden experimentar cambios rápidos en los próximos años o décadas”.

Además, los investigadores señalan: “Esto es notable porque los lagos glaciares plantean peligros, alteran los sistemas hidrológicos y ecológicos y, en algunos casos, aceleran el flujo y el retroceso de los glaciares”.