Medio Ambiente

La sorprendente recuperación genética del koala desafía las ideas sobre extinción y conservación

Un nuevo estudio revela que poblaciones australianas muestran señales evolutivas inesperadas y abre la puerta a estrategias innovadoras para salvar especies en peligro

La investigación del koala sugiere
La investigación del koala sugiere que otras especies amenazadas también pueden recuperar su resiliencia evolutiva pese a cuellos de botella genéticos - REUTERS/Daniel Munoz/File Photo

Un estudio publicado en Science y difundido por la Universidad de Sídney desafía la interpretación tradicional de que la baja diversidad genética determina inevitablemente el riesgo de extinción del koala. Según los autores, las poblaciones sometidas a cuellos de botella poblacionales severos muestran ahora claros indicios de recuperación genética y mayor potencial adaptativo.

El reciente análisis de genomas completos en 418 koalas de Australia revela que medir solo la diversidad genética resulta insuficiente para predecir el riesgo de desaparición de la especie. El estudio sostiene que comprender el impacto de la historia demográfica, el crecimiento poblacional y la frecuencia de alelos raros es clave para evaluar la viabilidad futura del koala y diseñar estrategias efectivas de conservación.

Contraste demográfico y genético de las poblaciones de koalas

La investigación combinó muestras de koalas de Victoria, Queensland y Nueva Gales del Sur, regiones con trayectorias y manejos poblacionales distintos. El equipo liderado por Collin W. Ahrens y Andrew R. Weeks detalla que, en el sur, los koalas de Victoria pasaron de una comunidad reducida de aproximadamente mil individuos a casi 500.000 en apenas un siglo, gracias a reintroducciones desde refugios insulares tras la caza histórica.

El estudio publicado en Science
El estudio publicado en Science desmonta la creencia de que la baja diversidad genética determina la extinción inminente del koala - (AP Foto/Mark Baker, Archivo)

En contraste, las poblaciones del norte, como las de Queensland y Nueva Gales del Sur, exhiben menos crecimiento y un declive reciente en su tamaño efectivo de población. Además, albergan una carga mutacional más alta, es decir, una mayor acumulación de mutaciones perjudiciales que pueden afectar la supervivencia y capacidad de adaptación.

Mientras tanto, los koalas victorianos —a pesar de haber sobrevivido al cuello de botella más extremo y a sucesivas pérdidas genéticas— muestran actualmente signos de regeneración. Se observa un aumento tanto del tamaño efectivo de la población como de variantes raras, junto con una reducción relativa de mutaciones dañinas.

La dinámica de recuperación genética y sus claves evolutivas

De acuerdo con la Universidad de Sídney, la recuperación no es sólo cuestión de números crecientes. Factores biológicos fundamentales, como la recombinación genética y la rápida expansión demográfica, contribuyen al surgimiento de nuevas variantes y a la sustitución de mutaciones dañinas.

El análisis de 418 genomas
El análisis de 418 genomas completos de koalas australianos concluye que la diversidad genética por sí sola no predice su viabilidad futura - REUTERS/Piroschka van de Wouw

El estudio utilizó simulaciones poblacionales que respaldan este fenómeno: las variantes genéticas raras se recuperan más rápido durante la expansión demográfica. Así, el potencial evolutivo del koala parece regenerarse al combinar el crecimiento poblacional con la recombinación de variantes existentes y la introducción paulatina de nuevos alelos funcionales.

Los investigadores subrayan el papel decisivo de la intervención humana y la historia demográfica particular de cada región. El caso de Victoria demuestra que las poblaciones que superan cuellos de botella no están necesariamente condenadas a la erosión genética permanente si ocurre una expansión rápida y se fomenta la conectividad genética.

Nuevos enfoques para la conservación del koala y otras especies

Como destaca el artículo en Science, la gestión de especies amenazadas requiere abandonar modelos estáticos y considerar procesos evolutivos dinámicos. Centrarse únicamente en la diversidad genética puede ocultar la capacidad de recuperación de ciertas poblaciones y fomentar estrategias erróneas de manejo.

La recombinación genética y el
La recombinación genética y el crecimiento rápido de la población permiten a los koalas regenerar variantes raras y reducir mutaciones perjudiciales - REUTERS/Piroschka van de Wouw

Según Weeks, durante años se consideró la diversidad genética un indicador directo del riesgo de extinción, sin tener en cuenta el contexto poblacional ni los cambios recientes.

Las recomendaciones derivadas del estudio incluyen políticas que incorporen la trayectoria demográfica, el intercambio de variantes funcionales y la distribución de alelos raros. Favorecer la conectividad genética entre distintas regiones podría aumentar la resiliencia evolutiva no solo en el koala, sino también en otras especies en peligro.

Este trabajo aporta evidencia de que la baja diversidad genética no significa, necesariamente, un futuro evolutivo limitado. Reconocer la evolución como un proceso continuo y adaptar la conservación a la historia genética y demográfica real de cada población permitirá preservar la biodiversidad frente a los retos del siglo XXI.

