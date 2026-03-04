Medio Ambiente

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras

Ocurrió el 1 de marzo, pero la noticia se difundió recientemente. Esta ave fue una de las principales atracciones del Zoológico de Knoxville, en Tennessee. Fue despedida por el personal con unas sentidas palabras



El ave, considerada un símbolo del Zoológico de Knoxville, destacó por su talento para reproducir sonidos y participar en espectáculos educativos. A lo largo de casi cuatro décadas, cautivó a empleados, visitantes y admiradores, dejando una huella imborrable tras su fallecimiento

El mundo de la ciencia y la divulgación perdió el pasado mes a Einstein, el célebre loro gris africano del Zoo Knoxville en Tennessee, Estados Unidos. El ave falleció a los 38 años tras casi de cuatro décadas como una de las principales atracciones del parque.

Este singular ejemplar se distinguió no solo por ser exótico, sino por un talento extraordinario: había logrado incorporar más de 200 palabras y sonidos a su repertorio, de los cuales al menos 80 podía emplear de forma espontánea y contextual.

A lo largo de su vida, pájaro alcanzó notoriedad internacional gracias a su participación en programas de televisión, eventos científicos y charlas educativas, convirtiéndose en un símbolo de la inteligencia animal y en una figura central para generaciones de visitantes y amantes de las aves.

"Estamos agradecidos por la alegría
"Estamos agradecidos por la alegría que trajo a nuestra familia", indicó el zoológico en su web oficial (Zoo Knoxville)

Qué le paso a Einstein

Einstein murió el 1 de marzo, a los 38 años, una edad considerada temprana para los estándares de los loros grises africanos, informa National Geographic. Habitualmente alcanzan los 70 años aproximadamente, siempre y cuando reciban los cuidados adecuados.

La noticia de su muerte fue difundida por el Zoo Knoxville, donde el ave había residido en los últimos años y dónde alcanzó gran notoriedad.

Según informó el personal del zoológico, la muerte del loro africano generó un fuerte impacto tanto entre sus cuidadores como en la comunidad científica y el público que lo seguía. Aunque no se detallaron causas específicas, se remarcó que su longevidad, inferior a la media de su especie, podría estar vinculada a los desafíos que enfrentan estos animales en ambientes domésticos y de exhibición, donde factores como el estrés y la alimentación influyen de manera directa en su esperanza de vida.

Einstein era considerado "una leyenda"
Einstein era considerado "una leyenda" por el zoológico Knoxville (Zoo Knoxville)

El fallecimiento de este ejemplar dejó un vacío notable en las iniciativas de educación y conservación del parque, ya que Einstein había sido pieza clave en los programas de divulgación ambiental y en la promoción del respeto hacia la fauna silvestre. A pesar de su partida, su historia y legado continúan inspirando interés en la protección de las especies y en la valoración de la inteligencia animal.

En su web oficial, el zoológico Knoxville despidió al animal destacando que “no era solo un loro”, sino que se había convertido en leyenda. Incluso, remarcaron cuando apareció en programas como America’s Got Talent, Pet Stars, Good Morning America y una charla TED. El equipo que se encargó de su cuidado aseguró que su mayor virtud era “hacer reír a la gente” y “sorprender a los visitantes”.

Por qué Einstein era tan particular

La singularidad radicaba en su extraordinaria capacidad para la comunicación, un rasgo que lo distinguió entre los loros grises africanos y lo convirtió en un referente mundial en la divulgación científica. Si bien este tipo de aves son conocidas por repetir y charlar, su habilidad le permitió imitar y utilizar más de 200 palabras y sonidos, generando no solo asombró al público, sino que aportando valiosos elementos al estudio de la inteligencia animal.

Einstein logró incorporar alrededor de
Einstein logró incorporar alrededor de 200 palabras y se convirtió en uno de los animales más famosos del zoológico (Zoo Konxville)

A diferencia de otras especies parlantes, Einstein era capaz de emplear al menos 80 palabras de manera espontánea y en contexto, estableciendo así verdaderos vínculos comunicativos con los seres humanos. Esta destreza permitía observar una forma de conciencia y comprensión que suele negarse a los animales, sugiriendo que su inteligencia alcanzaba niveles comparables a los de un niño pequeño.

El fenómeno que explicaba su talento no era solo resultado de la imitación mecánica. La anatomía cerebral de los loros grises africanos, con estructuras especializadas para el aprendizaje y la reproducción de sonidos, les otorga una precisión casi humana al articular palabras y asociarlas con objetos o acciones concretas. En este caso, su capacidad se manifestaba en reacciones coherentes ante preguntas, cantos en eventos públicos y la adaptación de su repertorio a diferentes situaciones sociales.

Einstein demostró que estos ejemplares poseen una complejidad cognitiva avanzada, lo que contribuyó a cambiar la percepción sobre la inteligencia de las aves y a posicionarlo como un embajador de su especie ante la comunidad internacional. Su historia sigue siendo un caso de estudio relevante para quienes investigan la comunicación entre especies y el desarrollo cognitivo en animales.

Cuántas palabras pueden aprender los loros

Un loro gris africano, especie
Un loro gris africano, especie que puede incorporar 100 palabras habitualmente (WikiCommons)

Los loros grises africanos son reconocidos por su desarrollo cognitivo avanzado, lo que les permite no solo imitar palabras, sino también asociarlas con objetos, acciones y situaciones específicas. La cifra exacta de palabras que un loro puede aprender varía según el individuo, su entorno y el entrenamiento recibido, pero los registros muestran que algunos ejemplares pueden superar las 100 palabras y, en casos excepcionales como el de Einstein, alcanzar o incluso superar las 200, indica National Geographic.

Este fenómeno de adquisición lingüística responde a una necesidad social y a la estructura cerebral única de estos animales, dotados de centros de aprendizaje vocal que les permiten procesar y reproducir frecuencias complejas. El uso espontáneo de palabras indica una comprensión superior, muy distinta a la simple repetición mecánica.

La habilidad para aprender palabras se ha convertido en un campo de interés para la ciencia, ya que permite explorar los límites de la comunicación animal y comparar sus capacidades cognitivas con las de los seres humanos.

