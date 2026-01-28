Por qué restaurar humedales y turberas permite que el suelo capture más carbono ante el cambio climático

La restauración de turberas en Finlandia convierte suelos degradados en sumideros de carbono efectivos en pocas décadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones de la Universidad de Finlandia Oriental demostraron que la restauración de turberas previamente drenadas en Finlandia puede convertir estos ecosistemas en sumideros de carbono efectivos en el plazo de unas décadas. Según la revista Restoration Ecology, esta intervención permite revertir el flujo neto de emisiones de dióxido de carbono y reducir la liberación de gases de efecto invernadero procedentes de suelos forestales.

El equipo liderado por el doctor Teemu Tahvanainen, ecólogo vegetal de la Universidad de Finlandia Oriental, señala que la restauración de turberas drenadas puede disminuir las emisiones anuales entre dos y seis toneladas equivalentes de dióxido de carbono por hectárea, considerando un horizonte de cien años. El estudio concluye que restaurar las zonas de suelos menos productivos —principalmente áreas pobres en nutrientes degradadas por la silvicultura— puede resultar fundamental para que el sector de uso del suelo en Finlandia alcance sus compromisos climáticos.

De acuerdo con los resultados publicados en Restoration Ecology, este enfoque ofrece perspectivas más optimistas que las investigaciones previas, que advertían de un potencial limitado de mitigación o incluso de un calentamiento prolongado tras la restauración. Los científicos aplicaron un modelo ecológico detallado para analizar la proliferación de musgos Sphagnum y las tendencias del nivel freático después de la restauración, integrando el desarrollo de la vegetación y la hidrología. Así, se estimó tanto el secuestro de carbono como las emisiones de metano en escalas de hasta un siglo.

Estudios de la Universidad de Finlandia Oriental demuestran que la restauración de turberas puede reducir emisiones de dióxido de carbono entre dos y seis toneladas por hectárea al año - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las turberas ácidas y pobres en nutrientes, el tipo más frecuente restaurado en el país —con cerca de 60.000 hectáreas intervenidas ya en Finlandia—, la formación de una densa capa de musgo Sphagnum tras la restauración es clave.

Esta cobertura favorece la consolidación de nuevas funciones ecológicas y marca la transición de estos suelos a sumideros temporales de carbono. El proceso combina un aumento en el almacenamiento de dióxido de carbono y bajas emisiones de metano, asociadas al predominio del musgo Sphagnum.

El artículo de Restoration Ecology detalla que los modelos se construyeron a partir de datos empíricos re­co­gi­dos en doce sitios restaurados, donde se monitoreó la acumulación de carbono en la capa de musgo y el comportamiento del nivel freático hasta diez años después de la intervención.

El crecimiento del musgo Sphagnum tras la restauración ecológica mejora el almacenamiento de carbono y disminuye la emisión de metano en turberas rehabilitadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores simularon diferentes escenarios hidrológicos y concluyeron que, bajo un desarrollo vegetal típico, la mitad de los sitios lograron un efecto neto de enfriamiento climático en solo diez años, y la mayoría lo alcanzó en el curso de un siglo. El promedio registrado fue de −1,77 toneladas equivalentes de dióxido de carbono por hectárea al año, una cifra mayor que la reportada por estudios precedentes con metodologías menos ajustadas.

Este método se diferencia de trabajos anteriores —citados en el propio artículo— que solían suponer una recuperación casi inmediata al estado natural y utilizaban factores de emisión de turberas prístinas. Según los nuevos datos, la restauración real de turberas drenadas implica una vegetación que se recupera poco a poco, genera menos emisiones de metano y propicia una acumulación de carbono más rápida en la nueva capa de musgo.

Ambas fuentes subrayan que el desarrollo del musgo Sphagnum facilita la reconfiguración del ecosistema tras la restauración. Este musgo produce una superficie aeróbica que regula la dinámica hídrica, ayuda a capturar carbono y suprime a los microorganismos productores de metano. Por otro lado, la transición a un hábitat más seco favorece los procesos de metanotrofia, lo que reduce el potencial de calentamiento global vinculado a las emisiones de metano tras la restauración.

La restauración en suelos pobres en nutrientes resulta clave para que Finlandia cumpla sus compromisos climáticos y sus metas de reducción de emisiones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también compara estudios previos que sugerían un bajo potencial de mitigación climática o alertaban sobre posibles aumentos de emisiones de metano tras restaurar turberas. Los resultados actuales, sin embargo, surgen de la observación directa y demuestran que las emisiones de metano fueron considerablemente más bajas que en las turberas prístinas, gracias a la recuperación gradual del ecosistema y a la acción biológica del musgo.

El debate sobre la eficacia de la restauración de turberas tiene repercusiones directas para la política ambiental. La Universidad de Finlandia Oriental destaca que estos hallazgos refuerzan los argumentos científicos para impulsar la restauración a gran escala, alineándose con la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, que aspira a recuperar un 20% de los ecosistemas degradados para 2030. Además, el estudio recalca la importancia estratégica de actuar sobre los suelos menos productivos, que podrían representar hasta un millón de hectáreas susceptibles de restauración en Finlandia.

El doctor Tahvanainen destaca que la rápida regeneración de la vegetación tras la restauración favorece una reducción de las emisiones de metano, ampliando así el potencial de las turberas restauradas para contribuir de manera decisiva a la mitigación del cambio climático.