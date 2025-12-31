Un mar más cálido sorprendió a Mar del Plata y se anticipa una temporada con temperaturas elevadas

El mar cálido de Mar del Plata cambia el juego para los amantes de la playa

El inicio del verano 2026 sorprendió a Mar del Plata con un mar inusualmente cálido para diciembre, alterando la experiencia en la playa de residentes y turistas.

Este fenómeno, que releva el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y otras plataformas de seguimiento climático, da un matiz especial al panorama estival en la costa atlántica argentina y anticipa semanas con características excepcionales.

Bárbara Prario, licenciada en Oceanografía Física del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), dijo a Infobae que si bien ayer la temperatura del mar a la altura de Mar del Plata alcanzó por momentos los 22°C, se trata de “datos aún no analizados” y que no dan cuenta del promedio de la jornada, ya que esa temperatura varía hora a hora y aún no se estableció el promedio de las 24 horas como para establecer si estuvo o no por encima del récord para esta época.

Tras remarcar que la medición de temperatura “se realiza cada hora y puede subir y bajar”, de modo que los extremos ocasionales no reflejan el promedio diario consolidado, la experta del SHN puntualizó que los informes definitivos del mes aún no han sido publicados y sugirió esperar los promedios mensuales del INIDEP a los que tienen acceso también los especialistas del SHN antes de extraer conclusiones. Aun así, la tendencia marca un incremento sostenido en las últimas semanas.

Las aguas templadas suman emoción a las actividades deportivas en Mar del Plata

De acuerdo con datos del INIDEP, la temperatura del agua de mar alcanzó durante los últimos días de diciembre valores cercanos a los 21℃, superando el promedio histórico habitual para esta época del año, que ronda los 18℃. El informe de la Estación de Observación Costera, actualizado el 29 de diciembre de 2025, registró 20,9℃, cifra obtenida por equipos de alta precisión ubicados a tres metros de profundidad en el Muelle de Pescadores y la Escollera Norte de la ciudad.

A este registro se suman sitios internacionales especializados como seatempature.info, que el 31 de diciembre reportó para la zona costera de la provincia de Buenos Aires una temperatura de 20,8℃, y Ventusky, que indicó condiciones similares en la Escollera Norte de Mar del Plata.

Surf-Forecast también calificó estos valores como “significativamente más cálidos” que el promedio habitual para la semana, basando su información en modelos satelitales y boyas en tiempo real. La comparación con el cierre de 2024 es notoria: entonces, la temperatura del agua promedió entre 17,5℃ y 18,3℃, pero hay que destacar que fue un año en que diciembre registró vientos persistentes del sur, lo que derivó en una temporada más fría, según INIDEP.

Detrás de este cambio en la temperatura del mar se encuentran factores meteorológicos predominantes en la región. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la última semana de diciembre estuvo atravesada por una ola de calor, con temperaturas del aire que ayer superaron los 38,5℃ y vientos provenientes principalmente del norte y noroeste.

La costa atlántica argentina vive un verano con aguas atípicamente cálidas

Este patrón favoreció el ingreso constante de aire cálido y la falta de nubosidad, elevando de manera progresiva tanto la temperatura ambiente como la del agua. Para los primeros días de enero, se anticipa un leve descenso, aunque las temperaturas medias seguirían por encima de lo habitual a lo largo del verano en la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica, según comunicó el organismo en su informe para el trimestre que va de enero a marzo.

Estas condiciones inéditas modificaron la experiencia cotidiana de quienes visitan la playa. La afluencia de turistas en Mar del Plata creció en los días de intenso calor y muchos optaron por permanecer cerca del agua para mitigar las altas temperaturas ambientales.

Las aguas, históricamente frías, ofrecieron esta vez una sensación notablemente más agradable al ingresar, incluso muchos las compararon con las costas de Brasil. Ello marca un contraste con la costumbre regional para diciembre, usualmente asociada a temperaturas más bajas que requieren adaptación por parte de los bañistas antes de ingresar al mar.

Las jornadas de playa se transforman por la calidez inédita del mar en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las perspectivas para las próximas semanas, tanto el Servicio Meteorológico Nacional aconsejan seguir la información diaria y los reportes semanales para anticipar posibles variaciones. La tendencia general para el inicio de 2026 es de temperaturas medias superiores al promedio.

Durante los últimos días de diciembre, quedó claro que una diferencia de apenas unos grados en la temperatura del mar transforma de manera perceptible el disfrute de la temporada para quienes eligen la ciudad balnearia como destino.