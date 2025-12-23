El Gran Valle del Carbono convierte a Kenia en pionera de la tecnología de captura directa de CO₂

El Valle del Rift se consolida como centro mundial de captura de carbono gracias a su potencial geotérmico y condiciones únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una apuesta ambiciosa por la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, Kenia impulsa el Gran Valle del Carbono, un megaproyecto que busca convertir al país en referente mundial de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂).

El desafío es enorme: transformar uno de los paisajes geológicos más emblemáticos del continente en un polo de ciencia, empleo y soluciones ambientales para el mundo, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El Valle del Rift: historia, energía y oportunidad

El Valle del Rift se extiende a lo largo de Kenia como una cicatriz de origen tectónico y es, desde hace décadas, el epicentro de la revolución energética africana. La región se ha destacado por su extraordinario potencial geotérmico: Kenia es hoy líder continental en generación de energía limpia a partir del calor terrestre, con centrales que suministran más de un tercio de la electricidad nacional, tal como desarrolló el MIT.

Esta combinación de recursos energéticos y condiciones subterráneas únicas fue clave para la selección del sitio donde se desarrolla el Gran Valle del Carbono. Allí, científicos y equipos técnicos encontraron el entorno ideal para desplegar tecnologías avanzadas de captura directa de CO₂, capaces de almacenar de forma segura y permanente el carbono extraído del aire.

El proyecto genera nuevas oportunidades laborales y fomenta la capacitación de jóvenes en ciencia, ingeniería y tecnología ambiental

Cómo funciona la captura de carbono en Kenia

El proyecto se basa en sistemas modulares que utilizan el excedente de energía térmica de las plantas geotérmicas. El proceso comienza al hacer circular aire por filtros con aminas, compuestos químicos que atrapan el CO₂ gracias a reacciones específicas.

Una vez saturados, estos filtros se calientan a temperaturas de entre 80 y 100 ℃ (176 y 212 ℉), lo que libera el gas, que luego se purifica y se inyecta bajo presión en formaciones de roca basáltica a gran profundidad. Allí, el CO₂ reacciona con los minerales y se convierte en roca sólida, quedando almacenado de manera permanente.

Este mecanismo, conocido como mineralización, ofrece ventajas sobre otros métodos tradicionales como la reforestación: garantiza que el carbono no vuelva a la atmósfera y aprovecha los recursos naturales de la región para lograr un impacto ambiental duradero, de acuerdo con el análisis del MIT.

La tecnología de captura directa de CO₂ aprovecha el excedente de energía de plantas geotérmicas para transformar el carbono en roca sólida

Innovación al servicio del desarrollo económico

La ambición de Kenia no se limita a la protección ambiental. El Gran Valle del Carbono está pensado como motor de crecimiento económico y social.

El país cuenta con una población joven y dinámica: cerca de seis millones de personas menores de treinta años enfrentan actualmente desafíos de desempleo y subempleo. La creación de empleos calificados, la capacitación en ingeniería, ciencia y tecnología y la colaboración con universidades locales son pilares de la estrategia nacional.

Empresas tecnológicas globales y socios internacionales han apostado por el proyecto, financiando pruebas piloto y adquiriendo créditos de carbono que permiten escalar la iniciativa. Esta red de alianzas facilita la transferencia de conocimiento, la llegada de inversiones y la consolidación de un ecosistema de innovación que podría replicarse en otros países africanos y tropicales.

La visión es clara: posicionar a Kenia como líder en tecnologías de captura de carbono y demostrar que es posible combinar crecimiento económico con compromiso ambiental.

El mecanismo de mineralización desarrollado en Kenia asegura un almacenamiento permanente de CO₂ y supera la efectividad de la reforestación

Un modelo africano con proyección global

El Gran Valle del Carbono ha captado la atención de organismos internacionales y expertos en cambio climático. La experiencia keniata se analiza en foros globales como la Conferencia de las Partes (COP) y despierta interés en gobiernos que buscan soluciones tecnológicas para alcanzar las metas del Acuerdo de París.

La escalabilidad del modelo permite imaginar un futuro en el que países del sur global integren sistemas similares, adaptados a sus propios recursos y contextos. Además del impacto en la reducción de emisiones, el proyecto impulsa la diversificación de la economía nacional y fortalece la posición de Kenia en debates globales sobre energía limpia y desarrollo sostenible.

La alianza entre el sector público, empresas y centros de investigación locales refuerza la proyección internacional del país y sienta las bases para una nueva generación de profesionales africanos dedicados a la ciencia y la tecnología ambiental, según reveló el MIT.

Desafíos y perspectivas a futuro

El camino no está exento de retos. La tecnología de captura directa de carbono aún enfrenta el desafío de reducir sus costos: el precio actual de almacenar una tonelada de CO₂ supera los USD 400, cifra que debe descender para competir con soluciones naturales como la reforestación. Los impulsores del proyecto, sin embargo, confían en que la innovación y el aumento de la escala permitirán optimizar la eficiencia y ampliar la capacidad operativa, que hoy se estima en unas 10.000 toneladas anuales.

El Gran Valle del Carbono posiciona a Kenia como referente en debates globales sobre energía limpia y soluciones climáticas sostenibles

A mediano plazo, Kenia prevé expandir la red de plantas de captura, mejorar la infraestructura de almacenamiento y consolidar la formación de técnicos y científicos locales. El objetivo es claro: transformar el Valle del Rift en un laboratorio a cielo abierto donde la ciencia africana lidere la lucha contra el cambio climático.

Ciencia, oportunidades y una apuesta de futuro

El Gran Valle del Carbono representa mucho más que un avance tecnológico. Es una apuesta estratégica del Estado keniata para aprovechar su geografía, su juventud y su capacidad de innovación al servicio de un desarrollo sostenible e inclusivo. Si logra cumplir sus metas, el proyecto podría marcar un antes y un después en la relación entre África y la agenda climática internacional.

Kenia, con su apuesta por el carbono y la ciencia, se proyecta como ejemplo de cómo un país emergente puede liderar soluciones globales. El Valle del Rift, símbolo de cambio y resiliencia, se prepara para convertirse en el corazón de la nueva revolución ambiental africana.