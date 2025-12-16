Medio Ambiente

Contaminación en ríos y arroyos de Buenos Aires: alertan por los niveles de residuos de medicamentos

Un análisis realizado por científicos del CONICET ahondó en la presencia de restos de 16 fármacos en cursos de agua que atraviesan zonas urbanas y rurales

Guardar
El estudio diferenció la frecuencia
El estudio diferenció la frecuencia de aparición de los compuestos farmacéuticos en el agua en cuatro categorías, según sus niveles: dominantes, frecuentes, raros y ocasionales, permitiendo caracterizar su distribución y persistencia en el ambiente (Gastón Taylor)

Un estudio científico analizó la contaminación de aguas por fármacos en ríos y arroyos de la región metropolitana de Buenos Aires. El trabajo se publicó en la revista Environmental Toxicology and Chemistry y fue realizado por especialistas del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA).

Los expertos se centraron en la toma de muestras en diversos afluentes del Río de la Plata: los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo, así como los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado —que atraviesan las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada— y el Espinillo, en el partido de Magdalena.

El estudio reveló que en las zonas rurales se detecta un promedio de dos o tres fármacos en el agua, mientras que en los tramos urbanos aparecen residuos de prácticamente todos los medicamentos analizados, que suman 16. Daniela Pérez, becaria del CONICET en el CIM y primera autora del trabajo, detalló: “La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes”.

“Por ejemplo, el sildenafil, la droga indicada para las disfunciones eréctiles, tiene mucha mayor presencia en los meses de verano, lo cual se asocia a un aumento de la actividad sexual en esa época”, precisaron en un comunicado.

Según Carriquiriborde, la relación entre
Según Carriquiriborde, la relación entre asentamientos humanos, presencia de servicios sanitarios y calidad del agua superficial es directa y explica en gran parte la contaminación por fármacos en la región metropolitana (Gastón Taylor)

El análisis de científicos del CONICET clasificó los compuestos en cuatro categorías según su frecuencia y concentración: dominantes, frecuentes, raros y ocasionales.

“También inciden otros factores como la época del año y, con ella, el clima y los hábitos de las personas”, añadió Pérez. “Durante el invierno, las prescripciones de todos los medicamentos en general están incrementadas, algo que indica un alza en la ocurrencia de enfermedades, y que en el estudio se ve claramente con el caso del salbutamol, utilizado para el asma y otras afecciones respiratorias, típicas del clima frío”, señala la experta en el comunicado.

Y añade que las precipitaciones dejan su marca, y entonces las temporadas de lluvias se relacionan con una dilución de las aguas, y por tanto con una menor traza de ciertos compuestos.

Los detalles del estudio

El análisis abarcó desde zonas rurales hasta áreas urbanizadas, permitiendo comparar el efecto de la densidad poblacional y la infraestructura sanitaria sobre la presencia de residuos farmacéuticos en el agua.

Los residuos de paracetamol en
Los residuos de paracetamol en los ríos y arroyos del estudio resultaron mucho más elevados que los niveles internacionales, lo que indica una ingesta superior en comparación con otras regiones del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tramo final del estudio, los investigadores destacaron que los cursos de agua que reciben descargas de plantas de tratamiento presentan los niveles más elevados de contaminación. Sin embargo, también se detectaron cantidades significativas de fármacos en zonas sin cloacas, lo que sugiere la existencia de descargas clandestinas, pozos ciegos y posibles filtraciones desde rellenos sanitarios mal impermeabilizados. Según Pedro Carriquiriborde, investigador del CONICET en el CIM, esto podría estar facilitando el paso de residuos a las aguas subterráneas y, posteriormente, a las superficiales.

La hipótesis central del equipo era que existe una relación directa entre la presencia de asentamientos humanos, la disponibilidad de servicios sanitarios y la calidad del agua superficial, especialmente en lo que respecta a la contaminación por medicamentos. Carriquiriborde explicó: “Nuestra hipótesis de trabajo era que existe una relación entre la presencia o no de asentamientos humanos y la disponibilidad o no de servicios, y su impacto sobre la calidad del agua superficial, en particular en lo relativo a la contaminación por fármacos”. Los medicamentos llegan al ambiente principalmente a través de la excreción humana y animal, así como por la eliminación inadecuada de residuos.

Al comparar los resultados con datos internacionales, los investigadores hallaron similitudes y diferencias notables. La carbamazepina, por ejemplo, aparece en concentraciones similares a las registradas en otros países, dado que es un medicamento ampliamente prescripto en más de cien naciones. Sin embargo, el caso del paracetamol resulta llamativo: “Los residuos de ese medicamento aquí son altísimos comparados con los niveles internacionales, lo cual indica una ingesta mucho mayor. Esto ya se había observado, y nuestro trabajo aporta nuevas evidencias que lo confirman”, afirmó Carriquiriborde.

El trabajo fue el primero
El trabajo fue el primero en la región en comparar sistemáticamente áreas rurales y urbanizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también identificó particularidades en el consumo de psicofármacos. Se observó una baja presencia de ciertos compuestos que son habituales en el hemisferio norte, y una mayor frecuencia de otros que reflejan preferencias regionales. Los autores sostienen que estas diferencias responden a singularidades locales en los patrones de prescripción y consumo de medicamentos para la salud mental.

La investigación se destaca por ser la primera en la región que aborda la contaminación por fármacos en aguas superficiales con un diseño de muestreo orientado a responder preguntas específicas sobre la relación entre los patrones de poblamiento y la presencia de estos contaminantes. El equipo comparó áreas rurales y urbanizadas, así como zonas con y sin plantas cloacales, y concluyó que la infraestructura sanitaria influye de manera determinante en los niveles de contaminación, aunque la ausencia de cloacas no garantiza la ausencia de residuos farmacéuticos.

Carriquiriborde subrayó la importancia de comprender el ciclo completo del consumo y eliminación de medicamentos: “Comparamos áreas rurales y pobladas, y urbanizadas con y sin plantas cloacales, y encontramos que los cursos de agua que reciben descargas de plantas de tratamiento poseen los mayores niveles de contaminación. No obstante, las cantidades también son altas en ausencia de cloacas, lo cual revela que, por la relevancia de las descargas clandestinas, pozos ciegos, e incluso quizás a través de rellenos sanitarios incorrectamente impermeabilizados, los residuos podrían estar alcanzando las aguas subterráneas y de allí las superficiales”.

Pérez enfatizó la necesidad de tomar conciencia sobre el destino de los medicamentos descartados: “Se trata de comprender que lo que ingerimos y descartamos no termina su ciclo en el inodoro o el tacho de basura, sino que va a algún sitio, y por lo general es el agua o la tierra, y esto es algo que afecta al ambiente y por ende a todos los seres vivos”.

Temas Relacionados

ContaminaciónRíosArroyosBuenos AiresMedicamentosFármacosúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo el cambio climático impulsa nuevas amenazas de enfermedades transmitidas de animales a humanos

Un estudio internacional analizó de qué modo la temperatura, la humedad y las precipitaciones influyen sobre la presencia y transmisión de patologías

Cómo el cambio climático impulsa

Qué es el carbono azul y por qué un error en su cálculo podría afectar las estrategias de conservación ambiental

Un estudio Peck advierte que medir incorrectamente este recurso natural puede sobrevalorar su aporte frente al cambio climático. Por qué este hallazgo obliga a revisar modelos y adaptar políticas para una gestión ambiental más precisa y eficaz

Qué es el carbono azul

Científicos analizaron cómo cambió la genética de un oso pardo que convive cerca de humanos

Expertos de Italia y Francia investigaron rasgos de esta especie, que suele transitar en entornos rodeados de pueblos y carreteras

Científicos analizaron cómo cambió la

Robles en riesgo en Estados Unidos: los herbicidas agrícolas acelerarían la desaparición de especies nativas en Illinois

Diversos estudios advierten sobre impactos en árboles centenarios y el delicado balance ambiental; mientras los especialistas insisten en la necesidad de proteger el paisaje local y sostener prácticas responsables para evitar daños persistentes, asegura Smithsonian Magazine

Robles en riesgo en Estados

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Un equipo de Italia, Estados Unidos y Australia analizó datos de miles de chicos y adolescentes. Detectó que los regímenes basados en plantas requieren atención especial a nutrientes clave para garantizar un buen crecimiento

El mayor estudio sobre dietas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto de Gwyneth Paltrow

El impacto de Gwyneth Paltrow en la moda global: siete looks que revolucionaron las alfombras rojas

Miguel Uribe se despachó contra el Centro Democrático e insinuó responsabilidad en el asesinato de su hijo: “Parte de ese hostigamiento lo llevó a la muerte”

Beca Rita Cetina: qué letras reciben su pago el próximo jueves 18 de diciembre

“Me atacaron en pandilla”, Noroña recuerda su agresión en el Senado por la pelea en el Congreso de la CDMX

Asesinaron a tres personas y los dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

INFOBAE AMÉRICA
Cientos de personas protestan en

Cientos de personas protestan en Túnez contra la falta de libertades por cuarto sábado consecutivo

Enfrentamientos armados entre dos localidades de Guatemala dejan al menos cinco fallecidos

Miles de personas protestan en Hungría tras un escándalo de abusos en centros de menores

Orbán, sobre la inmovilización de activos rusos por parte de la UE: "Es una declaración de guerra"

UNICEF alerta de un aumento de los desplazamientos infantiles por la escalada de violencia en el este de RDC

ENTRETENIMIENTO

Fergie se reúne con los

Fergie se reúne con los Black Eyed Peas siete años después de dejar el grupo

Las últimas horas de Rob Reiner antes de ser encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

Kate Hudson sorprende con su nuevo álbum: “Siempre fui música, pero nunca tuve el coraje de hacer algo con ello”

Angelina Jolie y un testimonio de superación que invita al diálogo: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”

Niegan fianza al hijo de Rob Reiner tras ser encontrado responsable de asesinar a sus padres