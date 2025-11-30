Medio Ambiente

Descubren que los pulpos usan cada brazo para tareas distintas y revelan una coordinación única

Un estudio publicado en Scientific Reports muestra que estos cefalópodos asignan funciones específicas a sus brazos delanteros y traseros, un hallazgo que redefine su inteligencia corporal y abre nuevas claves para la neurociencia y la robótica

Guardar
Un estudio en Scientific Reports
Un estudio en Scientific Reports revela que los pulpos asignan funciones distintas a sus brazos delanteros y traseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio científico publicado en Scientific Reports ha demostrado que los pulpos no utilizan todos sus brazos de la misma manera: los delanteros se especializan en la exploración, mientras que los traseros se encargan principalmente de la locomoción.

Esta investigación, destacada por Muy Interesante, aporta una nueva perspectiva sobre la inteligencia corporal de estos cefalópodos y revela que su coordinación motora es más sofisticada de lo que se pensaba.

Diferenciación de funciones entre los brazos

El hallazgo principal, según detalla Muy Interesante, es que los pulpos asignan funciones específicas a sus extremidades. Los dos pares de brazos más cercanos a los ojos son los más activos durante las tareas de exploración, como alcanzar rocas, inspeccionar conchas o investigar el sustrato marino. Estos fueron responsables del 64% de todas las acciones observadas en el estudio.

Por su parte, los brazos traseros —los pares tres y cuatro— se emplean con mayor frecuencia para desplazarse, elevar el cuerpo o adoptar posturas defensivas. Así, mientras la parte frontal del animal explora, la retaguardia lo impulsa y sostiene.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo liderado por Chelsea O. Bennice y Roger T. Hanlon analizó 25 vídeos grabados entre 2007 y 2015 en seis regiones marinas, que incluyeron desde las costas de Vigo (España) hasta arrecifes coralinos del Caribe.

Los brazos delanteros de los
Los brazos delanteros de los pulpos, ubicados cerca de los ojos, se utilizan principalmente para explorar el entorno marino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron a los pulpos en su entorno natural, lo que permitió documentar comportamientos auténticos en ecosistemas complejos. En total, se registraron 3.907 acciones individuales de brazos, clasificadas en 12 tipos de movimientos, como alcanzar, levantar, enrollar o agarrar.

Además, se analizaron 6.781 casos de deformaciones en distintas zonas del brazo —proximal, media o distal—, lo que permitió identificar patrones claros en el uso de las extremidades.

Coordinación por pares, no por lados

El estudio, citado por Muy Interesante, también describe que los pulpos coordinan sus brazos por pares, en lugar de mostrar una lateralización izquierda-derecha como la que se observa en algunos mamíferos. Ambos lados del cuerpo actúan en tándem, sincronizados para tareas específicas, lo que sugiere una forma de especialización funcional única en el reino animal.

Uno de los aspectos más notables de estos animales es su sistema nervioso descentralizado. Aproximadamente dos tercios de las neuronas del pulpo se encuentran distribuidas en los propios brazos, lo que permite que cada uno tome decisiones de forma local.

Cada brazo puede tomar decisiones de forma local: detectar texturas, sabores, movimientos y actuar sin necesidad de consultar con la “cabeza”, señala Muy Interesante.

Esta arquitectura permite que el pulpo realice múltiples acciones simultáneas, como enrollar un brazo, alargar otro, sujetar un objeto y desplazarse al mismo tiempo. El extremo distal del brazo, o la punta, resultó ser la parte más activa, responsable del 47% de todas las deformaciones registradas.

Cada brazo del pulpo puede
Cada brazo del pulpo puede tomar decisiones locales, como detectar texturas, sabores y movimientos (Archivo. EFE/Patrick Seeger)

Aplicaciones en robótica y neurociencia

Las implicaciones de este descubrimiento van más allá de la biología marina. El análisis detallado de la coordinación y especialización de los brazos del pulpo ha despertado el interés de la neurociencia y la robótica blanda.

Ingenieros de todo el mundo buscan replicar la movilidad y sensibilidad de estos tentáculos en dispositivos robóticos capaces de operar en espacios reducidos, manipular objetos delicados o desplazarse por terrenos irregulares.

El desglose jerárquico del movimiento del pulpo —comportamiento, acción, deformación— que ofrece este estudio podría servir como modelo para el desarrollo de nuevas tecnologías.

El trabajo también deja abiertas varias preguntas para futuras investigaciones. Entre ellas, si existen diferencias en la especialización de los brazos entre distintas especies de pulpos, cómo influye el entorno en el patrón de uso de las extremidades y de qué manera se desarrollan estas preferencias a lo largo de la vida del animal. Estas cuestiones, planteadas en el artículo de Muy Interesante, abren nuevas líneas de investigación sobre la evolución de la inteligencia y la coordinación motora en los cefalópodos.

El pulpo, además de su capacidad para el camuflaje, destaca por su maestría en el control del movimiento, convirtiéndose en un referente para el estudio de la inteligencia animal y la inspiración en el diseño de tecnologías avanzadas.

Temas Relacionados

PulposInteligencia animalCoordinación motoraBiología marinaScientific ReportsMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Mate, ciencia y salud bucal: cómo la infusión podría ayudar a proteger los dientes

Hoy es el Día Nacional del Mate en la Argentina. Científicos de Brasil y los Estados Unidos hicieron experimentos en animales y células humanas. Postularon que el consumo de yerba mate podría restaurar la capacidad antioxidante. Qué opinan expertos consultados por Infobae

Mate, ciencia y salud bucal:

Día Mundial del Oso Hormiguero: el curioso papel de la cola en la vida del gigante sudamericano

Científicos de Brasil y el Reino Unido hicieron un seguimiento que les permitió descubrir que la cola del mamífero es esencial para su día a día, desde regular la temperatura hasta proteger a sus crías en la selva. Por qué el hallazgo importa para su mejor protección

Día Mundial del Oso Hormiguero:

Un brote viral amenaza la supervivencia de los últimos guacamayos azules libres en Brasil

Se trata de una enfermedad incurable que afecta a todos los ejemplares silvestres de esta especie emblemática, protagonista de la recodada película de animación “Río”. Cómo esta situación afecta las expectativas de recuperación tras años de esfuerzos

Un brote viral amenaza la

La pérdida de hábitats y la urbanización reducen la capacidad de los ecosistemas para recuperarse, alerta un estudio global

La simplificación de comunidades y la disminución de funciones compartidas dejan a los sistemas naturales más vulnerables frente a crisis, al tiempo que comprometen procesos como la polinización, la regeneración y la protección contra alteraciones ambientales futuras

La pérdida de hábitats y

Prueban que los residuos de tabaco impactan en los niños, aunque vivan en casas libres de humo

Investigadores de Estados Unidos detectaron biomarcadores de exposición a esa sustancia tóxica en menores de edad que habitan viviendas donde nadie fuma. Cómo comprobaron que los contaminantes se mantenían en prendas, muebles y juguetes

Prueban que los residuos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Carlos Caicedo abrió la posibilidad

Carlos Caicedo abrió la posibilidad de reconciliarse con Petro, pero puso condiciones: “Estamos dispuestos a un diálogo constructivo”

Sorteo Extraordinario de Colombia resultados 29 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $14.000 millones

Una jubilada pierde 22.918 euros de su pensión después de que su hijo se empadronase en el mismo domicilio: tenían unos ingresos superiores a los permitidos

Las hipótesis que rodean el asesinato del abogado Percy Ipanaqué: siete disparos, dos motos y un crimen que remeció Piura

Gustavo Petro habló de la reforma pensional y Carolina Arbeláez lo desmintió: “Es un programa que ya existía”

INFOBAE AMÉRICA
Gabriela Guillén, esquiva con al

Gabriela Guillén, esquiva con al prensa al preguntarle por la supuesta demanda a Bertín Osborne

La Fiscalía pide arresto domiciliario para el general Augusto Heleno, acusado de golpe de Estado, por alzhéimer

La Fiscalía de EEUU imputará por asesinato en primer grado al individuo acusado de disparar a la Guardia Nacional

La ONU acusa al Ejército de Birmania de "suprimir activamente la participación" en las elecciones de diciembre

La presidenta de Amama califica de "paripé" la mesa de seguimiento de los cribados del SAS ante "la falta de resultados"

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher rompió su sobriedad

Liam Gallagher rompió su sobriedad tras el cierre de la gira de Oasis: “Me tomé unas cervezas”

George Clooney y Adam Sandler revelan detalles sobre fama y retos en Hollywood

Así es la conexión entre “Stranger Things 5” y la obra teatral “Stranger Things: The First Shadow”

Los hermanos Duffer rindieron homenaje a su maestra de la escuela con un rol clave en “Stranger Things”

Robin Williams y la decisión que cambió su carrera: por qué nunca aceptó papeles violentos