Por qué los grillos son protagonistas de las temporadas cálidas y consejos para mantenerlos fuera del hogar

Durante las semanas de mayor actividad, que suelen durar entre cuatro y seis semanas, los grillos pueden causar molestias significativas en áreas urbanas, pero su número disminuye gradualmente tras ese periodo, explican los especialistas. Foto: larazon.es

Las bandas de grillos que cada año invaden áreas urbanas y suburbanas se convierten en los verdaderos protagonistas de las temporadas cálidas. Estos insectos, con su aparición masiva y su ruidoso canto, llaman la atención de quienes se encuentran con miles de ellos acumulados alrededor de edificios, estaciones de servicio y negocios.

Aunque su presencia puede resultar molesta, expertos de la Universidad Texas A&M aclaran que estos enjambres no representan ningún peligro real. Los grillos de campo, a pesar de su tendencia a invadir espacios en grandes cantidades, no muerden ni pican. En su lugar, su mayor “molestia” radica en el ruido constante que generan los machos al cantar para atraer a las hembras, sobre todo cuando logran colarse en los hogares. Afortunadamente, este fenómeno es temporal y varía en intensidad cada año.

Wizzie Brown, especialista en manejo integrado de plagas del Servicio de Extensión AgriLife del Departamento de Entomología de Texas A&M, explica que la formación de estos grupos es cíclica y normal en determinadas épocas del año. “Estos enjambres se forman todos los veranos y, en algunos casos, también en otoño”, dijo Brown. Sin embargo, recalca que no hay razón para alarmarse, ya que los grillos no hacen daño más allá de su molesta presencia y del ruido que generan.

Los grillos de campo aparecen en grandes cantidades durante el verano y otoño, su actividad aumenta con la llegada de frentes fríos, aunque resultan molestos no representan una amenaza para las personas, afirman los especialistas. (Grillos capos)

La formación de estos enjambres se debe principalmente a dos factores: la llegada de frentes fríos y la iluminación artificial. Según Brown, los grillos de campo nacen a principios de la primavera y alcanzan la edad adulta en tres meses. Durante el verano, cuando el calor aumenta, estos insectos buscan lugares frescos para refugiarse. Brown afirma que “el momento en que llegan los frentes fríos es lo que activa la actividad de los grillos, ya que no les gusta el calor”.

Además del clima, la luz juega un papel crucial en la concentración de grillos. Los edificios con iluminación intensa, que permanece encendida desde el anochecer hasta el amanecer, atraen a los grillos en grandes cantidades. Brown menciona que “los grillos tienden a congregarse alrededor de las puertas de entrada de los negocios, estaciones de servicio y concesionarios de automóviles, donde las luces brillantes están encendidas toda la noche”. Las viviendas también pueden verse afectadas si tienen luces exteriores que permanecen encendidas durante la noche.

En las zonas más cálidas del estado, puede haber varias generaciones de grillos en un solo año. Los inviernos cálidos también influyen en el número de generaciones, lo que aumenta la población de grillos en determinadas temporadas. Brown detalla que, como ocurre con la mayoría de los insectos, la cantidad de grillos de campo aumenta, alcanza su punto máximo y luego disminuye de forma estacional. El período en el que los grillos se agrupan en grandes cantidades dura entre cuatro y seis semanas antes de que su número comience a reducirse.

Los grillos de campo son principalmente nocturnos y se alimentan de insectos muertos y vegetación durante la noche, mientras que durante el día prefieren mantenerse en un perfil bajo para evitar el calor, según los expertos. | Andina

Durante ese tiempo, Brown recomienda tomar medidas sencillas para minimizar la presencia de grillos cerca de las viviendas y negocios. Apagar las luces exteriores innecesarias puede reducir la posibilidad de atraer a estos insectos.

“La iluminación excesiva puede hacer que los grillos ingresen a las estructuras, especialmente si las puertas y ventanas no están adecuadamente selladas”, advierte el experto.

Para quienes buscan soluciones más permanentes, Brown sugiere utilizar bombillas especiales que sean menos atractivas para los insectos. Este tipo de iluminación puede ayudar a reducir la cantidad de grillos que se congregan alrededor de los hogares y negocios. Asimismo, asegura que sellar correctamente las entradas y mantener las ventanas cerradas puede ser una forma eficaz de evitar que estos insectos entren en los espacios interiores.