Frente a las olas de calor en Europa y EEUU, ¿cómo será el verano en la Argentina y el Cono Sur?

Millones de personas sufren la actual ola de calor mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo informe emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó esta semana al planeta que las actuales olas de calor récord registradas en Europa y América del Norte no se habrían producido sin el cambio climático inducido por el hombre, que hizo también que las altas temperaturas en China fueran mucho más altas este verano.

El alerta nació a partir de un estudio divulgado este martes por el grupo World Weather Attribution (WWA, por sus siglas en inglés), que remarcó cómo las temperaturas se dispararon en junio en el suroeste de Estados Unidos, mientras que en la zona del Mediterráneo, las olas de calor este julio provocaron incendios forestales y forzaron a la evacuación de miles de personas en la isla griega de Rodas.

Teniendo en cuenta este preocupante presente y habiendo sufrido el último verano austral muy sofocante, Infobae consultó a varios expertos en meteorología y ciencias de la atmósfera a analizar el alza de temperaturas que estamos viviendo y qué nos espera para los próximos meses en esta región sur del mundo.

Las temperaturas récord en el hemisferio Norte son un problema global (Photo by GIOVANNI ISOLINO / AFP)

Sergio Jalfin, meteorólogo, afirmó a Infobae que “no se puede proyectar las temperaturas del próximo verano en base a la ola de calor que sofoca al hemisferio norte. Las primeras proyecciones llegarán recién en el mes de octubre con el pronóstico trimestral que publica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De todos modos, la tendencia global muestra que tendremos olas de calor más frecuentes, más severas, que duren mayor cantidad de días y abarquen más zonas”, aseguró el experto.

Por su parte, Carlos Zotelo, licenciado en Ciencias de la Atmósfera del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS) del CONICET, expresó a Infobae: “En general, la gente se asusta pensando que lo que sucede en el hemisferio norte se va a replicar en el hemisferio sur, como ocurre en este caso con la extensa y profunda ola de calor. En principio, no hay una conexión directa, por lo menos en una escala de tiempo tan pequeña”, afirmó Zotelo.

Y agregó: “Si bien hay conexiones entre lo que sucede en cada hemisferio principalmente por las corriente marinas, estamos hablando de ciclos mucho más grandes”.

FOTO DE ARCHIVO. Una mujer camina por una calle mientras se protege del sol con un abanico, en medio de una alerta por ola de calor en Shanghái, China. 13 de julio de 2023. REUTERS/Aly Song

“Ahora bien, eso sería por un lado alentador, pero por otro lado hace unos años atrás hubo apenas dos olas de calor; después hubo cinco olas de calor. El año pasado, nueve olas de calor, es decir, va como en tendencia incrementándose. Si, además, sumamos que estamos en invierno, manejando valores máximos de temperatura típicos de inicios de primavera, con 20 a 22 grados en muchas localidades del centro del país, parecería entonces que vamos camino a un verano que va a estar complicado”, sostuvo Zotelo.

Para el experto, “se ve en todos los modelos, por lo menos de aquí hasta diciembre, temperaturas por encima de lo normal, no extremas, pero sí por encima de lo normal. Esto significa que la primavera va a ser un poquito más cálida que lo normal, como en el invierno. Si bien tuvo irrupciones de aire frío, fue un invierno benévolo, y de la misma manera, va a ser una primavera benévola, con temperaturas por encima de lo normal, lo cual lleva a pensar que puede repetirse un escenario como el del año pasado donde ya en septiembre o principalmente en octubre, manejábamos valores térmicos de inicios de diciembre”.

“Manejamos valores normales de enero y después tuvimos temperaturas por encima de lo normal, muy fuertes en marzo en abril y en principios de mayo con temperaturas que eran típicas de septiembre. Vamos camino a un fin de año similar, con temperaturas por encima de lo normal, con un inicio del verano más cálido, quizás anticipado también como sucedió el año pasado. Y parece que esta esta tendencia de tener un verano que arranca temprano y que se va más tarde, se va a repetir este año”, añadió el experto meteorólogo.

Un niño se refresca en una fuente con cascada en Yards Park, Washington (EE. UU.), en medio de la fuerte ola de calor que afecta la costa este de Estados Unidos. (EFE/Jim Lo Scalzo)

Récords de temperatura

Zotelo hizo mención de cómo se rompió el récord de temperatura máxima en el hemisferio norte este verano.

“En realidad en todo el planeta. Hubo más de 50 grados en el desierto de Nuevo México en Estados Unidos y también se registraron 80 grados y 8 décimas en el desierto de Sonora en Estados Unidos, según datos tomados con satélite y no con la estación meteorológica. La comunidad científica tiene que chequear ese dato. Pero de confirmarse, estamos hablando de que subimos un escalón, ya no manejamos máximas de 50 y tantos grados, sino pasamos a 80 y tantos. Y estamos hablando de un nivel de temperatura que no sé si el humano está dispuesto a soportar”, remarcó.

“Si esto empieza a hacer de forma recurrente estos valores, aunque sean desiertos, comienza a volverse este un poco descontrolado todo”, concluyó.

"El aumento de la temperatura es algo que ya estamos sintiendo estacionalmente de los últimos años", dijo uno de los expertos a Infobae (Foto AP /Ross D. Franklin)

Fernando Frassetto, meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) sostuvo que todavía no tiene información sobre cómo puede ser nuestro verano todavía. “El año pasado tuvimos ocho olas de calor. Y lo que podemos decir es que tenemos sobre todo en las cuencas cordillerana y patagónica una mayor oferta de agua, lluvia y nieve y eso es importante porque los últimos años se asociaron olas de calor intensas en el verano con sequía intensa”, afirmó Frasseto.

“En nuestras cuencas cordilleranas estamos teniendo buenas precipitaciones, que mejoran los derrames sobre los ríos pero por supuesto las hipótesis sobre el verano, no estrictamente por lo que esté pasando en el hemisferio norte, sino que por efecto del calentamiento global, el aumento de la temperatura es algo que ya estamos sintiendo estacionalmente de los últimos años. Así que seguramente la presencia de olas de calor sobre la región y con un evento Niño que tiende al calentamiento, de alguna manera vamos a sentir sus efectos”, pronosticó el especialista.

Una joven se refresca en el centro de Mesina, Sicilia en julio. (Photo by GIOVANNI ISOLINO / AFP)

Un julio muy cálido

Julio de 2023, que finalizará en cuatro días, va camino a ser el mes más caluroso jamás registrado en la historia meteorológica. Según los datos del ERA5 del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), financiado por la Unión Europea, las tres primeras semanas de julio ya han sido el período de tres semanas más caluroso del que se tengan datos, según publicó en su web la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

“No tenemos que esperar a finales de mes para saberlo. A falta de una mini Edad de Hielo en los próximos días, julio de 2023 batirá récords en todos los ámbitos”, declaró el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

En julio se han registrado ya las tres semanas más calurosas de la historia, los tres días más calurosos jamás registrados y las temperaturas oceánicas más altas de la historia para esta época del año”, declaró Guterres a los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York.

Un policía de tránsito trabaja en Las Vegas, en medio del calor abrasador del verano boreal (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

El 6 de julio, la temperatura media global diaria del aire en superficie superó el récord establecido en agosto de 2016, convirtiéndose en el día más caluroso jamás registrado, seguido de cerca por los días 5 y 7 de julio. Las tres primeras semanas de julio han sido el periodo de tres semanas más cálido jamás registrado. La temperatura media global superó temporalmente el umbral de 1,5° Celsius por encima del nivel preindustrial durante la primera y la tercera semana del mes.

Los expertos de la OMM explicaron que desde mayo la temperatura media mundial de la superficie del mar se ubicó muy por encima de los valores observados anteriormente para la época del año. Eso ha contribuido a que el mes de julio haya sido excepcionalmente cálido.

Turistas hacen cola para ingresar al Partenón en Grecia, en medio de una ola de calor récord (REUTERS/Louiza Vradi)

Es muy probable que julio de 2023 sea el mes de julio más cálido y también el mes más cálido jamás registrado, tras el mes de junio más cálido del que se tengan datos.

