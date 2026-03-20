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Droguerías del Dr. Simi en Colombia: alcanza 60 tiendas y suma nuevos servicios

Con presencia en más de 15 departamentos, la firma refuerza su modelo con consultas médicas accesibles y el lanzamiento de Colonia Simi

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La expansión de la cadena
La expansión de la cadena farmacéutica llega a más de 15 departamentos incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. (Infobae)

En Colombia, acceder a medicamentos a precios asequibles sigue siendo un desafío para muchos. En medio de ese panorama, la expansión de nuevas cadenas farmacéuticas empieza a cambiar la dinámica del sector, con propuestas enfocadas en cercanía y costos más bajos.

Con música, descuentos y regalos para los asistentes, Droguerías del Dr. Simi inauguró su tienda número 60 en el país, esta vez en Chapinero (Carrera 15 #92-49), a pocos pasos del Parque de la 93 en Bogotá. La apertura se realizó bajo una tradicional “simifiesta” para darle la bienvenida a esta nueva sede.

Un crecimiento acelerado

La llegada de Droguerías del Dr. Simi al país se produjo hace apenas año y medio, con su primera sede en La Candelaria, Bogotá, en agosto de 2024. Desde entonces, la compañía ya opera en más de 15 departamentos, con presencia en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia y Floridablanca.

La estrategia de posicionamiento de
La estrategia de posicionamiento de marca de Dr. Simi en Colombia incluye el uso de su icónica botarga para generar confianza. (Infobae)

Con 60 puntos de venta, la red continúa extendiéndose para facilitar el acceso a medicamentos de calidad en distintas regiones del país.

“Para nosotros, la llegada a Colombia es de alguna u otra manera gratificante. Trabajamos con laboratorios colombianos en su gran mayoría y buscamos que la gente tenga accesibilidad a medicamentos a precios justos”, afirmó Christian Villegas, gerente de la firma en Colombia.

Servicios de salud al alcance de todos

La multinacional, que cuenta con 10.000 droguerías en México y más de 600 en Chile, se ha propuesto llegar a 100 tiendas en Colombia antes de finalizar 2026. Su modelo diferencial combina la venta de medicamentos genéricos a bajo costo con servicios médicos de consulta general por 20.000 pesos.

Christian Villegas, gerente dela firma
Christian Villegas, gerente dela firma y Javier Hernández, director de ventas (Infobae)

Actualmente, seis sedes ya ofrecen consultas, y se prevé sumar nuevas especialidades como atención psicológica y odontológica en el corto plazo.

“Queremos replicar el esquema mexicano: llevar salud accesible a todos. No solo medicamentos, sino servicios médicos básicos al alcance de cualquier persona”, explicó a Infobae Javier Hernández, director de ventas.

Retos y estrategia de posicionamiento

Uno de los mayores retos en este proceso ha sido el posicionamiento de marca en un mercado altamente competitivo. Sin embargo, la compañía apuesta por un elemento que ya es icónico en otros países: su botarga.

El modelo de Droguerías del
El modelo de Droguerías del Dr. Simi combina venta de medicamentos genéricos a bajo costo con servicios médicos accesibles en Colombia. (Infobae)

La figura del Dr. Simi —reconocida en varias partes del mundo— busca convertirse también en Colombia en un símbolo de cercanía, confianza y acceso a la salud.

“El recibimiento de los colombianos ha sido espectacular; muchos nos han agradecido por llegar al país”, agregó Villegas.

Colonia Simi: impacto social y ambiental en Bogotá

La estrategia de expansión de Droguerías del Dr. Simi también contempla proyectos sociales y ambientales como Colonia Simi. Bajo el liderazgo de Víctor González Herrera y Astrid García Gallegos, dio el banderazo de salida de la primera Colonia Simi en el barrio Jerusalén, Ciudad Bolívar, Bogotá.

Colonia Simi, el nuevo proyecto
Colonia Simi, el nuevo proyecto social y ambiental de Dr. Simi, inicia en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, Bogotá. (Infobae)

El artista Julián Yubeimar Bonilla Molina lidera la creación de un mural que cubrirá 500 casas y 50.000 metros cuadrados, además de la remodelación de un centro comunitario que ofrecerá consulta médica y psicológica gratuita, comedor, huerto y cancha deportiva para 400 familias.

De acuerdo con información de la multinacional, este modelo, que ya beneficia a más de 14.000 personas en México, busca replicar su éxito en Colombia, promoviendo integración social y acceso a servicios de salud y espacios comunitarios.

Más de 500 casas serán
Más de 500 casas serán embellecidas con un mural y 400 familias accederán a servicios comunitarios integrales en Colonia Simi. (Infobae)

La expansión de Droguerías del Dr. Simi responde a la demanda creciente de medicamentos asequibles y atención médica cercana, reforzando su compromiso con la calidad de vida y la salud pública en Colombia.

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