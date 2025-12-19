Innovación, seguridad e IA: así avanza el ecosistema de pagos digitales en América Latina

Uno de los objetivos de Mastercard es construir una nueva era de comercio inteligente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización de los pagos en América Latina y el Caribe ha registrado un avance significativo, transformando la manera en que personas y empresas realizan sus transacciones. En este contexto, el 14º Foro Anual de Innovación de Mastercard se consolidó como un espacio relevante para la presentación de nuevas soluciones tecnológicas orientadas a fortalecer la seguridad, la inclusión y la eficiencia en el ecosistema financiero regional.

El evento reunió a líderes del sector de pagos, empresas fintech, pymes y socios tecnológicos, quienes analizaron el impacto de la inteligencia artificial y la ciberseguridad en la transformación digital de la región.

Crecimiento de la digitalización y el ecosistema fintech

El proceso de digitalización financiera en América Latina y el Caribe se refleja en cifras contundentes. De acuerdo con datos del informe Global Findex 2025, el 70% de la población ya dispone de una cuenta financiera, lo que evidencia una integración creciente de la banca y los servicios digitales en la vida cotidiana.

El ecosistema fintech de América Latina crece un 340% en la última década, superando las 3.000 empresas en 26 países. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, el ecosistema fintech ha mostrado un crecimiento del 340% en la última década, superando las 3.000 empresas en 26 países. Este dinamismo posiciona a la región como uno de los mercados más activos en innovación financiera a nivel global.

Sin embargo, el avance tecnológico también ha traído nuevos retos. Los ciberataques en la región aumentan a un ritmo del 25% anual, y la seguridad se ha convertido en la principal preocupación para los usuarios: el 83% de los consumidores prioriza la protección de sus datos y su dinero al elegir métodos de pago.

Nuevas soluciones para pymes y digitalización segura

Durante el foro, Mastercard presentó una renovada tarjeta de crédito dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes), que incorpora herramientas de ciberseguridad como My Cyber Risk e Identity Tech Protection.

Mastercard lanza una tarjeta de crédito para pymes con herramientas de ciberseguridad como My Cyber Risk e Identity Tech Protection. - (Mastercard)

Estas funciones buscan ayudar a los emprendedores a proteger sus negocios mientras avanzan en su digitalización. La suite de servicios para pymes incluye beneficios en digitalización, soporte y protección, reafirmando el compromiso de la compañía con el crecimiento y la resiliencia de este sector.

Mastercard Agent Pay: inteligencia artificial aplicada a los pagos

Uno de los anuncios más destacados fue la introducción de Mastercard Agent Pay en la región. Esta solución, basada en inteligencia artificial, está diseñada para facilitar transacciones seguras, transparentes y escalables en todo el ecosistema de pagos.

El programa cuenta con la colaboración de socios tecnológicos como Bemobi, Checkout.com, Davivienda, Evertec, Getnet, Inti, MagaluPay y Yuno, quienes serán los primeros en implementar este sistema. Se prevé que los emisores de la región comiencen a operar con Agent Pay a partir de febrero del próximo año.

Los ciberataques en pagos digitales aumentan un 25% anual, y el 83% de los usuarios prioriza la seguridad de sus datos y dinero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada transacción realizada mediante Agent Pay integra cuatro capas de control: consentimiento del usuario, autenticación tokenizada, trazabilidad por parte de los comercios y mayor aporte de datos por parte de los emisores. Este enfoque busca garantizar transparencia y confianza en cada operación.

Innovaciones en seguridad: IA, tokenización y prevención de fraude

La seguridad en los pagos digitales fue otro de los ejes centrales del foro. Mastercard ha empleado inteligencia artificial durante más de una década para prevenir fraudes, analizando patrones y anticipando amenazas. Solo en 2024, la compañía protegió más de 159 millones de transacciones en la región.

La tokenización y la solución Click to Pay también forman parte de la estrategia de seguridad. Click to Pay simplifica las compras al tokenizar las credenciales y reemplazar las contraseñas por sistemas biométricos, lo que permite a los consumidores disfrutar de experiencias digitales más ágiles y seguras.

Tendencias emergentes: criptomonedas y el futuro del comercio digital

El interés por los activos digitales continúa en aumento en la región. De acuerdo con el estudio Consumer Collective Insights, Economic Sentiment, el 54% de los colombianos, el 52% de los mexicanos y el 49% de los brasileños muestran disposición a utilizar criptomonedas o stablecoins para realizar compras.

El 70% de la población latinoamericana ya posee una cuenta financiera, reflejando el avance de la banca digital en la región. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Mastercard, a través de iniciativas como la Multi-Token Network (MTN) y Mastercard Move, impulsa la integración de la blockchain y la digitalización de activos, facilitando transacciones B2B programables, liquidaciones y pagos transfronterizos seguros en colaboración con fintechs y plataformas cripto.

La visión de la compañía apunta a un ecosistema donde la inteligencia artificial, la tokenización y los activos digitales convergen para crear un comercio más inteligente, seguro y conectado, abriendo nuevas posibilidades para la economía digital de América Latina y el Caribe.