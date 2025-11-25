Cuenta regresiva para la llegada de la nueva HIMLA al Perú: una pick-up accesible desde US$ 22,990

Foto: Difusión

La industria automotriz peruana suma un nuevo competidor con la próxima llegada de una pick-up que promete redefinir el segmento. Fabricada para abordar tanto el trabajo diario como la aventura más exigente, este modelo estará disponible en concesionarios a nivel nacional con precios desde $22,990 (S/ 83,913), según informó Chery, la marca responsable del lanzamiento.

Denominada HIMLA, es el primer modelo pick-up de Chery para América Latina. El lanzamiento tuvo su debut en la Cordillera de los Andes de Chile, donde periodistas y expertos de toda la región probaron en condiciones reales su desempeño en caminos de alta montaña, pendientes y terrenos no pavimentados.

La presentación contó con la participación del montañista chileno Eugenio Guzmán, quien reflexionó sobre la inteligencia y el equilibrio requeridos para “subir y bajar de la montaña”. Junto a Guzmán, el piloto Ignacio Casale, tricampeón del Rally Dakar, asistió como embajador y resaltó la versatilidad y resistencia de la pick-up.

Foto: Difusión

Inspirada en desafíos extremos y lista para el mercado peruano

Según Chery, la HIMLA toma su nombre y concepto del Himalaya y conecta simbólicamente con los Andes, destacando la capacidad del vehículo para superar retos y adaptarse a los diferentes climas y exigencias de la región. La firma también destaca que la estructura reforzada de esta nueva pick-up soporta ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos, además de haber sido sometida a pruebas equivalentes a un millón de kilómetros y más de 1,400 horas de ensayos de corrosión acelerada.

Su lanzamiento en Perú se realizará a fines de noviembre en Arequipa, donde se espera la asistencia de medios, clientes y aficionados al motor para conocer de cerca la nueva pick-up.

Potencia, tecnología y versatilidad

En cuanto a especificaciones técnicas, este vehículo está equipado con un motor 2.3 Turbo Diésel que entrega 161 caballos de fuerza y 420 Nm de torque máximo, con transmisión manual o automática E-Shift, y opciones tracción 4x4, todas homologadas bajo la norma Euro 6C. Dispone de una caja de carga de 1,267 litros, con 36 puntos de anclaje, capacidad útil de 1,000 kg y un remolque de hasta 3 toneladas.

Foto: Difusión

De acuerdo a sus creadores, la HIMLA está pensada para responder a las necesidades del sector agrícola, industrial y minero, y a la vez ofrecer confort familiar. Por dentro, integra una cabina con asientos en cuero sintético, pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto e iluminación ambiental LED personalizable.

En materia de seguridad, la pick-up ofrece seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS y EBD, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente (Hill Hold Assist) y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS).

Integración en la red nacional y respaldo internacional

Según Chery, la HIMLA estará disponible en toda su red de concesionarios en el Perú, con un bono de $1,800 (S/ 6,570) al financiar con Santander Consumer. La marca, que suma más de 15 millones de usuarios en 80 países y 22 años liderando exportaciones de vehículos en China, destaca su capacidad de innovación, su servicio postventa y la conexión directa con sus clientes en el mercado peruano.

Asimismo, resalta que este lanzamiento marca una nueva etapa en su estrategia regional, al ingresar por primera vez al segmento de pick-ups con un modelo robusto, inteligente y adaptado a los desafíos del Perú y América Latina.