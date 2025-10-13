America Inhouse

Viajes inteligentes: cómo elegir experiencias completas y obtener beneficios inesperados

Reservar vuelos, hotel, traslados y experiencias en un solo sitio transforma la manera de viajar, sobre todo cuando esto implica recibir obsequios por tu viaje

Por Soledad Victoria

Plataformas integrales como YA VAS permiten reservar vuelos, hoteles y actividades en un solo sitio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar hoy implica mucho más que desplazarse de un lugar a otro. Para miles de mexicanos, el auténtico valor del viaje reside en la experiencia completa, desde la planificación hasta el regreso. La flexibilidad, la digitalización y la personalización se han convertido en expectativas habituales, tanto para familias que buscan descanso como para jóvenes que desean explorar el mundo con libertad.

La evolución del turismo se refleja en la preferencia por soluciones integrales, donde alojarse, trasladarse y disfrutar de actividades únicas forman parte de un mismo proceso. Contar con plataformas que ofrezcan estos servicios ya no es un lujo, sino una necesidad que garantiza mayor tranquilidad y optimización de recursos.

Todo en uno: la opción favorita para viajar

En la era digital, el proceso de reserva es intuitivo y la asistencia personalizada elevan la comodidad y seguridad del viajero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas que incorporan una gama de soluciones dirigidas tanto a viajeros frecuentes como a quienes buscan su primera aventura han ganado popularidad. Una de ellas es YA VAS, cuyo catálogo destaca paquetes de vuelo + hotel en destinos nacionales e internacionales, todos con equipaje de mano gratuito incluido en cada compra. El usuario puede gestionar el viaje completo - desde el boleto de avión hasta la reserva en alguno de los hoteles más reconocidos- todo desde un sólo punto de contacto.

Además, la opción de rentar autos y traslados permite que cada viajero adapte su experiencia a sus propios intereses y necesidades. La oferta se amplía con actividades para todos los gustos y edades: paseos en barco, nado con delfines, recorridos por el Gran Cañón, itinerarios de esnórquel, y más.

La opción de rentar autos y traslados personaliza cada viaje según los intereses del usuario.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para reservar es intuitivo y rápido, eliminando complicaciones y elevando la comodidad desde la etapa de planificación. La asistencia personalizada es uno de sus plus: un equipo disponible para resolver detalles operativos por teléfono o en línea, asegura que cada usuario obtenga respaldo en cada paso del trayecto.

Beneficios permanentes

YA VAS busca proporcionar una experiencia libre de sorpresas, con ventajas para quienes viajan solos, en pareja o en familia. Entre los beneficios más destacados figuran las tarifas preferenciales, resultado de convenios con las principales cadenas hoteleras en múltiples destinos. Así, el descanso y la calidad del alojamiento siempre están garantizados.

La promesa de mejor precio garantiza el acceso a ofertas competitivas: si el usuario encuentra una tarifa más baja en otro sitio para el mismo paquete, recibe automáticamente un cupón de 1.000 pesos para su siguiente compra. De este modo, la transparencia y el compromiso se convierten en parte fundamental de la propuesta.

Plataformas integrales como YA VAS permiten reservar vuelos, hoteles y actividades en un solo sitio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flexibilidad y optimización del presupuesto son dos exigencias clave para el público actual. YA VAS responde con servicios integrados, asesoría honesta y facilidades que minimizan el estrés de las reservas, desde el primer clic hasta el regreso a casa.

Sorpresa para los viajeros

En el marco de sus seis años de presencia en el sector, YA VAS celebra junto a los viajeros que le han dado vida a la marca. Durante este aniversario, la agencia estará otorgando regalos especiales, sorpresas y premios para agradecer la confianza durante este tiempo.

Todas sus dinámicas estarán disponibles a través de redes sociales y su plataforma digital, permitiendo que los usuarios habituales y quienes se suman por primera vez participen en promociones enfocadas en mejorar su experiencia o incentivar la planeación de una nueva aventura.

