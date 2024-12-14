La modernización tecnológica de las redes móviles: Clave para el desarrollo en el Perú

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo tecnológico es una necesidad estratégica para países como el Perú, donde la conectividad se ha convertido en un pilar fundamental para la educación, el comercio, la salud y la integración social. La renovación de redes móviles, en particular, es una palanca clave para garantizar que millones de peruanos puedan acceder a servicios digitales de calidad que impulsen su progreso.

Con la creciente demanda de datos móviles, es esencial contar con redes robustas, eficientes y sostenibles que por un lado mejoren la experiencia del usuario al brindar mayor velocidad y cobertura, mientras que por el otro preparan el camino para avances tecnológicos como el despliegue de redes 5G, ciudades inteligentes y soluciones basadas en inteligencia artificial.

La transformación tecnológica en telecomunicaciones impacta en el presente y construye la infraestructura del futuro. Esto debido a que una red móvil de última generación permite a los usuarios disfrutar del streaming sin interrupciones, videollamadas de alta calidad y una conectividad confiable incluso en los lugares más remotos. Además, para las empresas, significa un entorno más favorable para la innovación, el crecimiento económico y la expansión hacia nuevos mercados.

Movistar lidera la renovación tecnológica

En este contexto de transformación, Telefónica del Perú ha dado un paso decisivo al anunciar la puesta en marcha de la Nueva Red Móvil Movistar, el proyecto de renovación tecnológico más ambicioso en la historia de la compañía en el país. Esta iniciativa abarca la modernización de más de 5,000 estaciones base a nivel nacional, con una inversión significativa en tecnología de última generación.

Telefónica del Perú impulsa la modernización tecnológica con la Nueva Red Móvil Movistar.(Cortesía Telefónica del Perú)

La primera etapa del proyecto ya ha comenzado en Lima, en distritos emblemáticos como San Juan de Lurigancho, Independencia, Los Olivos, Ate y San Martín de Porres. Las primeras 300 estarán listas para el cierre del 2024.

“La puesta en marcha del proyecto de la Nueva Red Móvil Movistar marca el inicio de una transformación nacional en conectividad móvil, la más ambiciosa que hemos emprendido, que beneficiará a millones de peruanos y mejorará su acceso a servicios digitales de calidad”, destacó Elena Maestre, presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú, durante el lanzamiento oficial de la red móvil desde el Network Operation Center (NOC), en Surquillo.

La Nueva Red Móvil incorpora tecnologías avanzadas como Single RAN, Massive MIMO e inteligencia artificial, lo que permitirá optimizar el espectro, aumentar la capacidad de la red y gestionar de manera eficiente el tráfico de datos. Estas mejoras garantizan una experiencia de usuario superior y una infraestructura adaptable a las exigencias del futuro.

Una red preparada para el futuro

La renovación tecnológica de Movistar no solo ofrece ventajas inmediatas, sino que también representa una preparación estratégica para la implementación de redes 5G. Estas habilitarán soluciones como vehículos autónomos, telemedicina y ciudades inteligentes.

La renovación tecnológica de Movistar en Perú prepara el camino para el despliegue de redes 5G, habilitando soluciones innovadoras como ciudades inteligentes y telemedicina. (Cortesía Telefónica del Perú)

El impacto de esta iniciativa se extenderá a todo el Perú. En enero de 2025, la modernización comenzará en regiones como Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Cusco, llevando conectividad avanzada a más peruanos. Este esfuerzo demuestra el compromiso de Telefónica con el desarrollo del país, fortaleciendo la inclusión digital y fomentando el progreso económico y social.

“Con la renovación de nuestra red móvil, vamos a llevar conectividad de calidad a más peruanos, impulsando un futuro digital más inclusivo y accesible para todos”, agregó la Presidenta Ejecutiva de Telefónica del Perú.

Una inversión en el futuro del país

Con más de 13 millones de clientes y una trayectoria de 30 años en el Perú, Telefónica reafirma su rol como líder en el sector de telecomunicaciones, apostando por la innovación y la calidad en un mercado cada vez más competitivo.

La transformación tecnológica en telecomunicaciones permite reducir brechas digitales, fomentando la inclusión social y el acceso a oportunidades educativas y laborales.(Cortesía Telefónica del Perú)

La modernización tecnológica es el cimiento sobre el cual el Perú puede construir un futuro más inclusivo y competitivo. Invertir en infraestructura de última generación no solo conecta a millones de personas con oportunidades educativas, laborales y sociales, sino que también impulsa el desarrollo de sectores clave como la economía digital, la salud y el transporte. Una red móvil renovada y sostenible es más que un avance técnico: es una herramienta transformadora que reduce brechas, fomenta la innovación y prepara al país para los desafíos de un mundo cada vez más interconectado.